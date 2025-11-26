Раритетный Milburn Light Electric 27L: как выглядели электрокары сто лет назад – время удивляться

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 08:52

В начале XX века электромобили уже ездили по дорогам. Один из них, Milburn Light Electric 27L, сохранился до наших дней. Удивительно, но у него есть рекуперация и сменная батарея. Как выглядели и работали такие машины? Ответы в нашем материале.

Сегодня электромобили стали привычной частью городского пейзажа, но мало кто задумывается, что подобные машины были представлены не только современным брендам. В начале прошлого века инженеры уже экспериментировали с электротягой, и некоторые из их творений сохранились до наших дней.

Один из таких редких экземпляров — Milburn Light Electric Model 27L, выпущенный в 1920 году. Этот автомобиль недавно появился на аукционе, вызвав немалый интерес у коллекционеров и энтузиастов. Несмотря на свой возраст, машина полностью на ходу и способна удивить даже современных автолюбителей.

Milburn Light Electric 27L оснащен системой рекуперативного торможения, которая для его времени была настоящим технологическим прорывом. Кроме того, в конструкции предусмотрена возможность быстрой замены аккумуляторного блока — решение, которое только сейчас начинает внедряться в массовых электрокарах. Водитель мог буквально за несколько минут заменить разряженную батарею на заряженную и продолжить путь, не теряя времени на долгую подзарядку.

Салон автомобиля выполнен в духе начала XX века: просторно, много стекла, управление отличается от привычных нам современных машин. Вместо привычного руля — рычаг, приборная панель минималистична. Несмотря на это, автомобиль был вполне удобен для кратковременных поездок и мог проехать на одной зарядке до 100 километров — впечатляющий показатель для своего времени.

История Milburn Light Electric 27L — очевидное напоминание о том, что многие современные технологии имеют глубокие корни. Электромобили прошлого века были не только экспериментом, но и настоящим транспортом для повседневной жизни. Как сообщает Autoevolution, интерес к такой машине сегодня только растет, ведь она дают возможность взглянуть на развитие автомобильной промышленности под новым углом зрения.

Упомянутые марки: Tesla
