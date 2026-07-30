«Ducati отдыхает» за 0 рублей налога: VS001 разгоняется до 165 км/ч и не требует прав категории «А»

Электромотоцикл EL MOTO VS001: 15 кВт, ременной привод и запас хода до 240 км

EL MOTO VS001 выделяется среди электромотоциклов тяжелого класса благодаря сочетанию мощности, ременного привода и водяного охлаждения. Модель способна развивать скорость до 165 км/ч и предлагает запас хода до 240 км, что делает ее актуальной для российских дорог и условий эксплуатации.

EL MOTO VS001 выделяется среди электромотоциклов тяжелого класса благодаря сочетанию мощности, ременного привода и водяного охлаждения. Модель способна развивать скорость до 165 км/ч и предлагает запас хода до 240 км, что делает ее актуальной для российских дорог и условий эксплуатации.

EL MOTO VS001 — ведущий игрок на рынке электромотоциклов, который акцентирует внимание на современных технологиях. Модель оснащена электромотором на 15 кВт, что позволяет ей разгоняться до 165 км/ч по GPS-замерам. Такой показатель достигается не только за счет производительности, но и благодаря системе водяного охлаждения, обеспечивающей стабильную работу двигателя даже при длительных нагрузках.

Дизайн VS001 выполнен в духе Ducati Panigale, что передает спортивный характер мотоцикла. Посадка - 780 мм, колесная база - 1440 мм, маятник со встроенным мотором и ременной привод делают модель не только быстрой, но и удобной для ежедневной эксплуатации. Ременной привод выгодно отличает VS001 от аналогов с цепным.

Батарея на 96 В и емкостью 120–132 Ач обеспечивает запас хода от 120 до 240 км, в зависимости от стиля езды и условий. Зарядку можно осуществить даже через обычную розетку 220 В, что удобно для жителей городов. Время полной зарядки составляет от 3 до 5 часов, вес батареи – 56 кг. Контроллер FarDriver 961200, с фирменной прошивкой EL MOTO, провел несколько часов испытаний на мотоджимхане, чтобы подтвердить его надежность.

В отличие от конкурентов, VS001 предлагает принципиально иной уровень динамики и комфорта. Разгон до 50 км/ч занимает всего 1,9 секунды, а до 100 км/ч - 5,35 секунды. Вся мощность сосредоточена на одной ручке газа, никакой коробки передач, что делает поездку более динамичной.

Для VS001 не требуется категория прав А, достаточно любой открытой категории для присвоения М. Регистрация в ГИБДД и оформление ОСАГО не обязательны, что упрощает владельцем использование.

Тормозная система построена на компонентах Brembo (аналог), передний диск диаметром 320 мм, а задний 220 мм обеспечивают уверенное торможение. Усиленные диски и шины от TIMSUN и KingTYRE не подведут на дороге.

На фоне растущего интереса к электротранспорту в России, VS001 может стать альтернативой не только бензиновым мотоциклам, но и городским электровелосипедам. Например, городские электровелосипеды вроде Minako U2 PRO уже завоевывают популярность благодаря своей практичности, но VS001 предлагает совершенно иной уровень мощности и автономности.

VS001 рассчитан на тех, кто ценит не только скорость, но и простоту обслуживания. Ременной привод требует минимального ухода, а отсутствие коробки передач и сложных технических условий оградит от частых поломок. Модель весит около 180 кг в снаряженном состоянии, что соответствует классическим бензиновым аналогам тяжелого класса. Для российских условий эксплуатации приоритетом может быть: надежность, адаптация к разным дорожным покрытиям и отсутствие необходимости в частом сервисном обслуживании.