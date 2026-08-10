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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 10:05

Электромотоцикл EL MOTO JY: 3 кВт, 135 км/ч и самая низкая посадка в классе

Электромотоцикл EL MOTO JY: 3 кВт, 135 км/ч и самая низкая посадка в классе

EL MOTO JY: 6 секунд до «сотни» и никакого переключения передач — запас 180 км и цена 340 000 ₽

Электромотоцикл EL MOTO JY: 3 кВт, 135 км/ч и самая низкая посадка в классе

EL MOTO JY - электромотоцикл с мотором 3 кВт, максимальной скоростью 135 км/ч и уникально низкой посадкой 730 мм. Модель выделяется сочетанием доступности, спортивного дизайна и простоты управления, что особенно актуально для начинающих райдеров и городских условий.

EL MOTO JY - электромотоцикл с мотором 3 кВт, максимальной скоростью 135 км/ч и уникально низкой посадкой 730 мм. Модель выделяется сочетанием доступности, спортивного дизайна и простоты управления, что особенно актуально для начинающих райдеров и городских условий.

EL MOTO JY – заметная новинка среди электромотоциклов легкого класса, которая сразу привлекает внимание сочетанием спортивного дизайна и практичности. Модель выполнена в стиле Ninja, но отличается небольшой посадкой в ​​линейке - всего 730 мм. Данное решение позволяет уверенно чувствовать себя на дороге райдерам любого роста, особенно тем, кто только начинает знакомиться с электротранспортом.

Внешний JY напоминает более заметный JYear. Мощность мотора составляет 3 кВт, максимальная скорость достигает 135 км/ч - этого достаточно для городских прогулок и пригородных маршрутов. При этом для управления не нужны права категории А: достаточно любой открытой категории, что делает модель доступной для более широкого распространения.

Посадка – ключевой параметр для новичков. Благодаря высоте сиденья 730 мм обе ноги уверенно стоят на земле, что особенно важно при остановках и маневрах в плотном потоке. Такой подход повышает безопасность, что подтверждают и эксперты рынка. В отличие от многих альтернатив, JY не требует переключения передач: управление реализовано по принципу скутера — ручки газа и тормоза, но при этом сохраняется спортивная посадка с клипонами.

Технические характеристики модели выглядят сбалансированно: емкость аккумулятора от 80 до 120 Ач обеспечивает запас хода от 80 до 180 км, разгон до 100 км/ч занимает 6-7 секунд. Время полной зарядки - от 3 до 6 часов. В комплектации предусмотрена система ABS, цепной привод и контроллер FarDriver с фирменной прошивкой EL MOTO. 

Для сравнения: JYear относится к среднему классу, оснащен мотором мощностью 10 кВт, водяным охлаждением и может разгоняться до 150 км/ч, но стоит дороже и требует других водительских прав. Модель R3 — еще один конкурент, отличается более высокой посадкой (780 мм), что может быть не так удобно для невысоких райдеров. 

Вопросы технического обслуживания сведены к минимуму: достаточно следить за состоянием цепей и тормозных колодок. Электромотор не нагревает раму даже в жару, что повышает комфорт в летний сезон. Универсальная резина и легкие конструкции JY позволяют выполнять ежедневные поездки по городу.

EL MOTO JY стоит 340 000 рублей, что делает его одним из наиболее доступных электромотоциклов на рынке. Модель может стать разумным выбором для тех, кто ищет первый байк с акцентом на простоту, безопасность и современный внешний вид. 

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