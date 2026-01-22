Москвич 3е и Evolute i-JOY: кто победит в гонке электрокаров

22 января 2026, 09:55
Электромобиль «Атом» столкнется с жесткой конкуренцией на российском рынке
Электромобиль «Атом» столкнется с жесткой конкуренцией на российском рынке
Российский электромобиль «Атом» выходит на рынок, где уже есть сильные соперники. Эксперты спорят о его шансах. Цена и уникальные решения вызывают вопросы. Кто окажется лидером - интрига сохраняется.
Российский электромобиль «Атом» готовится к выходу на рынок, но его путь к успеху может оказаться не таким простым, как ожидалось. По информации Автостат, в сегменте локализованных электрокаров уже сформировалась плотная конкуренция. Среди главных соперников новинки называют «Москвич 3е», Evolute i-JOY и АМБЕРАВТО А5. Диапазон цен на эти модели варьируется от 1,79 до 3,1 миллиона рублей, что заметно ниже заявленной стоимости «Атома».
Директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина отмечает, что у «Атома» есть ряд сильных сторон. В их числе - оригинальная конструкция кузова с распашными дверями без центральной стойки, просторный салон благодаря удлиненной колесной базе и запас хода до 500 километров. Кроме того, производитель обещает специальные версии для бизнеса и адаптацию к российским зимам. Однако, по словам эксперта, высокая цена может стать серьезным препятствием для массового спроса. Без учета субсидий стоимость «Атома» оценивается в 3,9 миллиона рублей, а с господдержкой - около 3 миллионов.
Юрий Тен, основатель сервиса Terminal A, считает, что основная борьба развернется между «Атомом» и моделями Evolute. Но на горизонте появляется еще один неожиданный игрок - электромобиль UMO U5, который разрабатывает «Яндекс» на базе GAC Aion Y Plus. Ожидается, что его цена с учетом субсидий составит примерно 2,4 миллиона рублей, что делает его более доступным для покупателей. В результате, несмотря на уникальные решения, «Атом» оказывается в окружении сразу нескольких сильных конкурентов, каждый из которых готов предложить свои преимущества.
Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто также обращает внимание на Evolute i-JOY, который с учетом льготного кредита можно приобрести за 1,79 миллиона рублей. Он добавляет, что в ближайшее время на заводе «Москвич» могут начать сборку UMO U5, для которого уже получен ОТТС. Если эта модель действительно выйдет на рынок по привлекательной цене, позиции «Атома» могут оказаться под угрозой. Эксперт подчеркивает: несмотря на технологичность и оригинальность, высокая стоимость может отпугнуть часть потенциальных покупателей.
В целом, ситуация складывается непростая. С одной стороны, «Атом» выделяется на фоне конкурентов необычным дизайном и продуманной эргономикой. С другой - ценовой фактор и насыщенность рынка делают его перспективы весьма неоднозначными. Российский рынок электромобилей только формируется, и борьба за покупателя обещает быть острой. Как поведет себя аудитория, покажет время, но уже сейчас ясно: легкой прогулки у «Атома» не будет.
Похожие материалы Атом
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Атом
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее