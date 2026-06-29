Как Linq меняет представление о мобильности для людей с ограничениями и почему дизайн важен

29 июня 2026, 06:33
Электроколяска Linq: корейский концепт с уникальной системой преодоления бордюров
Электроколяска Linq: корейский концепт с уникальной системой преодоления бордюров
Концепт-коляска Linq от корейского дизайнера Им Чэ Ын может изменить подход к мобильности для людей с ограниченными возможностями. Устройство выделяется минималистичным дизайном и инновационной системой преодоления препятствий, что особенно актуально на фоне роста интереса к адаптивным технологиям.
В мире, где мобильность становится все более важной для людей с ограниченными возможностями, корейский дизайнер Им Чэ Ын представил концепт электроколяски Linq, который может задать новые стандарты в этой сфере. Устройство сразу привлекает внимание лаконичным и чистым дизайном, характерным для корейских транспортных решений, но за внешней простотой скрывается сложная инженерия.
Главная особенность Linq — инновационная гидравлическая система в основании, позволяющая преодолевать бордюры и неровности без необходимости покидать кресло. При подъезде к препятствию сиденье и подножка автоматически наклоняются назад, чтобы сохранить устойчивость и не допустить опрокидывания пользователя. Подобные технологии уже реализованы в некоторых серийных моделях, но в Linq акцент сделан на максимальную простоту и интуитивность управления.
Дизайн кресла выполнен в стиле «ковш», что обеспечивает дополнительную поддержку и комфорт. Жесткий корпус рассчитан на универсальное использование, а двухслойные материалы в подголовнике, спинке и основании снижают вибрации и подстраиваются под форму тела. Это решение напоминает спортивные сиденья, хотя скорости у электроколясок традиционно невысокие — безопасность здесь важнее динамики.
Управление Linq реализовано с помощью джойстика на одном из подлокотников, а на другом размещена сенсорная панель для отображения параметров поездки: остаточного запаса хода, скорости и угла наклона. Такой подход сочетает привычные элементы с современными технологиями, делая процесс управления доступным для разных категорий пользователей.
Технические характеристики, такие как запас хода и мощность, пока не раскрываются — это типично для концептов. Можно предположить, что аккумуляторы и моторы размещены в основании или колесах, но точных данных нет. Важно отметить, что на рынке уже есть серийные модели с возможностью преодоления бордюров, например, Bro от Scewo или Strutt’s ev1 с функцией автономного движения. Linq же пока остается экспериментом, который может подтолкнуть производителей к новым решениям.
В целом, концепт Linq — это не только попытка переосмыслить дизайн и функциональность электроколяски, но и вклад в развитие доступной среды. Даже если проект не дойдет до серийного производства, он может стать отправной точкой для появления более совершенных и адаптированных решений, которые будут востребованы как в Корее, так и в других странах, включая Россию. Важно, чтобы такие разработки учитывали реальные потребности пользователей и особенности городской инфраструктуры.
Интересно, что в России тема легализации и использования нестандартных транспортных средств также актуальна. Например, владельцы питбайков сталкиваются с юридическими нюансами, о чем подробно рассказано в материале о правилах и штрафах для питбайков в 2026 году.
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