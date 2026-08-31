Почему эксперт считает, что массовый успех «Атома» под вопросом и что влияет на спрос

31 августа 2026, 14:26
Электромобиль «Атом»: старт продаж, цена и первые оценки экспертов
Электромобиль «Атом»: старт продаж, цена и первые оценки экспертов
На российском рынке появился электромобиль «Атом», вызвавший оживленное обсуждение среди автолюбителей. Модель обещает инновации, но цена и особенности комплектации вызывают вопросы. Что ждет новинку в ближайшие месяцы, объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в материале.
Появление электромобиля «Атом» на российском рынке стало заметным событием для всех, кто следит за развитием отечественного автопрома. Новинка сразу привлекла внимание не только благодаря своему дизайну и техническим решениям, но и из-за высокой стоимости, что особенно актуально на фоне растущего интереса к электрокарам в России.
Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что команда разработчиков «Атома» сделала ставку на передовые технологии, которые пока не встречаются даже у мировых лидеров автопрома. Такой подход позволил создать действительно уникальный продукт, но одновременно сделал его менее доступным для массового покупателя. Эксперт считает, что первые продажи будут обеспечены за счет энтузиастов и тех, кто ищет что-то необычное, однако рассчитывать на широкую популярность пока не приходится.
Продажи «Атома» стартовали 17 июля 2026 года, и в этот же день первые клиенты, оформившие предзаказы, получили свои автомобили. Производство организовано на заводе «Москвич» в Москве, что подчеркивает возвращение крупных автопроектов в столицу. До конца года компания планирует реализовать не менее 3 тысяч экземпляров, что для сегмента электромобилей в России выглядит амбициозно.
Базовая версия «Атома» оценивается в 3,98 млн рублей, а с учетом государственной субсидии цена снижается до 3,055 млн рублей. За эти деньги покупатель получает электромотор мощностью 204 л.с. (295 Нм), задний привод, батарею на 77 кВт·ч и запас хода до 500 км по циклу WLTP. Среди необычных решений - дисплей, встроенный в рулевое колесо, и кузов без центральной стойки, что выделяет модель на фоне конкурентов.
Интересно, что попытки внедрять инновации в массовый сегмент не всегда приводят к ожидаемому результату. Как показывает опыт других производителей, например, в ситуации с новыми моделями Lada, о которой рассказывалось в материале о росте доли АвтоВАЗа и конкуренции с Китаем, успех на рынке часто зависит не только от технических характеристик, но и от ценовой политики, узнаваемости бренда и поддержки государства.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: электромобили в России пока занимают небольшую долю рынка, но интерес к ним стабильно растет. Государственные субсидии делают покупку более доступной, однако высокая стоимость и отсутствие развитой инфраструктуры зарядных станций остаются сдерживающими факторами. «Атом» может стать примером того, как отечественные производители способны предлагать инновационные решения, но для массового успеха потребуется не только технология, но и гибкая ценовая стратегия, а также дальнейшее развитие сервисной поддержки.
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