Прошло исследование: кто купит российский «Атом» и каковы реальные перспективы продаж в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

28 января 2026, 11:39

Электромобиль «Атом»: кто станет основным покупателем на российском рынке

Электромобиль «Атом»: кто станет основным покупателем на российском рынке

Прошло исследование: кто купит российский «Атом» и каковы реальные перспективы продаж в 2026 году

Электромобиль «Атом»: кто станет основным покупателем на российском рынке

Эксперты оценили шансы электромобиля «Атом» на российском рынке: в 2026 году продажи могут достичь 5–6 тысяч машин, но основной спрос ожидается со стороны корпоративных клиентов, а не частных лиц.

Эксперты оценили шансы электромобиля «Атом» на российском рынке: в 2026 году продажи могут достичь 5–6 тысяч машин, но основной спрос ожидается со стороны корпоративных клиентов, а не частных лиц.

Появление электромобиля «Атом» на российском рынке вызвало немало обсуждений среди специалистов и потенциальных покупателей. Несмотря на общий спад интереса к новым электрокарам в стране, эксперты считают, что в 2026 году объем продаж этой модели может составить порядка 5–6 тысяч экземпляров. Однако, как отмечают аналитики, рассчитывать на массовый спрос со стороны частных автовладельцев не стоит - основная доля продаж, по их мнению, придется на корпоративный сектор.

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр», подчеркивает: «Атом» изначально ориентирован на бизнес-клиентов. В модельной линейке предусмотрены версии для такси, каршеринга, служб доставки и государственных автопарков. По ее оценке, до 70% всех реализованных машин окажутся в распоряжении таксопарков и операторов каршеринга. Частные покупатели, напротив, проявляют сдержанный интерес, что связано как с ценой, так и с ограниченной инфраструктурой для электромобилей в регионах.

фото: Atom Auto

Юрий Тен, основатель сервиса Terminal A, отмечает, что делать точные прогнозы по продажам «Атома» сложно. В прошлом звучали заявления о десятках тысяч предзаказов, но эксперт скептически относится к этим цифрам. Он считает, что реальный спрос будет гораздо ниже, а конверсия заявок в покупки - минимальной. По его словам, корпоративные клиенты и жители крупных городов, готовые поддерживать отечественный автопром и использовать новые технологии, станут основными покупателями. В регионах же продажи будут ограничены из-за слабой зарядной инфраструктуры и высокой стоимости автомобиля. Тен оценивает реальный потенциал продаж в 2–3 тысячи машин в год.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор», также не ожидает значительного интереса со стороны частных лиц. Он приводит в пример опыт с моделью «Москвич 3е», которая не смогла завоевать популярность у массового потребителя. По его мнению, «Атом» в первую очередь заинтересует государственные и муниципальные структуры, а также бизнес, связанный с обслуживанием госзаказов. В результате, по мнению Моржаретто, продажи останутся на весьма скромном уровне.

фото: Atom Auto

Как сообщает Автостат, эксперты сходятся во мнении: несмотря на амбициозные планы и активное продвижение, «Атом» вряд ли станет массовым явлением на дорогах России в ближайшие годы. Основной спрос будет формироваться за счет корпоративных клиентов, а частные покупатели продолжат выбирать более привычные варианты транспорта. Впрочем, ситуация может измениться, если государство усилит поддержку электромобильной отрасли и инвестирует в развитие зарядной инфраструктуры.

Напомним, бренд «Атом» был создан с целью развития отечественного сегмента электромобилей и позиционируется как инновационный продукт для городских условий. Компания делает ставку на современные технологии, экологичность и интеграцию с цифровыми сервисами. В линейке предусмотрены решения для корпоративных клиентов, а также специальные версии для служб такси и доставки. Производство локализовано в России, что позволяет рассчитывать на государственную поддержку и участие в программах обновления автопарков.

фото: Atom Auto

Анна Уткина, чье мнение стало одним из ключевых в обсуждении перспектив «Атома», известна как специалист по коммуникациям в автомобильной отрасли. За годы работы она зарекомендовала себя как эксперт, способный объективно оценивать рыночные тренды и анализировать поведение потребителей. Ее прогнозы часто оказываются точными, а аналитика востребована среди представителей автосообщества и бизнеса.

Упомянутые марки: Atom
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Атом

Похожие материалы Атом

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Воронеж Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться