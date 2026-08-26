Chevrolet Cobalt рухнул на 40%: почему водители в Узбекистане массово отказываются от бюджетных седанов

26 августа 2026, 13:16
Электромобили и гибриды заняли 10% рынка: как меняется спрос в Узбекистане
Электромобили и гибриды заняли 10% рынка: как меняется спрос в Узбекистане
В Узбекистане продажи электромобилей и гибридов впервые заняли значимую долю рынка. За полгода спрос на такие машины вырос в разы, а привычные бюджетные модели теряют позиции. Какие причины стоят за этим трендом, что изменилось для покупателей и производителей, и как государство поддерживает переход на новые технологии - объясняем подробно. Мало кто знает, какие подводные камни ждут рынок в ближайшие месяцы.
Авторынок Узбекистана в первой половине 2026 года практически не изменился по объему: по данным «Узавтосаноат», дилеры реализовали 175,4 тысячи автомобилей, что всего на 1,8% превышает прошлогодний показатель. Однако, как выяснил 110km.ru, за этими цифрами скрывается заметная перестройка структуры спроса. Особенно ярко это проявилось на примере Chevrolet Cobalt, который потерял сразу 40% продаж. Покупатели все чаще отказываются от привычных бюджетных моделей в пользу современных решений, включая электромобили и гибриды.
Сегмент электромобилей и гибридов демонстрирует куда более динамичный рост. За шесть месяцев продажи машин на новых источниках энергии местной сборки увеличились на 75%, а импортные - почти втрое. Как сообщает «Узавтосаноат», в страну ввезли 44,4 тысячи электромобилей и гибридов против 16 тысяч годом ранее. В результате, по данным ЦЭИР, к июню 2026 года доля электромобилей на рынке достигла 10% - это рекорд для страны.
Интересно, что рост идет по разным направлениям: в частном импорте преобладают чистые электромобили, а среди официальных продаж - гибриды. Такой выбор объясняется особенностями эксплуатации: для города удобнее электромотор, а для дальних поездок - гибрид с бензиновым двигателем. Главным драйвером местного производства остается BYD Uzbekistan Factory, который за полгода увеличил выпуск почти вдвое - с 7 до 13,4 тысячи машин. Для сравнения, общий рост производства легковых автомобилей в стране составил лишь 12,8%.
Спрос на отдельные модели BYD также впечатляет: Song Plus DM-i прибавил 84%, Yuan Up - в 2,2 раза, Chazor Champion - на 82%. При этом BYD уже не единственный игрок: ADM Jizzakh начал выпуск Chery Arrizo 8 Hybrid и Chery Tiggo 8 Hybrid, а за полгода Chery реализовала 391 гибридную машину. Это говорит о формировании полноценного сегмента новых технологий на рынке.
Государственная поддержка играет ключевую роль в развитии электромобильного направления. Для чистых электромобилей действует нулевая ставка импортной пошлины, а при ввозе требуется оплатить только НДС и утилизационный сбор. Гибриды, напротив, не попадают под льготы, что делает их импорт менее выгодным. Местные производители также освобождены от утилизационного сбора, что дополнительно стимулирует выпуск.
Кроме того, власти внедряют льготные автокредиты и развивают зарядную инфраструктуру. Согласно указу президента УП-22, с сентября 2026 года стартует программа льготных кредитов на покупку электромобилей под ставку не выше 16% годовых, а банкам компенсируют разницу из бюджета. На первом этапе планируется выдать кредиты на 15 тысяч машин. Для операторов зарядных станций предусмотрены кредиты под 10%, налоговые льготы и доступ к участкам по сниженной цене. Владельцам электромобилей обещают частичную компенсацию расходов на электроэнергию при зарядке на публичных станциях. К концу года число зарядных точек должно достичь 4 тысяч, но пока инфраструктура не поспевает за растущим спросом.
На 1 апреля 2026 года в стране зарегистрировано 109,2 тысячи электромобилей, из которых 73% приходится на Ташкент. В Ташкентской области - 8194 машины, в Самаркандской - 4525, а меньше всего - в Сурхандарьинской области (315). Такая концентрация повторяет географию зарядной сети: из 1399 станций на май 2025 года 820 находились в столице, еще 154 - в области. В регионах, где зарядок меньше, покупатели чаще выбирают гибриды, не зависящие от электросети.
Справка 110km.ru. BYD - один из крупнейших мировых производителей электромобилей и гибридов, активно развивающий производство в Узбекистане. Завод BYD Uzbekistan Factory был открыт в 2023 году и быстро стал лидером по выпуску автомобилей на новых источниках энергии в стране. Компания известна инновационными технологиями и широкой линейкой моделей, включая популярные Song Plus DM-i, Yuan Up и Chazor Champion. В последние годы BYD активно расширяет присутствие на рынках СНГ и Азии, делая ставку на локализацию производства и государственное партнерство.
По данным Нацкомстата, с октября 2025 по апрель 2026 года парк электромобилей в стране увеличился на 23 тысячи машин, причем самый быстрый рост зафиксирован в Самаркандской области - в 2,6 раза за год. Новые льготные кредиты и расширение зарядной сети могут ускорить переход на электротранспорт, однако пока инфраструктура остается сосредоточенной вокруг столицы. Это создает предпосылки для дальнейшего роста гибридов в регионах, где дальние поездки и отсутствие зарядок делают их более практичным выбором.
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