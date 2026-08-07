Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 09:48

Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А

Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А

Права больше не нужны: Электромотоцикл EL MOTO RR 2026 — 135 км/ч и 180 км хода

Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А

EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.

EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.

В 2026 году на российском рынке электромотоциклов появился ведущий игрок - EL MOTO RR. Эта модель сразу привлекла внимание сочетанием высокой мощности, агрессивного дизайна и главным преимуществом - отсутствием требований в водительских правах категории А. Такой подход позволяет значительно упростить процесс покупки и эксплуатации.

EL MOTO RR ориентирован на тех, кто ценит скорость и стиль. Байк оснащен достаточным профилем, тормозами Brembo и клипонами, что подтверждает его спортивный характер. Высота посадки 780 мм, стальная трубчатая рама и цепной привод делают его удобным для ежедневных поездок по городу. В зависимости от выбранной батареи, запас хода варьируется от 80 до 180 км, максимальная скорость достигает 135 км/ч по GPS.

Одно из ключевых отличий RR - возможность эксплуатации с любой категорией прав, категория М присваивается автоматически, без экзамена. Это снимает все формальности и позволяет сразу начать пользоваться байком. Для многих это становится решающим фактором при выборе между RR и другими электромотоциклами, особенно если сравнивать с моделями, требующими водительского удостоверения.

В отличие от более доступной модели R3, RR обеспечивает производительность и запоминающийся внешний вид. Пластиковые элементы корпуса прошли испытания на мотоджимхане, контроллер FarDriver с фирменной прошивкой раскрывает потенциал мотора QS - в штатном режиме обеспечивается мощность до 20 кВт. Управление максимально упрощено: нет передач, только газ и тормоз. Несмотря на спортивный облик, освоить RR проще, чем большинство скутеров. Электромотор не любит перегрева, что важно учитывать в городских пробках, обслуживание сводится к уходу за цепью и тормозными колодками. Зарядка возможна как от обычной розетки 220В, так и через разъем Type 2 (опция).

Для тех, кто предпочитает более прямую посадку, в линейке EL MOTO есть модель Z1000 на той же платформе. А если нужна еще большая мощность - стоит обратить внимание на JYear с 10 кВт и водяным охлаждением. На фоне растущего интереса к электротранспорту в России такие модели, как RR, становятся все более востребованными. Между тем, интерес к практическим городским решениям в материале о традиционных электроскутерах с увеличенным запасом хода .

RR может показаться слишком строгим для тех, кто ищет максимальный комфорт, но для любителей спортивного драйва и простоты эксплуатации это один из самых интересных вариантов на рынке.

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