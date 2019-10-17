Электромобилей в России должно быть много. И уже скоро
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При этом на 1 января 2019 года «электричек» в стране всего-навсего 3600 штук. Такие цифры были озвучены в рамках совещания специалистов, причастных к развитию электромобилей в РФ, которое состоялось в думском Комитете по транспорту и строительству.
Александр Васильев, создатель движения «Убитые дороги», депутат Государственной Думы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта: «Получается, необходимо производить или продавать по 350 000 электромобилей в год, чтобы приблизиться к этому плану или по 1000 автомобилей в день. Фантастика, которую совместными усилиями приблизим к реальности».
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