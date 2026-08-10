EL MOTO VS002: Российский универсал — 240 км хода и 165 км/ч по любым дорогам

Электромотоцикл EL MOTO VS002: 15 кВт, запас хода до 240 км и клиренс 160 мм

EL MOTO VS002 - электромотоцикл нового поколения с мощным мотором 15 кВт, увеличенным клиренсом и универсальной резиной. Модель ориентирована на российских водителей, которым важны проходимость, надежность и возможность ездить не только по асфальту. Важно знать ключевые отличия и преимущества этой новинки.

EL MOTO VS002 - электромотоцикл нового поколения с мощным мотором 15 кВт, увеличенным клиренсом и универсальной резиной. Модель ориентирована на российских водителей, которым важны проходимость, надежность и возможность ездить не только по асфальту. Важно знать ключевые отличия и преимущества этой новинки.

EL MOTO VS002 - электромотоцикл, который сразу обращает на себя внимание сочетанием скорости и практичности. Модель оснащена электромотором на 15 кВт, что позволяет уверенно чувствовать себя как в городском потоке, так и на загородных трассах. Прямая посадка и высота сиденья 820 мм обеспечивают комфорт даже при длительных поездках, а клиренс 160 мм помогает справляться с неровностями российских дорог.

В отличие от предшественника VS001, новая версия делает акцент на универсальности. Здесь используется маятник со встроенным двигателем, ременной приводом и системой жидкостного охлаждения, что обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Батарея на 96 В и 120 Ач обеспечивает запас хода от 120 до 240 км – показатель, редко встречающийся в этом классе.

Особое внимание уделено резине: комплектуются шинами TIMSUN ALLROAD 50/50, что позволяет уверенно ездить не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам, проселкам и дачным поселкам. Подобный подход делает VS002 универсальным транспортным средством для российских условий, где идеальное покрытие встречается далеко не всегда.

Ременной привод - еще одно преимущество: он работает тихо, не требует постоянного обслуживания и не пачкает одежду. Жидкостное охлаждение мотора позволяет поддерживать заявленную мощность 15 кВт даже на участках пути, максимальная скорость достигает 165 км/ч. Для зарядки предусмотрен разъем Type 2, что удобно как для домашних условий, так и для использования на общественных станциях.

Управление максимально упрощено: отсутствует коробка передач, вся мощность контролируется одной ручкой газа. В жару электробайк не нагревает ноги водителя, обслуживание сводится к замене тормозных колодок. Модулятор FarDriver и фирменная прошивка EL MOTO обеспечивают стабильную работу всех систем.

Вопросы, которые часто задают потенциальные держатели, касаются сравнения с другими моделями. Например, TE-01 относится к легкому классу (3 кВт, цепной привод, 135 км/ч), тогда как VS002 - это тяжелый класс с ремнем, водяным охлаждением и максимальной скоростью 165 км/ч. Для грунтовых дорог VS002 подходит благодаря резине и клиренсу, но для серьезного бездорожья лучше выбрать специализированную технику.

Запас хода зависит от стиля езды: при спокойной эксплуатации можно держаться на 220-240 км, при динамичной - около 120 км. Зарядка занимает от 3 до 5 часов, что соответствует большинству современных электромотоциклов. Важное замечание: в комплектации уже идет разъем Type 2, что соответствует подключению.

Технические характеристики впечатляют: разгон до 50 км/ч за 1,9 секунды, до 100 км/ч — за 5,35 секунды. Используются элементы CATL (NCM), BMS DALI, усиленные диски, тормозные системы Brembo (аналог), алюминиевый маятник и стальная трубчатая рама. Вес мотоцикла - 56 кг, что делает его одним из самых легких в своем классе.

Интересно, что тенденция к универсализации электротранспорта прослеживается и в других сегментах. Например, электровелосипеды с мощными моторами и увеличенным запасом хода, как у GhostCat, становятся все более популярными среди российских пользователей — подробнее об этом можно узнать в материале об электровелосипедах с быстрыми шинами и премиальной подвеской .

В целом, EL MOTO VS002 выглядит как ответ на запросы российских водителей, которым нужен надежный, мощный и универсальный электромотоцикл для ежедневных поездок и путешествий по разным типам дорог. Модель может заинтересовать не только энтузиастов, но и тех, кто ищет практичный транспорт для города и пригорода.