Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 00:25

Электромотоцикл EL MOTO Z1000: до 135 км/ч и 180 км на одной зарядке

Электромотоцикл EL MOTO Z1000: до 135 км/ч и 180 км на одной зарядке

EL MOTO Z1000: Японский стиль, китайская начинка и российские правила — идеальный симбиоз

Электромотоцикл EL MOTO Z1000: до 135 км/ч и 180 км на одной зарядке

EL MOTO Z1000 - электромотоцикл в стиле японских нейкедов, который не требует прав категории А и способен разгоняться до 135 км/ч. Модель выделяется простотой обслуживания, прямой посадкой и запасом хода до 180 км, что делает ее актуальной для городских и пригородных поездок.

EL MOTO Z1000 - электромотоцикл в стиле японских нейкедов, который не требует прав категории А и способен разгоняться до 135 км/ч. Модель выделяется простотой обслуживания, прямой посадкой и запасом хода до 180 км, что делает ее актуальной для городских и пригородных поездок.

EL MOTO Z1000 - электромотоцикл, который сразу обращает на себя внимание сочетанием прямой посадки и высокой скорости, не требуется категория А, поэтому бюрократические барьеры минимальны. Любая открытая категория автоматически дает право на управление этим транспортным средством.

Мотоцикл рассчитан на тех, кто ценит комфорт и стиль японских нейкедов. Прямая посадка снимает нагрузку на руки и спину, что позволяет длительное время проводить за рулем. Высота сиденья подобрана так, чтобы большинству райдеров было удобно.

Техническая часть стоит отдельного внимания. Мощность электромотора - 3 кВт, но благодаря QS с запасом до 20 кВт и контроллеру FarDriver с фирменной прошивкой EL MOTO, динамика разгона впечатляет: 0-100 км/ч за 6-7 секунд. Максимальная скорость по GPS - 135 км/ч, что позволяет уверенно чувствовать себя не только в городе, но и на трассе. Батарея CATL, емкостью от 60 до 120 Ач, обеспечивает запас хода от 80 до 180 км, зарядка занимает от 3 до 6 часов.

Обслуживание требуется минимальное: нет коробки передач, масла, фильтров и свечей. Все, что требуется - следить за цепью и тормозными колодками. В жару электромотоцикл не нагревается, что особенно актуально для южных регионов с жарким климатом. Для тех, кто ищет спортивную посадку, производитель предлагает и другие модели, универсальную резину для грунта в версии TE-01.

Вопросы, которые часто задают потенциальные покупатели, касаются отличий Z1000 от других моделей бренда. Например, R3 — это спортбайк с клипонами и наклоном вперед, а Z1000 — с прямой посадкой и теми же техническими возможностями. Для новичков Z1000 подходит идеально: простое управление и отсутствие коробки передач делают его одним из наиболее доступных вариантов для первого электромотоцикла.

В сегменте традиционных электромотоциклов конкуренция растет, и новые модели, такие как HMP Flash, уже задают планку по запасу хода и скорости. Например, электроскутер HMP Flash также ориентирован на город, но Z100 выигрывает за счет прямой посадки и отсутствием необходимости получать водительские права.

Среди ключевых характеристик Z1000 — цепной привод, стальная трубчатая рама, перевернутая вилка, ABS и тормозная система с плавающими дисками Brembo (аналог). Колеса комплектуются шинами RODEUS, TIMSUN или KingTYRE, а размеры покрышек позволяют уверенно держать дорогу. 

EL MOTO Z1000 может стать оптимальным выбором для тех, кто ищет городской транспорт без формальностей. Простота обслуживания, высокая скорость и большой запас хода делают его конкурентоспособным на фоне других электромотоциклов. 

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