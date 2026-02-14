Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 06:38

Стоит ли ждать в России «китайца» дешевле 1 млн рублей? Dongfeng BOX добрался до Белоруссии

В Белоруссии стартовали продажи обновленного Dongfeng BOX - одного из самых доступных электромобилей региона. Модель получила современное оснащение и привлекательную цену, что может изменить расстановку сил на рынке бюджетных электрокаров. Эксперты отмечают, что интерес к таким машинам растет на фоне спроса на доступные и технологичные решения.

Появление новой версии электромобиля Dongfeng BOX в Белоруссии стало ведущим событием на рынке доступных электрокаров. Снижение стоимости до 36 700 белорусских рублей (примерно 990 тысяч российских) сделало модель одной из самых бюджетных в своем сегменте. Это решение может повлиять на выбор покупателей, которые ищут современный транспорт с минимальными затратами.

Главная причина удешевления – установка аккумулятора иной емкости. Теперь запас хода составляет 330 километров по циклу CLTC, что на 100 километров меньше, чем у более дорогой версии. Однако, несмотря на сокращение дальности, производитель сохраняет все ключевые параметры, которые отличают Dongfeng BOX от конкурентов. Более емкая версия временно приобретается со скидкой за 39 900 рублей (около 1,1 миллиона российских), что делает разницу между минимальными комплектациями и подогревает интерес к обеим модификациям.

По своим размерам Dongfeng BOX относится к классу компактных автомобилей: длина кузова – 4030 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2660 мм. Несмотря на скромные габариты, даже базовая комплектация оснащена адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения, большим медиаскрином и расширенным набором электронных ассистентов. Для недорогого электромобиля такой уровень оснащения — редкость, которую предлагает BOX на фоне конкурентов.

Технически модель комплектуется электромотором мощностью 95 лошадиных сил, который приводит в движение передние колеса. Такой силовой агрегат обеспечивает достаточную динамику для стандартных условий и пригородных поездок. Компактный формат и современное оснащение делают Dongfeng BOX привлекательным не только для белорусских покупателей, но и для российского рынка, где растет интерес к бюджетным электрокарам.

Появление Dongfeng BOX с новой ценой и расширенным функционалом может стать отправной точкой для дальнейшего развития сегмента доступных электромобилей в регионах. На фоне роста цен на традиционные автомобили и увеличения количества экологических решений, такие предложения могут изменить расстановку сил на рынке и стимулировать конкуренцию среди производителей.

Упомянутые марки: DongFeng
