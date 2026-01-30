Никому не нужны: в Европе кроссовер Dacia отдают дешевле, чем в России просят за базовую Lada Granta

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

30 января 2026, 15:15

Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке

В 2026 году рынок электромобилей в Европе переживает заметные перемены: государственная поддержка и щедрые скидки от производителей сделали новые электрокары доступнее, чем когда-либо. Dacia, Citroen и Ford удивили покупателей беспрецедентными акциями, а немецкие бренды пока не спешат снижать цены.

С начала 2026 года ситуация на рынке электромобилей в Европе резко изменилась. Введение новой государственной программы поддержки электрокаров и гибридов стало настоящим катализатором для производителей: теперь покупатели могут рассчитывать на ощутимые скидки, которые ранее казались невозможными. Для многих это шанс пересесть на электротягу без серьезных затрат.

Государство возвращает субсидии на покупку новых электромобилей и гибридов — до 6000 евро при соблюдении ряда условий. Но самое интересное началось после того, как автоконцерны решили не ограничиваться только этими мерами. Некоторые бренды удвоили выгоду, предложив собственные скидки, которые действуют независимо от участия в госпрограмме. Это создало уникальную ситуацию: цены на отдельные модели рухнули до исторических минимумов.

Самым ярким примером стал Dacia Spring. Этот компактный электрокар и раньше считался самым доступным на рынке, но теперь его стоимость снизилась до 5900 евро или порядка 530 тысяч рублей в пересчете по курсу. Dacia объявила о снижении цены на 5000 евро, и это предложение действует для всех, вне зависимости от того, получаете ли вы господдержку. Если же воспользоваться максимальной субсидией, итоговая экономия достигает 11 000 евро — сумма, которая еще недавно казалась фантастикой для нового автомобиля. Для сравнения самая доступная Lada Granta в России сейчас стоит не менее 650 тысяч рублей с учетом 20-процентной скидке по госпрограмме (и от 850 тысяч без нее). 

Citroen не остался в стороне и предложил собственную акцию: при покупке электрокара или гибрида французская марка предоставляет фиксированную скидку в 3000 евро. Это предложение также не зависит от участия в государственной программе. Для модели Citroen ë-C3, самой доступной в линейке, итоговая цена может составить всего 7990 евро (720 тысяч рублей) при максимальной поддержке — экономия до 12 000 евро по сравнению с обычной стоимостью. Акция действует до конца марта и распространяется почти на все легковые модели с электроприводом, за исключением некоторых специальных вариантов.

Ford решил не отставать и снизил цены на свои электромобили и гибриды на 5000 евро для всех покупателей. В результате, например, электрический Puma теперь стоит 31 900 евро, а с учетом господдержки — 25 900 евро. Скидка распространяется на популярные модели, включая Explorer, Mustang Mach-E и Kuga с гибридной установкой. Это позволяет существенно сэкономить даже тем, кто не попадает под условия государственной программы.

Интересно, что немецкие производители — Volkswagen и Opel — пока не спешат снижать цены сверх государственной поддержки. Здесь действует стандартная схема: от рекомендованной стоимости отнимается только сумма субсидии. Это оставляет пространство для индивидуальных переговоров в салоне, но массовых акций пока не наблюдается. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы ситуация изменится, если конкуренция на рынке усилится.

В целом, нынешняя ценовая война среди автопроизводителей открывает новые возможности для покупателей. Те, кто давно присматривался к электромобилям, получили реальный шанс приобрести современную машину по цене, которая еще недавно казалась недостижимой. Остается только следить за развитием событий — и не упустить момент, пока щедрые предложения еще действуют.

Упомянутые марки: Dacia, Citroen, Ford, Volkswagen, Opel
