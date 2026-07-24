Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 06:06

Электромобили и гибриды 2026: что важно знать о выборе и эксплуатации

Электромобили и гибриды 2026: что важно знать о выборе и эксплуатации

Электричество или гибрид: какая альтернатива бензиновым авто переживет российские реалии и дальние трассы в 2026-м

Электромобили и гибриды 2026: что важно знать о выборе и эксплуатации

В 2026 году российский рынок автомобилей с альтернативными силовыми установками меняется: электромобили и гибриды становятся все более востребованными. Разбираемся, какие нюансы эксплуатации и владения важны для покупателей, и как выбрать подходящую модель.

В 2026 году российский рынок автомобилей с альтернативными силовыми установками меняется: электромобили и гибриды становятся все более востребованными. Разбираемся, какие нюансы эксплуатации и владения важны для покупателей, и как выбрать подходящую модель.

В 2026 году автомобили с альтернативными силовыми установками уверенно сохранят свои позиции на российском рынке. Покупатели всё чаще делают выбор между электромобилем и гибридом, ориентируясь не только на экономию топлива, но и на особенности эксплуатации, стоимость обслуживания и доступность инфраструктуры. Этот выбор становится особенно актуальным на фоне новых программ государственной поддержки и расширения модельного ряда.

Электромобили полностью работают на электричестве и требуют регулярной зарядки. Их главные преимущества — отсутствие выхлопных газов, тихая работа и простота обслуживания. Для городских условий электромобиль — удобное решение, особенно если есть доступ к домашнему зарядному устройству или общественной станции. Однако дальние поездки требуют тщательного планирования: запас хода зависит от уровня заряда батареи и погодных условий, а быстрая зарядка доступна не везде.

Гибридные автомобили сочетают двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Это позволяет снизить расход топлива и частично использовать преимущества электротяги без полной зависимости от зарядной инфраструктуры. В зависимости от типа гибрида — мягкий, полный или подключаемый — различаются возможности движения на электричестве и уровень экономии топлива. Подключаемые гибриды (PHEV) способны проехать до 150 км на электротяге, а затем перейти на бензиновый двигатель, что удобно для тех, кто часто совершает дальние поездки.

Владельцы электромобилей в 2026 году могут рассчитывать на ряд льгот: в Москве действует нулевая ставка транспортного налога до 2029 года, в Московской области — до 2027 года. Кроме того, сохраняется программа льготного автокредитования на российские электромобили с компенсацией до 35% стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Для некоторых моделей предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам и льготная парковка в крупных городах.

Среди популярных электромобилей выделяются AVATR 12 с запасом хода до 735 км и премиальным интерьером, Evolute i‑Joy для городских поездок и семейный Geely EX5 с вместительным багажником. В сегменте гибридов интерес вызывают Evolute i‑Space, премиальный Voyah Free, Li Auto L7 с увеличенным запасом хода, а также Exlantix ET и GAC S7, которые сочетают современные технологии и комфорт.

Обслуживание электромобиля обычно проще: меньше механических узлов, нет необходимости заменять масло или следить за коробкой передач. Однако важно следить за состоянием тяговой батареи и соблюдать рекомендации по зарядке, особенно зимой, когда запас хода может существенно снижаться. Гибриды требуют более сложного обслуживания из-за комбинации двух типов силовых агрегатов, но при этом они менее чувствительны к холоду благодаря наличию двигателя внутреннего сгорания.

Стоимость владения электромобилем выше среднего, однако часть расходов компенсируется за счёт экономии на топливе и государственных льгот. Гибриды стоят дороже обычных бензиновых машин, но зачастую дешевле электромобилей. При выборе важно учитывать не только цену, но и условия эксплуатации: для города и коротких маршрутов электромобиль может оказаться предпочтительнее, а для дальних поездок — гибрид.

В 2026 году российские водители столкнулись с новыми требованиями и возможностями, а также с ограничениями, связанными с развитием электротранспорта. Эти изменения коснуться не только автомобилей, но и других видов транспорта — новые правила для электровелосипедов также вступили в силу, что обуславливает общую тенденцию к ужесточению стандартов и поддержке экологических решений.

Упомянутые модели: Evolute i-Jet, Geely EX5, Voyah Free, LiXiang L7, Avatr 12
Упомянутые марки: Evolute, Geely, Voyah, LiXiang , GAC, Avatr
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