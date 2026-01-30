Никому не нужны: в Европе кроссовер Dacia отдают дешевле, чем в России просят за базовую Lada Granta

30 января 2026, 15:15
Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке
Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке
В 2026 году рынок электромобилей в Европе переживает заметные перемены: государственная поддержка и щедрые скидки от производителей сделали новые электрокары доступнее, чем когда-либо. Dacia, Citroen и Ford удивили покупателей беспрецедентными акциями, а немецкие бренды пока не спешат снижать цены.
С начала 2026 года ситуация на рынке электромобилей в Европе резко изменилась. Введение новой государственной программы поддержки электрокаров и гибридов стало настоящим катализатором для производителей: теперь покупатели могут рассчитывать на ощутимые скидки, которые ранее казались невозможными. Для многих это шанс пересесть на электротягу без серьезных затрат.
Государство возвращает субсидии на покупку новых электромобилей и гибридов — до 6000 евро при соблюдении ряда условий. Но самое интересное началось после того, как автоконцерны решили не ограничиваться только этими мерами. Некоторые бренды удвоили выгоду, предложив собственные скидки, которые действуют независимо от участия в госпрограмме. Это создало уникальную ситуацию: цены на отдельные модели рухнули до исторических минимумов.
Самым ярким примером стал Dacia Spring. Этот компактный электрокар и раньше считался самым доступным на рынке, но теперь его стоимость снизилась до 5900 евро или порядка 530 тысяч рублей в пересчете по курсу. Dacia объявила о снижении цены на 5000 евро, и это предложение действует для всех, вне зависимости от того, получаете ли вы господдержку. Если же воспользоваться максимальной субсидией, итоговая экономия достигает 11 000 евро — сумма, которая еще недавно казалась фантастикой для нового автомобиля. Для сравнения самая доступная Lada Granta в России сейчас стоит не менее 650 тысяч рублей с учетом 20-процентной скидке по госпрограмме (и от 850 тысяч без нее).
Citroen не остался в стороне и предложил собственную акцию: при покупке электрокара или гибрида французская марка предоставляет фиксированную скидку в 3000 евро. Это предложение также не зависит от участия в государственной программе. Для модели Citroen ë-C3, самой доступной в линейке, итоговая цена может составить всего 7990 евро (720 тысяч рублей) при максимальной поддержке — экономия до 12 000 евро по сравнению с обычной стоимостью. Акция действует до конца марта и распространяется почти на все легковые модели с электроприводом, за исключением некоторых специальных вариантов.
Ford решил не отставать и снизил цены на свои электромобили и гибриды на 5000 евро для всех покупателей. В результате, например, электрический Puma теперь стоит 31 900 евро, а с учетом господдержки — 25 900 евро. Скидка распространяется на популярные модели, включая Explorer, Mustang Mach-E и Kuga с гибридной установкой. Это позволяет существенно сэкономить даже тем, кто не попадает под условия государственной программы.
Интересно, что немецкие производители — Volkswagen и Opel — пока не спешат снижать цены сверх государственной поддержки. Здесь действует стандартная схема: от рекомендованной стоимости отнимается только сумма субсидии. Это оставляет пространство для индивидуальных переговоров в салоне, но массовых акций пока не наблюдается. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы ситуация изменится, если конкуренция на рынке усилится.
В целом, нынешняя ценовая война среди автопроизводителей открывает новые возможности для покупателей. Те, кто давно присматривался к электромобилям, получили реальный шанс приобрести современную машину по цене, которая еще недавно казалась недостижимой. Остается только следить за развитием событий — и не упустить момент, пока щедрые предложения еще действуют.
