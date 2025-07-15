Электромобили, которые перестали покупать в Санкт-Петербурге в 2025 году

В первой половине 2025 года в Санкт-Петербурге не зарегистрировали ни одного нового электромобиля BMW, Lotus, Москвич и Porsche. Продажи Volkswagen ID.4 и других популярных марок также значительно снизились. Разбираемся в причинах и тенденциях рынка электрокаров в городе.

По итогам первых шести месяцев 2025 года в Санкт-Петербурге не было зафиксировано ни одной регистрации новых электромобилей марок BMW, Lotus, Москвич и Porsche. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года на эти бренды пришлось 58 проданных электрокаров, согласно данным аналитиков «Автомаркетолог», на которые ссылается телеграм-канал AutoRun SPb.

Похожая ситуация наблюдается и у Volkswagen, где за первое полугодие 2025 года зарегистрирован всего один электромобиль ID.4, тогда как в 2024 году их было 33. Это свидетельствует о значительном снижении интереса к данной модели на петербургском рынке.

В десятке лидеров по продажам электромобилей также заметно упали показатели брендов Zeekr и Avatr. Так, Zeekr, несмотря на сокращение регистраций на 70% и более, остается лидером по количеству новых электрокаров в городе — 99 машин за шесть месяцев против 327 за аналогичный период прошлого года. Avatr, который в 2024 году поставлялся в Россию через параллельный импорт, в 2025 году представлен официально, однако это не помогло увеличить продажи.

Снижение спроса на электромобили ряда марок в Санкт-Петербурге может быть связано с изменениями в экономической ситуации, политике импорта и предпочтениях покупателей. Также на рынок влияют доступность моделей, уровень сервисного обслуживания и ценовая политика дилеров.

Таким образом, рынок электромобилей в Санкт-Петербурге демонстрирует серьезные изменения, отражающие общие тенденции в России. Производители и дилеры вынуждены адаптироваться к новым условиям, чтобы сохранить интерес покупателей и увеличить объемы продаж.

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