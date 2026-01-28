Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 07:48

Электромобили в ЕС обогнали бензиновые по продажам впервые за историю

Электромобили в ЕС обогнали бензиновые по продажам впервые за историю

Вышло исследование: гибриды удерживают лидерство, а электрокары впервые опередили бензиновые авто — что это значит для рынка и водителей

Электромобили в ЕС обогнали бензиновые по продажам впервые за историю

В декабре 2025 года в Евросоюзе электромобили впервые обошли по продажам бензиновые машины. Это событие может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на привычки водителей. Почему это важно именно сейчас — разбираемся в деталях.

В декабре 2025 года в Евросоюзе электромобили впервые обошли по продажам бензиновые машины. Это событие может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на привычки водителей. Почему это важно именно сейчас — разбираемся в деталях.

Рынок автомобилей в Европе пережил исторический момент: в декабре 2025 года доля электромобилей среди новых регистраций в странах ЕС впервые превысила показатели бензиновых моделей. Это не просто статистика — это сигнал о смене эпохи, который уже влияет на стратегию автопроизводителей и привычки миллионов водителей.

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей, на электрокары пришлось 22,6% всех новых регистраций, тогда как бензиновые автомобили заняли 22,5%. Казалось бы, разница минимальна, но именно такие детали становятся отправной точкой для масштабных изменений. Гибридные автомобили, включая подключаемые версии, по-прежнему занимают самую крупную долю — 44%. Это говорит о том, что европейцы пока не готовы полностью отказаться от привычных технологий, предпочитая постепенный переход.

Общий объем продаж новых машин в декабре вырос почти на 6% и достиг максимума за последние пять лет. Однако до доковидных показателей рынок еще не дотянул. Интересно, что часть бензиновых моделей теперь классифицируется как «мягкие гибриды» — это автомобили с бензиновым двигателем и минимальным электроприводом, которые формально снижают выбросы, но по сути остаются близки к классическим ДВС.

Аналитики прогнозируют, что электромобили вытеснят бензиновые машины с рынка примерно за пять лет. Такой прогноз кажется смелым, но если учесть темпы роста и усиливающуюся конкуренцию, особенно со стороны китайских брендов, он выглядит вполне реалистично. Например, продажи BYD в Европе за декабрь увеличились почти в 2,3 раза. Европейские гиганты вроде Volkswagen и BMW активно расширяют линейки электромобилей, а правительства стран ЕС внедряют новые программы поддержки покупателей.

Стоит отметить, что Евросоюз недавно смягчил ранее запланированный запрет на продажу новых бензиновых автомобилей с 2035 года. Тем не менее, тренд на электрификацию уже не остановить. Генеральный секретарь Европейской ассоциации электромобилей уверен: в 2026 году рост продолжится, а доля электрокаров будет только увеличиваться.

На этом фоне российский рынок выглядит иначе. В 2025 году в России было реализовано 12 542 электромобиля — это на треть меньше, чем годом ранее. Лидером остается китайский Zeekr, но его продажи тоже снизились почти в полтора раза, а доля на рынке упала с 43% до 24%. Причины — высокая стоимость, ограниченная инфраструктура и осторожность покупателей.

Смена лидеров на европейском рынке — не просто очередная новость из мира статистики. Это отражение глобальных процессов, которые в ближайшие годы затронут и российский автопарк. Вопрос не в том, заменят ли электромобили бензиновые машины, а в том, насколько быстро это произойдет и кто окажется готов к переменам.

Упомянутые марки: Volkswagen, BYD, BMW, Zeekr, Chery, Geely
Похожие материалы Фольксваген, Бид, БМВ, Зикр, Чери, Джили

