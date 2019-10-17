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17 октября 2019, 02:05

Электромобилей в России должно быть много. И уже скоро

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Согласно планов Минпромторга РФ, к 2025 году доля электромобилей на российском рынке должна достичь 5% от общего числа зарегистрированных транспортных средств. Другими словами, должно быть 2,1 млн подобных автомобилей.

При этом на 1 января 2019 года «электричек» в стране всего-навсего 3600 штук. Такие цифры были озвучены в рамках совещания специалистов, причастных к развитию электромобилей в РФ, которое состоялось в думском Комитете по транспорту и строительству.

Александр Васильев, создатель движения «Убитые дороги», депутат Государственной Думы, член  Центрального штаба Общероссийского народного фронта: «Получается, необходимо производить или продавать по 350 000 электромобилей в год, чтобы приблизиться к этому плану или по 1000 автомобилей в день. Фантастика, которую совместными усилиями приблизим к реальности».


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Электромобилей в России должно быть много. И уже скоро
При этом на 1 января 2019 года «электричек» в стране всего-навсего 3600 штук. Такие цифры были озвучены в рамках совещания специалистов, причастных к развитию электромобилей в РФ, которое состоялось в думском Комитете по транспорту и строительству.Александр Васильев, создатель движения «Убитые дороги», депутат Государственной Думы, член  Центрального штаба Общероссийского народного фронта: «Получается, необходимо производить или продавать по 350 000 электромобилей в год, чтобы приблизиться к этому плану или по 1000 автомобилей в день. Фантастика, которую совместными усилиями приблизим к реальности».
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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