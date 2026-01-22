Москвич 3е и Evolute i-JOY: кто победит в гонке электрокаров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

22 января 2026, 09:55

Российский электромобиль «Атом» выходит на рынок, где уже есть сильные соперники. Эксперты спорят о его шансах. Цена и уникальные решения вызывают вопросы. Кто окажется лидером - интрига сохраняется.

Российский электромобиль «Атом» готовится к выходу на рынок, но его путь к успеху может оказаться не таким простым, как ожидалось. По информации Автостат, в сегменте локализованных электрокаров уже сформировалась плотная конкуренция. Среди главных соперников новинки называют «Москвич 3е», Evolute i-JOY и АМБЕРАВТО А5. Диапазон цен на эти модели варьируется от 1,79 до 3,1 миллиона рублей, что заметно ниже заявленной стоимости «Атома».

Директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина отмечает, что у «Атома» есть ряд сильных сторон. В их числе - оригинальная конструкция кузова с распашными дверями без центральной стойки, просторный салон благодаря удлиненной колесной базе и запас хода до 500 километров. Кроме того, производитель обещает специальные версии для бизнеса и адаптацию к российским зимам. Однако, по словам эксперта, высокая цена может стать серьезным препятствием для массового спроса. Без учета субсидий стоимость «Атома» оценивается в 3,9 миллиона рублей, а с господдержкой - около 3 миллионов.

Юрий Тен, основатель сервиса Terminal A, считает, что основная борьба развернется между «Атомом» и моделями Evolute. Но на горизонте появляется еще один неожиданный игрок - электромобиль UMO U5, который разрабатывает «Яндекс» на базе GAC Aion Y Plus. Ожидается, что его цена с учетом субсидий составит примерно 2,4 миллиона рублей, что делает его более доступным для покупателей. В результате, несмотря на уникальные решения, «Атом» оказывается в окружении сразу нескольких сильных конкурентов, каждый из которых готов предложить свои преимущества.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто также обращает внимание на Evolute i-JOY, который с учетом льготного кредита можно приобрести за 1,79 миллиона рублей. Он добавляет, что в ближайшее время на заводе «Москвич» могут начать сборку UMO U5, для которого уже получен ОТТС. Если эта модель действительно выйдет на рынок по привлекательной цене, позиции «Атома» могут оказаться под угрозой. Эксперт подчеркивает: несмотря на технологичность и оригинальность, высокая стоимость может отпугнуть часть потенциальных покупателей.

В целом, ситуация складывается непростая. С одной стороны, «Атом» выделяется на фоне конкурентов необычным дизайном и продуманной эргономикой. С другой - ценовой фактор и насыщенность рынка делают его перспективы весьма неоднозначными. Российский рынок электромобилей только формируется, и борьба за покупателя обещает быть острой. Как поведет себя аудитория, покажет время, но уже сейчас ясно: легкой прогулки у «Атома» не будет.

Упомянутые марки: Atom
