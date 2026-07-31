Льготы до 925 000 рублей и новые батареи: какой автомобиль выгоднее купить в 2026

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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 17:16

Электромобили и гибриды в 2026: как изменились условия владения и что важно знать

Электромобили и гибриды в 2026: как изменились условия владения и что важно знать

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Электромобили и гибриды в 2026: как изменились условия владения и что важно знать

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: электромобили и гибриды становятся все доступнее, а условия эксплуатации и финансовые льготы меняются. Разбираемся, как выбрать подходящий вариант и на что обратить внимание при покупке.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: электромобили и гибриды становятся все доступнее, а условия эксплуатации и финансовые льготы меняются. Разбираемся, как выбрать подходящий вариант и на что обратить внимание при покупке.

В 2026 году российские автолюбители столкнутся с непростым выбором между электромобилями и гибридными моделями. Рост числа станций зарядки, новые субсидии и налоговые льготы делают электрокары привлекательными, но гибриды по-прежнему остаются универсальным выбором для тех, кто часто ездит на дальние расстояния или не готов полностью отказаться от бензина.

Электромобили работают исключительно на электричестве, не выбрасывают в атмосферу вредных веществ, но требуют регулярной подзарядки. В крупных городах владельцы электрокаров используют соответствующую парковку, нулевой транспортный налог и даже имеют скидку на проезд по платным дорогам. Программа льготного автокредитования действует до конца 2026 года, максимальный размер субсидии достигнет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Однако подобные условия действуют только на российские модели с достаточной локализацией, например, Evolute.

Среди доступных электромобилей популярны AVATR 12 с запасом хода до 735 км, Evolute i-Joy для города, Geely EX5 для семейных мероприятий и Avatr 11, созданный в партнерстве с Huawei. 

Гибридные автомобили совмещают двигатель внутреннего сгорания и электромотор, что позволяет экономить топливо и уменьшать выбросы. Существуют мягкие гибриды (MHEV), полные (HEV) и подключаемые (PHEV). Последние способны проехать до 150 км на электричестве и заряжаются от розетки. Гибриды удобны для смешанных маршрутов, а зимой их эффективность выше, чем у электрокаров, благодаря работе ДВС. Обслуживание гибридов сложнее, чем у электромобилей, но дешевле, чем замена тягового аккумулятора.

Среди востребованных гибридов — Voyah Free, Li Auto L7, Evolute i-Space, Exlantix ET, GAC S7 и Wey 07. У каждого из них свои преимущества: от продуманного  интерьера до большого запаса хода и современных ассистентов.

Если сравнивать ключевые параметры, электромобили выигрывают в плане экологичности и стоимости эксплуатации, но требуют развитой инфраструктуры. Мягкие гибриды почти не имеют отношения к обслуживанию бензиновых автомобилей, а подключаемые гибриды универсальны: позволяют ездить на электричестве в городе и не ограничивают в дальних поездках. Стоимость гибридов обычно ниже, чем у электрокаров, но выше, чем у классических бензиновых машин.

Вопросы, связанные с эксплуатацией, волнуют многих: как часто менять аккумулятор, нужна ли специальная зарядка дома, как влияет стиль вождения, сколько времени занимает зарядка электромобиля. Ответы на эти вопросы зависят от конкретных моделей и условий эксплуатации. Например, быстрая зарядка может сократить срок службы аккумулятора, а реальный запас хода электромобиля зависит от температуры внешней среды, маршрута и манеры езды.

Упомянутые модели: Evolute I-joy, Voyah Free, Avatr 12
Упомянутые марки: Evolute, Geely, Voyah, GAC, Avatr, WEY
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