Новый MGS6 EV удивляет запасом хода и динамикой – сможет ли он потеснить лидеров сегмента?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 08:06

Свежий электрокроссовер MGS6 уже доступен для заказа. Модель оснащена батареей на 77 кВт-ч и двумя вариантами привода. Она конкурирует с известными электромобилями. Цена стартует от 37 990 фунтов (4 млн рублей). Безопасность подтверждена высшей оценкой Euro NCAP.

На рынке электромобилей появился новый игрок — кроссовер MGS6, который уже можно заказать у дилеров. Эта модель стала одной из самых амбициозных разработок бренда. Автомобиль оснастили современной батареей ёмкостью 77 кВт·ч, что позволяет ему преодолевать до 530 километров без подзарядки, а покупатели могут выбрать версию с задним или полным приводом.

MGS6 выходит на прямую конкуренцию с такими моделями, как Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq и Tesla Model Y. При этом его стартовая цена составляет 37 990 фунтов (4 млн рублей), что делает кроссовер привлекательной альтернативой для тех, кто ищет современный электромобиль с хорошим соотношением цены и характеристик.

Производитель уделил особое внимание безопасности: автомобиль прошёл независимые краш-тесты и получил высшую оценку — пять звёзд по системе Euro NCAP. Это подтверждает высокий уровень защиты и наличие современных электронных ассистентов.

Динамические характеристики MGS6 также впечатляют: разгон до 100 км/ч занимает всего 5,1 секунды, что ставит его в один ряд с более дорогими конкурентами. Благодаря этому новинка способна заинтересовать не только поклонников экологичных технологий, но и тех, кто ценит драйв.

Как сообщает autoevolution, ставка была сделана на универсальность и комфорт. Салон оборудован современными мультимедийными системами и предлагает множество опций для индивидуализации. Просторный багажник и удобные сиденья делают MGS6 подходящим выбором для семейных поездок и дальних путешествий.

Появление MGS6 на рынке может изменить расстановку сил в сегменте электрокроссоверов. Модель сочетает в себе передовые технологии, высокую безопасность и привлекательную цену, что делает её одним из самых интересных предложений 2025 года для тех, кто задумывается о переходе на электромобиль.

Упомянутые марки: MG
