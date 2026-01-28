Вышло исследование: продажи электрокаров в ЕС достигли исторического максимума — какие страны лидируют и что это значит для рынка

28 января 2026, 06:23
Электромобили заняли рекордную долю рынка новых авто в Евросоюзе
В 2025 году европейский рынок новых автомобилей удивил даже скептиков: электромобили впервые заняли почти пятую часть всех регистраций. Какие страны стали локомотивами роста, почему автогиганты меняют стратегию и что ждет традиционные ДВС - разбираемся в свежем исследовании.
Европейский рынок новых автомобилей переживает настоящую трансформацию: по итогам прошлого года доля электромобилей в зарубежных продажах достигла рекордных 17,4%. Это означает, что почти каждый пятый новый автомобиль, появляющийся на дорогах Евросоюза, оснащен исключительно электрической силовой установкой. Такие данные приводит Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая 17 компаний различных отраслей.
В абсолютных цифрах результат впечатляет: за год в странах ЕС было зарегистрировано 1 880 370 электромобилей. Для сравнения, еще пять лет назад подобные показатели казались фантастикой даже для самых смелых аналитиков. Сегодня же электрокары уверенно вытесняют традиционные бензиновые и дизельные модели, а автоконцерны пересматривают свои долгосрочные стратегии.
Особый рост отмечен в Германии, Нидерландах, Бельгии и Франции. Именно эти четыре страны внесли наибольший вклад в общее увеличение количества электромобилей. В Германии, например, спрос на электрокары увеличился на фоне расширения государственной поддержки и развития зарядных устройств. Франция и Бельгия также демонстрируют устойчивый интерес к экологически чистому транспорту, а Нидерланды традиционно лидируют среди европейских лидеров по внедрению инноваций в автотранспорт.
Эксперты отмечают, что столь стремительный рост популярности электромобилей обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, ужесточение экологических стандартов и налоговая политика вынуждают покупателей отказываться от машин с ДВС. Во-вторых, автопроизводители активно расширяют модельный ряд электрокаров, делая их доступнее и привлекательнее для расширения окружающей среды. В-третьих, развитие батареи не стоит на месте - опасность остаться без энергии вдали от дома теперь в прошлом.
Однако не все так однозначно. Несмотря на рекордные показатели, в некоторых странах ЕС электромобили по-прежнему остаются нишевым продуктом. В Восточной Европе, например, доля электрического машиностроения пока значительно ниже среднеевропейской. Причины - более низкий уровень доходов населения, недостаточно развитая инфраструктура и ограниченный выбор моделей. Тем не менее, даже здесь наблюдается устойчивый рост интереса к электрокарам, что говорит о глобальном характере перемен.
Автогиганты реагируют на новые реалии по-разному. Некоторые из них выполняют ускоренную электрификацию и уже объявили о скором отказе от выпуска автомобилей с ДВС. Другие предпочитают гибридные решения. Ясно одно: рынок новых автомобилей в Европе уже никогда не будет прежним. Электромобили из экзотики превратились в массовый продукт, борьба за потребителей выходит на новый уровень.
В ближайшие годы эксперты прогнозируют дальнейший рост доли электрокаров, особенно на фоне ужесточения экологических требований, и появление новых, более доступных моделей. Вопрос лишь в том, как быстро можно решить проблемы с инфраструктурой и обеспечить стабильное производство аккумуляторов. Но уже сейчас очевидно: эпоха электромобилей в Европе наступила, и эта тенденция становится определяющей для всей мировой автоиндустрии.
Ранее 110km.ru писал, почему новый Toyota 4Runner 2026 стал дороже, а изменений почти не видно.
