18 июля 2017, 11:13
Электромобили и гибриды «узаконили»
В российских Правилах дорожного движения закрепили понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Соответствующая информация появилась на официальном сайте Правительства РФ.
Согласно документу, электрокаром считается «транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии». Гибридный автомобиль «имеет не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства».
Также власти ввели в ПДД знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», а также табличку «Экологический класс транспортного средства».
Также власти ввели в ПДД знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», а также табличку «Экологический класс транспортного средства».
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