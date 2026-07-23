Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 07:16

Электромобиль 72V1000W: три места, запас хода 80 км и скорость до 35 км/ч

Электромобиль 72V1000W: три места, запас хода 80 км и скорость до 35 км/ч

Топливный кризис не страшен: электромобиль с мотором 1000 Вт, дисковыми тормозами и LED-оптикой — всё, что нужно для города и дачи

Электромобиль 72V1000W: три места, запас хода 80 км и скорость до 35 км/ч

На российском рынке появился электромобиль с закрытым кузовом, рассчитанный на троих взрослых, который способен проехать до 80 км без подзарядки. Модель выделяется сочетанием мощности, компактности и доступной ценой, что особенно актуально в условиях роста интереса к экологичному транспорту.

На российском рынке появился электромобиль с закрытым кузовом, рассчитанный на троих взрослых, который способен проехать до 80 км без подзарядки. Модель выделяется сочетанием мощности, компактности и доступной ценой, что особенно актуально в условиях роста интереса к экологичному транспорту.

Появление на рынке электромобиля мощностью 1000 Вт с закрытым кузовом для трёх взрослых пассажиров может изменить представление о доступном городском транспорте. Модель с индексом KM, как сообщает Wuxi Leo New Energy Vehicle Co., Ltd., рассчитана на ежедневные поездки по городу и пригороду, а также подходит для дачных маршрутов.

Основные технические параметры выглядят так: напряжение 72 В, двигатель 1000 Вт, максимальная скорость 35 км/ч, запас хода до 80 км на одном заряде. Компактные размеры (2200×1200×1500 мм) и дорожный просвет 145 мм позволяют уверенно держаться на городских улицах и проселках. Весит электрокар 370 кг, а его колёсная база составляет 1610 мм. В салоне предусмотрены три посадочных места, что делает модель интересной для семейных поездок или выездов на природу.

Важным преимуществом является простота обслуживания и невысокая стоимость эксплуатации. Время полной зарядки составляет 8 часов, используется свинцово-кислотная батарея 72В 45Ач, тормоза — дисковые. Задний привод и светодиодная оптика подчёркивают ориентацию на практичность и безопасность. Производитель предлагает индивидуальный выбор цвета и параметров, что редко встречается в этом сегменте.

Компания Wuxi Leo New Energy Vehicle Co., Ltd. специализируется на электротранспорте и литиевых батареях, поставляя продукцию в Европу, Америку и Юго-Восточную Азию. Заводской подход позволяет удерживать цены на низком уровне, а годовая гарантия и сервисное обслуживание делают покупку менее рискованной. По мнению экспертов, такие электромобили могут стать альтернативой малолитражкам и скутерам, особенно в условиях ужесточения экологических требований и роста цен на топливо.

Интерес к компактным электрокарам в России постепенно растёт, чему способствуют поддержка и опыт зарубежных брендов. Например, внимание к новым формам транспорта можно сравнить с ажиотажем вокруг нового баланс-байка Tesla, который исчез с рынка за считаные часы - подобные примеры показывают, как быстро меняется спрос на инновационные решения .

Электромобили с закрытым кузовом и ограниченной перевозкой несколько человек могут занять нишу между электроскутерами и полноценными автомобилями, соблюдая баланс между ценой, удобством и экологичностью. Судя по характеристикам, модель 72V1000W ориентирована на тех, кто ищет недорогой и практичный транспорт для ежедневных задач, не желая переплачивать за дополнительные опции.

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