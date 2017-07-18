18 июля 2017, 11:13

Электромобили и гибриды «узаконили»

В российских Правилах дорожного движения закрепили понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Соответствующая информация появилась на официальном сайте Правительства РФ.
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Согласно документу, электрокаром считается «транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии». Гибридный автомобиль «имеет не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства».

Также власти ввели в ПДД знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», а также табличку «Экологический класс транспортного средства».
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Электромобили и гибриды «узаконили»
Согласно документу, электрокаром считается «транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии». Гибридный автомобиль «имеет не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства».Также власти ввели в ПДД знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», а также табличку «Экологический класс транспортного средства».
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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