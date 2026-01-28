Прошло исследование: кто купит российский «Атом» и каковы реальные перспективы продаж в 2026 году

28 января 2026, 11:39
Электромобиль «Атом»: кто станет основным покупателем на российском рынке
Эксперты оценили шансы электромобиля «Атом» на российском рынке: в 2026 году продажи могут достичь 5–6 тысяч машин, но основной спрос ожидается со стороны корпоративных клиентов, а не частных лиц.
Появление электромобиля «Атом» на российском рынке вызвало немало обсуждений среди специалистов и потенциальных покупателей. Несмотря на общий спад интереса к новым электрокарам в стране, эксперты считают, что в 2026 году объем продаж этой модели может составить порядка 5–6 тысяч экземпляров. Однако, как отмечают аналитики, рассчитывать на массовый спрос со стороны частных автовладельцев не стоит - основная доля продаж, по их мнению, придется на корпоративный сектор.
Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр», подчеркивает: «Атом» изначально ориентирован на бизнес-клиентов. В модельной линейке предусмотрены версии для такси, каршеринга, служб доставки и государственных автопарков. По ее оценке, до 70% всех реализованных машин окажутся в распоряжении таксопарков и операторов каршеринга. Частные покупатели, напротив, проявляют сдержанный интерес, что связано как с ценой, так и с ограниченной инфраструктурой для электромобилей в регионах.
Юрий Тен, основатель сервиса Terminal A, отмечает, что делать точные прогнозы по продажам «Атома» сложно. В прошлом звучали заявления о десятках тысяч предзаказов, но эксперт скептически относится к этим цифрам. Он считает, что реальный спрос будет гораздо ниже, а конверсия заявок в покупки - минимальной. По его словам, корпоративные клиенты и жители крупных городов, готовые поддерживать отечественный автопром и использовать новые технологии, станут основными покупателями. В регионах же продажи будут ограничены из-за слабой зарядной инфраструктуры и высокой стоимости автомобиля. Тен оценивает реальный потенциал продаж в 2–3 тысячи машин в год.
Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор», также не ожидает значительного интереса со стороны частных лиц. Он приводит в пример опыт с моделью «Москвич 3е», которая не смогла завоевать популярность у массового потребителя. По его мнению, «Атом» в первую очередь заинтересует государственные и муниципальные структуры, а также бизнес, связанный с обслуживанием госзаказов. В результате, по мнению Моржаретто, продажи останутся на весьма скромном уровне.
Как сообщает Автостат, эксперты сходятся во мнении: несмотря на амбициозные планы и активное продвижение, «Атом» вряд ли станет массовым явлением на дорогах России в ближайшие годы. Основной спрос будет формироваться за счет корпоративных клиентов, а частные покупатели продолжат выбирать более привычные варианты транспорта. Впрочем, ситуация может измениться, если государство усилит поддержку электромобильной отрасли и инвестирует в развитие зарядной инфраструктуры.
Напомним, бренд «Атом» был создан с целью развития отечественного сегмента электромобилей и позиционируется как инновационный продукт для городских условий. Компания делает ставку на современные технологии, экологичность и интеграцию с цифровыми сервисами. В линейке предусмотрены решения для корпоративных клиентов, а также специальные версии для служб такси и доставки. Производство локализовано в России, что позволяет рассчитывать на государственную поддержку и участие в программах обновления автопарков.
Анна Уткина, чье мнение стало одним из ключевых в обсуждении перспектив «Атома», известна как специалист по коммуникациям в автомобильной отрасли. За годы работы она зарекомендовала себя как эксперт, способный объективно оценивать рыночные тренды и анализировать поведение потребителей. Ее прогнозы часто оказываются точными, а аналитика востребована среди представителей автосообщества и бизнеса.
