Электрический или бензиновый мотоцикл: что выгоднее на дистанции?

Электромотоцикл или бензиновый: что выгоднее для города и кошелька

Рост цен на топливо и новые технологии заставляют пересматривать подход к выбору мотоцикла. Электромотоциклы становятся все доступнее, но оправдывают ли они вложения на длинной дистанции? Разбираемся, что выгоднее для городских поездок.

В последние годы российские мотоциклисты все чаще задумываются о том, какой транспорт выгоднее в современных условиях: классический бензиновый байк или современный электромотоцикл. Причина проста – цены на топливо растут, а электротранспорт становится доступнее. Но насколько оправданы вложения в электрическую технику, если смотреть не только на цену в салоне, но и на последующие расходы?

На первый взгляд бензиновый мотоцикл выглядит более привлекательно по цене. Рынок насыщен как новыми, так и подержанными моделями, что позволяет подобрать вариант под любой бюджет. Например, Bajaj Pulsar NS 125 — популярный выбор среди мотоциклистов среднего класса, а на вторичном рынке можно найти еще более доступные предложения. Электромотоциклы, напротив, стоят дороже из-за стоимости аккумуляторов и электроники. Однако ситуация постепенно меняется: бренды типа Super Soco и Sur-RON выводят на рынок более бюджетные модели, сокращая разрыв в цене.

В России реализуются программы поддержки электротранспорта, но большинство льгот распространяются на электромобили. Для электромотоциклов условия нужно уточнять отдельно — иногда можно получить налоговые послабления или скидки на парковку, если обратиться к информации на сайтах Минпромторга или ФНС. Это может частично компенсировать стартовую стоимость электротехники.

Однако основная разница проявляется в процессе эксплуатации. Полная зарядка электромотоцикла обходится дешевле 100 рублей, а пробег в 100 км стоит в разы меньше, чем на бензине. Для сравнения: бензиновый байк с расходом 3–4 литра на 100 км при нынешних ценах на топливо тратит несколько сотен рублей на ту же дистанцию. Если умножить эти затраты на тысячи километров в год, экономика становится очевидной.

Техническое обслуживание — еще один козырь электротранспорта. В электромотоцикле нет масла, фильтров, свечей и сложных узлов, требующих регулярного внимания. Владелец бензинового мотоцикла вынужден проводить сервисное обслуживание каждые несколько тысяч километров: менять масло, фильтры, регулировать клапаны, следить за ремнями и цепями. Это не только деньги, но и время, потраченное на обслуживание.

Для пригородных жителей, которые ежедневно используют мотоцикл, экономия на топливе и обслуживании позволяет отбить разницу в цене за несколько лет. Если ежедневные маршруты не превышают 100–150 км в день, зарядку можно поставить дома или на работе.

Помимо финансовых аспектов, электромотоцикл выигрывает в плане комфорта. Он практически бесшумен, не вызывает вибраций, не требует прогрева зимой и не зависит от качества бензина. Мгновенный отклик на газ, отсутствие коробки передач и плавность хода делают поездки по городу менее утомительными. К тому же электромотоцикл не раздражает соседей и прохожих громким звуком, а его экологичность становится все более актуальной для мегаполисов.

Бензиновый мотоцикл остается выбором для тех, кто ценит дальние поездки и возможность быстро заправиться на любой АЗС. Для путешествий на большие расстояния электротранспорт пока не всегда удобен из-за ограниченного пробега и необходимости зарядки.

