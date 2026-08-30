Не просто ДТП: скрытые риски для владельцев электромобилей в России и подвохи каско

30 августа 2026, 19:36
Электромобили в России чаще признают не подлежащими ремонту после ДТП
Электромобили в России чаще признают не подлежащими ремонту после ДТП
Мало кто знает, что электромобили в случае серьезных аварий в России чаще списывают полностью, чем машины с ДВС. Эксперты объясняют, какие риски чаще всего приводят к «тоталу» и почему восстановление таких авто становится невыгодным. Что важно учесть при выборе каско для электрокара - рассказываем, почему эта тема актуальна именно сейчас.
Для российских автовладельцев, выбирающих электромобили, есть важная новость: такие машины после серьезных аварий чаще признают не подлежащими восстановлению. Это связано не только с особенностями конструкции, но и с экономической нецелесообразностью ремонта. Как сообщают «Известия», эксперты отмечают, что частота случаев полного списания электрокаров почти вдвое выше, чем у автомобилей с традиционными двигателями.
Причина кроется в дороговизне комплектующих и сложности восстановления после крупных повреждений. Если у обычных авто после ДТП чаще можно ограничиться заменой деталей, то у электромобилей основной удар приходится на аккумуляторную батарею и электронику. Их ремонт или замена обходятся настолько дорого, что страховщики зачастую принимают решение о «тотале» - признании машины полностью погибшей.
В повседневной жизни страховые случаи с электрокарами мало отличаются от привычных: аварии, повреждения на парковках, угоны, стихийные бедствия. Однако средний размер убытка по электромобилям заметно выше, чем по машинам с ДВС. Это объясняется не только стоимостью самих авто, но и ценой на их ключевые компоненты. По словам вице-президента «Ренессанс страхования» Сергея Демидова, восстановление электрокаров после серьезных аварий часто становится экономически невыгодным.
Интересно, что несмотря на рост числа электромобилей, структура страховых случаев остается стандартной. Однако владельцам стоит учитывать дополнительные риски: повреждение или самовозгорание аккумулятора, а также необходимость эвакуации при полной разрядке батареи. Эти нюансы делают выбор каско для электрокара более сложным и требуют особого внимания к условиям полиса.
По данным «Ренессанс страхования», за первое полугодие 2026 года количество каско-полисов для электромобилей и гибридов выросло почти в три раза, а объем страховых премий увеличился более чем вдвое. Это подтверждает растущий интерес к «зеленым» технологиям, но и подчеркивает новые вызовы для рынка страхования. Как отмечают специалисты, обслуживание полностью электрических машин обходится дешевле, чем гибридов - почти на 71%.
Стоит добавить, что вопросы безопасности и надежности электромобилей становятся все более актуальными. Например, недавно в США был зафиксирован массовый отзыв электрокаров из-за риска возгорания, что подчеркивает важность грамотного страхования и технического обслуживания. Подробнее о подобных инцидентах можно узнать в материале о проблемах с электрикой у Lucid Air - эксперты разбирали, как перегрев цепей может привести к серьезным последствиям.
В заключение важно отметить: при выборе электромобиля и страхового полиса владельцам стоит внимательно изучать условия, связанные с ремонтом и эвакуацией, а также учитывать потенциальные риски, связанные с аккумулятором. Это позволит избежать неприятных сюрпризов и снизить финансовые потери в случае серьезных происшествий.
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