Электромобили, которые перестали покупать в Санкт-Петербурге в 2025 году
По итогам первых шести месяцев 2025 года в Санкт-Петербурге не было зафиксировано ни одной регистрации новых электромобилей марок BMW, Lotus, Москвич и Porsche. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года на эти бренды пришлось 58 проданных электрокаров, согласно данным аналитиков «Автомаркетолог», на которые ссылается телеграм-канал AutoRun SPb.
Похожая ситуация наблюдается и у Volkswagen, где за первое полугодие 2025 года зарегистрирован всего один электромобиль ID.4, тогда как в 2024 году их было 33. Это свидетельствует о значительном снижении интереса к данной модели на петербургском рынке.
В десятке лидеров по продажам электромобилей также заметно упали показатели брендов Zeekr и Avatr. Так, Zeekr, несмотря на сокращение регистраций на 70% и более, остается лидером по количеству новых электрокаров в городе — 99 машин за шесть месяцев против 327 за аналогичный период прошлого года. Avatr, который в 2024 году поставлялся в Россию через параллельный импорт, в 2025 году представлен официально, однако это не помогло увеличить продажи.
Снижение спроса на электромобили ряда марок в Санкт-Петербурге может быть связано с изменениями в экономической ситуации, политике импорта и предпочтениях покупателей. Также на рынок влияют доступность моделей, уровень сервисного обслуживания и ценовая политика дилеров.
Таким образом, рынок электромобилей в Санкт-Петербурге демонстрирует серьезные изменения, отражающие общие тенденции в России. Производители и дилеры вынуждены адаптироваться к новым условиям, чтобы сохранить интерес покупателей и увеличить объемы продаж.
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Регистрация электромобилей в Китае за 28 неделю 2025 года: лидеры и динамика продаж
На 28-й неделе 2025 года в Китае наблюдалось снижение регистрации электромобилей у большинства брендов, за исключением Tesla и Xiaomi, которые показали значительный рост. Аналитика недельных данных помогает понять текущие тенденции рынка NEV.Читать далее
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Li Auto i8: подробности интерьера и старт предзаказов в Китае
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В России выставили на продажу Lotus Eletre R, который удивляет не только ценой
На российском авторынке появилось интересное предложение. В наличии у дилера обнаружился Lotus Eletre R, первый электрический кроссовер легендарной британской марки. Суперкар представлен в топовой модификации, которая поражает техническими характеристиками и ценой.Читать далее
-
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Стало известно, какой бренд выиграл от бойкота Tesla
Начало 2025 года выдалось сложным для Tesla. После избрания Трампа и назначения Илона Маска на пост главы Департамента эффективности, прозванного Департаментом хаоса, многие американцы призвали к бойкоту электрокаров Tesla. Владельцы спешили избавиться от своих машин, а продажи новых автомобилей упали.Читать далее
-
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