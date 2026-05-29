Электрический или бензиновый мотоцикл: что выгоднее на дистанции?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 06:53

Электромотоцикл или бензиновый: что выгоднее для города и кошелька

Электромотоцикл или бензиновый: что выгоднее для города и кошелька

Электрический или бензиновый мотоцикл: что выгоднее на дистанции?

Электромотоцикл или бензиновый: что выгоднее для города и кошелька

Рост цен на топливо и новые технологии заставляют пересматривать подход к выбору мотоцикла. Электромотоциклы становятся все доступнее, но оправдывают ли они вложения на длинной дистанции? Разбираемся, что выгоднее для городских поездок.

Рост цен на топливо и новые технологии заставляют пересматривать подход к выбору мотоцикла. Электромотоциклы становятся все доступнее, но оправдывают ли они вложения на длинной дистанции? Разбираемся, что выгоднее для городских поездок.

В последние годы российские мотоциклисты все чаще задумываются о том, какой транспорт выгоднее в современных условиях: классический бензиновый байк или современный электромотоцикл. Причина проста – цены на топливо растут, а электротранспорт становится доступнее. Но насколько оправданы вложения в электрическую технику, если смотреть не только на цену в салоне, но и на последующие расходы?

На первый взгляд бензиновый мотоцикл выглядит более привлекательно по цене. Рынок насыщен как новыми, так и подержанными моделями, что позволяет подобрать вариант под любой бюджет. Например, Bajaj Pulsar NS 125 — популярный выбор среди мотоциклистов среднего класса, а на вторичном рынке можно найти еще более доступные предложения. Электромотоциклы, напротив, стоят дороже из-за стоимости аккумуляторов и электроники. Однако ситуация постепенно меняется: бренды типа Super Soco и Sur-RON выводят на рынок более бюджетные модели, сокращая разрыв в цене.

В России реализуются программы поддержки электротранспорта, но большинство льгот распространяются на электромобили. Для электромотоциклов условия нужно уточнять отдельно — иногда можно получить налоговые послабления или скидки на парковку, если обратиться к информации на сайтах Минпромторга или ФНС. Это может частично компенсировать стартовую стоимость электротехники.

Однако основная разница проявляется в процессе эксплуатации. Полная зарядка электромотоцикла обходится дешевле 100 рублей, а пробег в 100 км стоит в разы меньше, чем на бензине. Для сравнения: бензиновый байк с расходом 3–4 литра на 100 км при нынешних ценах на топливо тратит несколько сотен рублей на ту же дистанцию. Если умножить эти затраты на тысячи километров в год, экономика становится очевидной.

Техническое обслуживание — еще один козырь электротранспорта. В электромотоцикле нет масла, фильтров, свечей и сложных узлов, требующих регулярного внимания. Владелец бензинового мотоцикла вынужден проводить сервисное обслуживание каждые несколько тысяч километров: менять масло, фильтры, регулировать клапаны, следить за ремнями и цепями. Это не только деньги, но и время, потраченное на обслуживание.

Для пригородных жителей, которые ежедневно используют мотоцикл, экономия на топливе и обслуживании позволяет отбить разницу в цене за несколько лет. Если ежедневные маршруты не превышают 100–150 км в день, зарядку можно поставить дома или на работе.

Помимо финансовых аспектов, электромотоцикл выигрывает в плане комфорта. Он практически бесшумен, не вызывает вибраций, не требует прогрева зимой и не зависит от качества бензина. Мгновенный отклик на газ, отсутствие коробки передач и плавность хода делают поездки по городу менее утомительными. К тому же электромотоцикл не раздражает соседей и прохожих громким звуком, а его экологичность становится все более актуальной для мегаполисов.

Бензиновый мотоцикл остается выбором для тех, кто ценит дальние поездки и возможность быстро заправиться на любой АЗС. Для путешествий на большие расстояния электротранспорт пока не всегда удобен из-за ограниченного пробега и необходимости зарядки.

Интересно, что вопросы экономии и практичности волнуют не только владельцев мотоциклов. Например, при выборе автомобиля на вторичном рынке многие также учитывают затраты на обслуживание и ресурс узлов. Как отмечалось в материале о Renault Duster, надежность и стоимость обслуживания часто оказываются важнее, чем начальная цена покупки — подробнее об этом можно узнать, анализируя плюсы и минусы разных поколений Duster .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Брянск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться