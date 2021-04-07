Электромобили VW смогут раздавать неизрасходованную энергию
Компания Volkswagen начнет оснащать свои электрические автомобили на базе платформы MEB двунаправленными зарядными устройствами, которые могут не только получать, но и при необходимости отдавать энергию.
Согласно исследованию проведенному в 2015 году в США, водители в среднем проезжали по работе 29,2 мили в обе стороны (47 км). Эти данные до пандемии, за это время многие перешли на удаленную работу, что означает, что количество километров значительно сократилось. Например, Volkswagen ID.4 с пробегом в 250 миль, вероятно, потеряет не более 15 процентов своего заряда в определенный день. Двунаправленная зарядка поможет использовать неизрасходованную энергию несколькими способами. Наиболее распространенным вариантом, как считают в Volkswagen, будет зарядка от транспортного средства к электросети (V2G) или подача накопленной энергии из аккумуляторной батареи транспортного средства обратно в национальную электрическую сеть.
Это не только способ заработать деньги (аналогично солнечным панелям, возвращающим энергию в сеть), зарядка V2G потенциально может помочь стабилизировать всплески спроса на электроэнергию. Так электромобиль может возвращать заряд обратно в сеть в часы пиковой нагрузки, а заряжаться в ночное время, когда тариф дешевле.
Другой вариант использования - от машины до дома (V2H) или от машины до здания (V2B). В этом сценарии аккумуляторная батарея транспортного средства будет использоваться в случае отключения электроэнергии. Автомобиль к нагрузке (V2L) также начинает появляться в электрокарах. Например, к Hyundai Ioniq 5 можно подключать разные устройства, чтобы подзарядить их, например, обогреватель. Двунаправленная зарядка поможет подзарядить другой автомобиль, который не успел доехать до заправки.
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