«Москвич 3е» против Tesla: ТОП-10 электромобилей, которые не замерзнут в России

Электромобили в России: топ-10 моделей и особенности эксплуатации в 2026 году

Рынок электромобилей в России быстро меняется: появляются новые модели, растет интерес к кроссоверам и гибридам, а инфраструктура зарядных станций все еще отстает. Разбираемся, какие электрокары актуальны для российских условий, на что обратить внимание при покупке и какие льготы доступны владельцам.

Рынок электромобилей в России быстро меняется: появляются новые модели, растет интерес к кроссоверам и гибридам, а инфраструктура зарядных станций все еще отстает. Разбираемся, какие электрокары актуальны для российских условий, на что обратить внимание при покупке и какие льготы доступны владельцам.

В 2026 году российский рынок электромобилей продолжает расти, несмотря на сложность зарядной инфраструктуры и возможности поставок. В крупных городах спрос на электрокары стабилен, а в регионах высокий интерес подогревают льготы и субсидии. На фоне этих явлений особенно привлекают кроссоверы и гибриды, которые лучше всего справляются с климатическими условиями.

В топ-10 наиболее подходящих для России электромобилей вошли как официально продающиеся модели, так и автомобили, поставляемые по параллельному импорту или на заказ. Среди них — «Москвич 3е», Evolute i-Sky, Tesla Model 3, Lixiang L9, Zeekr 001, Zeekr X, Volkswagen ID.4, Ora 03, Mercedes-Benz G-Class EQ и Voyah Free. Каждый из этих автомобилей отличается: от скорости и запаса хода до типа привода и стоимости. Например, «Москвич 3е» и Evolute i-Sky доступны с государственными субсидиями, Tesla Model 3 и Zeekr 001 привлекают динамикой и большим запасом хода, но требуют поиска запчастей и сервисов.

Особое внимание стоит уделить такими гибридами, как Lixiang L9 и Voyah Free. Благодаря наличию ДВС, который работает как генератор, эти автомобили способны преодолевать расстояние до 1000 км без подзарядки, что особенно важно при слабой развитости сети зарядных станций. Для суровых условий подойдут модели вроде Ora 03 или Zeekr X, а для любителей динамичной езды — Tesla Model 3, Zeekr 001 и Mercedes-Benz G-Class EQ.

Покупая электромобиль с пробегом, важно тщательно проверить историю автомобиля и состояние основных узлов. На вторичном рынке преобладают китайские модели, но встречаются и американские, европейские, японские варианты. Эксперты советуют выбирать популярные или официально продающиеся в России электрокары — это упростит поиск расходников и обслуживание. Кстати, в материалах о том, как изменяются правила для новых участников движения, можно узнать, как меняется ответственность за ДТП с современными транспортными средствами: подробности по теме .

Обслуживание электромобилей не ограничивается только зарядкой: требуется регулярная замена технических жидкостей, фильтров, колодок и других расходников. Для гибридов с ДВС обслуживание двигателя проводится специалистами каждые 10 тысяч километров. Подвеска электрокаров по конструкции не отличается от традиционных автомобилей, поэтому возможен стандартный текущий ремонт.

Владельцы электромобилей в России могут рассчитывать на ряд льгот: субсидии на покупку, нулевой транспортный налог в ряде регионов, бесплатную парковку. Однако стоит учитывать, что многие льготы предоставляются только для автомобилей с высокой локализацией производства.

Эксплуатация электрокаров в России не простая: зимой батареи разряжаются быстрее, а в небольших населенных пунктах зарядка возможна только от бытовой сети, что занимает много времени. Кроме того, для неофициально ввезенных моделей могут возникнуть сложности с подбором запчастей и расходников. Тем не менее, спрос на электромобили продолжает расти, рынок становится все более разнообразным.