Похожие материалы Дачия, Ситроен, Форд, Фольксваген, Опель
-
30.01.2026, 15:29
Массовые отзывы автомобилей: как и почему растет число сервисных кампаний
В 2025 году в Германии зафиксирован новый рекорд по числу отозванных автомобилей — более 4 миллионов машин. Какие детали чаще всего становятся причиной сервисных кампаний, почему это касается каждого и что делать, если ваш автомобиль попал в список — разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: тенденция сохраняется, а последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
30.01.2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
30.01.2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 14:26
Jaguar Land Rover обсуждает запуск производства Chery в Британии
В Великобритании обсуждается неожиданный шаг: автозаводы Jaguar Land Rover могут перейти к выпуску китайских моделей Chery. Вышло исследование: власти страны поддерживают этот проект, чтобы вернуть лидерство в автопроме. Какие выгоды и риски ждут участников сделки - мало кто знает детали, но ставки высоки. Почему именно сейчас британский рынок стал приоритетом для китайских брендов - объясняем в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 14:12
ЧЗСА представил новый ведущий мост для малогабаритной техники: испытания уже стартовали
Чебоксарский завод силовых агрегатов выпустил ведущий мост для техники грузоподъемностью 3,5 тонны. Испытания агрегата начнутся на погрузчике, а после доработки он поступит в серию. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 13:53
Редкий Ford Mustang с 500 л.с. появился у дилера в России - цена выше 17 млн рублей
В России неожиданно появился новый Ford Mustang с мощностью 500 л.с. и ценником свыше 17 млн рублей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж, и что стоит за столь высокой стоимостью - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота на рынке.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
30.01.2026, 12:59
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Прошла презентация Haval H7 2026 модельного года с заметно обновленным мотором и расширенными мультимедийными возможностями. Мало кто знает, что теперь в комплектацию войдет сервис VK Видео, а также новые разъемы для зарядки. Что еще изменилось и когда ждать старт продаж - рассказываем, почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
-
30.01.2026, 12:27
Банки ужесточили выдачу автокредитов: массовые отказы и падение продаж в 2026
Вышло исследование: в 2025 году автокредитование в России резко сократилось, а банки стали чаще отказывать в займах. Что грозит рынку, какие модели уже недоступны по льготным программам и почему дилеры бьют тревогу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 12:12
Belgee S50 2025: плюсы и минусы нового седана глазами владельца
Вышло исследование: реальный опыт эксплуатации Belgee S50 2025 раскрывает неожиданные детали. Какие плюсы и минусы обнаружились у популярного седана, и что важно знать перед покупкой — рассказываем подробно.Читать далее
Похожие материалы Дачия, Ситроен, Форд, Фольксваген, Опель
-
30.01.2026, 15:29
Массовые отзывы автомобилей: как и почему растет число сервисных кампаний
В 2025 году в Германии зафиксирован новый рекорд по числу отозванных автомобилей — более 4 миллионов машин. Какие детали чаще всего становятся причиной сервисных кампаний, почему это касается каждого и что делать, если ваш автомобиль попал в список — разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: тенденция сохраняется, а последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
30.01.2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
30.01.2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 14:26
Jaguar Land Rover обсуждает запуск производства Chery в Британии
В Великобритании обсуждается неожиданный шаг: автозаводы Jaguar Land Rover могут перейти к выпуску китайских моделей Chery. Вышло исследование: власти страны поддерживают этот проект, чтобы вернуть лидерство в автопроме. Какие выгоды и риски ждут участников сделки - мало кто знает детали, но ставки высоки. Почему именно сейчас британский рынок стал приоритетом для китайских брендов - объясняем в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 14:12
ЧЗСА представил новый ведущий мост для малогабаритной техники: испытания уже стартовали
Чебоксарский завод силовых агрегатов выпустил ведущий мост для техники грузоподъемностью 3,5 тонны. Испытания агрегата начнутся на погрузчике, а после доработки он поступит в серию. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 13:53
Редкий Ford Mustang с 500 л.с. появился у дилера в России - цена выше 17 млн рублей
В России неожиданно появился новый Ford Mustang с мощностью 500 л.с. и ценником свыше 17 млн рублей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж, и что стоит за столь высокой стоимостью - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота на рынке.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
30.01.2026, 12:59
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Прошла презентация Haval H7 2026 модельного года с заметно обновленным мотором и расширенными мультимедийными возможностями. Мало кто знает, что теперь в комплектацию войдет сервис VK Видео, а также новые разъемы для зарядки. Что еще изменилось и когда ждать старт продаж - рассказываем, почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
-
30.01.2026, 12:27
Банки ужесточили выдачу автокредитов: массовые отказы и падение продаж в 2026
Вышло исследование: в 2025 году автокредитование в России резко сократилось, а банки стали чаще отказывать в займах. Что грозит рынку, какие модели уже недоступны по льготным программам и почему дилеры бьют тревогу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 12:12
Belgee S50 2025: плюсы и минусы нового седана глазами владельца
Вышло исследование: реальный опыт эксплуатации Belgee S50 2025 раскрывает неожиданные детали. Какие плюсы и минусы обнаружились у популярного седана, и что важно знать перед покупкой — рассказываем подробно.Читать далее