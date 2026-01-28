Вышло исследование: гибриды удерживают лидерство, а электрокары впервые опередили бензиновые авто — что это значит для рынка и водителей

28 января 2026, 07:48
Электромобили в ЕС обогнали бензиновые по продажам впервые за историю
В декабре 2025 года в Евросоюзе электромобили впервые обошли по продажам бензиновые машины. Это событие может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на привычки водителей. Почему это важно именно сейчас — разбираемся в деталях.
Рынок автомобилей в Европе пережил исторический момент: в декабре 2025 года доля электромобилей среди новых регистраций в странах ЕС впервые превысила показатели бензиновых моделей. Это не просто статистика — это сигнал о смене эпохи, который уже влияет на стратегию автопроизводителей и привычки миллионов водителей.
По данным Ассоциации европейских автопроизводителей, на электрокары пришлось 22,6% всех новых регистраций, тогда как бензиновые автомобили заняли 22,5%. Казалось бы, разница минимальна, но именно такие детали становятся отправной точкой для масштабных изменений. Гибридные автомобили, включая подключаемые версии, по-прежнему занимают самую крупную долю — 44%. Это говорит о том, что европейцы пока не готовы полностью отказаться от привычных технологий, предпочитая постепенный переход.
Общий объем продаж новых машин в декабре вырос почти на 6% и достиг максимума за последние пять лет. Однако до доковидных показателей рынок еще не дотянул. Интересно, что часть бензиновых моделей теперь классифицируется как «мягкие гибриды» — это автомобили с бензиновым двигателем и минимальным электроприводом, которые формально снижают выбросы, но по сути остаются близки к классическим ДВС.
Аналитики прогнозируют, что электромобили вытеснят бензиновые машины с рынка примерно за пять лет. Такой прогноз кажется смелым, но если учесть темпы роста и усиливающуюся конкуренцию, особенно со стороны китайских брендов, он выглядит вполне реалистично. Например, продажи BYD в Европе за декабрь увеличились почти в 2,3 раза. Европейские гиганты вроде Volkswagen и BMW активно расширяют линейки электромобилей, а правительства стран ЕС внедряют новые программы поддержки покупателей.
Стоит отметить, что Евросоюз недавно смягчил ранее запланированный запрет на продажу новых бензиновых автомобилей с 2035 года. Тем не менее, тренд на электрификацию уже не остановить. Генеральный секретарь Европейской ассоциации электромобилей уверен: в 2026 году рост продолжится, а доля электрокаров будет только увеличиваться.
На этом фоне российский рынок выглядит иначе. В 2025 году в России было реализовано 12 542 электромобиля — это на треть меньше, чем годом ранее. Лидером остается китайский Zeekr, но его продажи тоже снизились почти в полтора раза, а доля на рынке упала с 43% до 24%. Причины — высокая стоимость, ограниченная инфраструктура и осторожность покупателей.
Смена лидеров на европейском рынке — не просто очередная новость из мира статистики. Это отражение глобальных процессов, которые в ближайшие годы затронут и российский автопарк. Вопрос не в том, заменят ли электромобили бензиновые машины, а в том, насколько быстро это произойдет и кто окажется готов к переменам.
Похожие материалы Фольксваген, Бид, БМВ, Зикр, Чери, Джили
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
