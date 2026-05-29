Электрический или бензиновый мотоцикл: что выгоднее на дистанции?

29 мая 2026, 06:53
Электромотоцикл или бензиновый: что выгоднее для города и кошелька
Электромотоцикл или бензиновый: что выгоднее для города и кошелька
Рост цен на топливо и новые технологии заставляют пересматривать подход к выбору мотоцикла. Электромотоциклы становятся все доступнее, но оправдывают ли они вложения на длинной дистанции? Разбираемся, что выгоднее для городских поездок.
В последние годы российские мотоциклисты все чаще задумываются о том, какой транспорт выгоднее в современных условиях: классический бензиновый байк или современный электромотоцикл. Причина проста – цены на топливо растут, а электротранспорт становится доступнее. Но насколько оправданы вложения в электрическую технику, если смотреть не только на цену в салоне, но и на последующие расходы?
На первый взгляд бензиновый мотоцикл выглядит более привлекательно по цене. Рынок насыщен как новыми, так и подержанными моделями, что позволяет подобрать вариант под любой бюджет. Например, Bajaj Pulsar NS 125 — популярный выбор среди мотоциклистов среднего класса, а на вторичном рынке можно найти еще более доступные предложения. Электромотоциклы, напротив, стоят дороже из-за стоимости аккумуляторов и электроники. Однако ситуация постепенно меняется: бренды типа Super Soco и Sur-RON выводят на рынок более бюджетные модели, сокращая разрыв в цене.
В России реализуются программы поддержки электротранспорта, но большинство льгот распространяются на электромобили. Для электромотоциклов условия нужно уточнять отдельно — иногда можно получить налоговые послабления или скидки на парковку, если обратиться к информации на сайтах Минпромторга или ФНС. Это может частично компенсировать стартовую стоимость электротехники.
Однако основная разница проявляется в процессе эксплуатации. Полная зарядка электромотоцикла обходится дешевле 100 рублей, а пробег в 100 км стоит в разы меньше, чем на бензине. Для сравнения: бензиновый байк с расходом 3–4 литра на 100 км при нынешних ценах на топливо тратит несколько сотен рублей на ту же дистанцию. Если умножить эти затраты на тысячи километров в год, экономика становится очевидной.
Техническое обслуживание — еще один козырь электротранспорта. В электромотоцикле нет масла, фильтров, свечей и сложных узлов, требующих регулярного внимания. Владелец бензинового мотоцикла вынужден проводить сервисное обслуживание каждые несколько тысяч километров: менять масло, фильтры, регулировать клапаны, следить за ремнями и цепями. Это не только деньги, но и время, потраченное на обслуживание.
Для пригородных жителей, которые ежедневно используют мотоцикл, экономия на топливе и обслуживании позволяет отбить разницу в цене за несколько лет. Если ежедневные маршруты не превышают 100–150 км в день, зарядку можно поставить дома или на работе.
Помимо финансовых аспектов, электромотоцикл выигрывает в плане комфорта. Он практически бесшумен, не вызывает вибраций, не требует прогрева зимой и не зависит от качества бензина. Мгновенный отклик на газ, отсутствие коробки передач и плавность хода делают поездки по городу менее утомительными. К тому же электромотоцикл не раздражает соседей и прохожих громким звуком, а его экологичность становится все более актуальной для мегаполисов.
Бензиновый мотоцикл остается выбором для тех, кто ценит дальние поездки и возможность быстро заправиться на любой АЗС. Для путешествий на большие расстояния электротранспорт пока не всегда удобен из-за ограниченного пробега и необходимости зарядки.
Интересно, что вопросы экономии и практичности волнуют не только владельцев мотоциклов. Например, при выборе автомобиля на вторичном рынке многие также учитывают затраты на обслуживание и ресурс узлов. Как отмечалось в материале о Renault Duster, надежность и стоимость обслуживания часто оказываются важнее, чем начальная цена покупки — подробнее об этом можно узнать, анализируя плюсы и минусы разных поколений Duster .
Похожие материалы
-
29.05.2026, 07:31
Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи
Цены на подержанные авто из Азии снова удивляют: несмотря на сильный рубль, выгоды почти не осталось. Эксперты объяснили, почему утильсбор стал главным барьером, а популярные модели теряют привлекательность. Какие машины теперь вне досягаемости и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.Читать далее
-
28.05.2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.Читать далее
-
28.05.2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее
Похожие материалы
-
29.05.2026, 07:31
Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи
Цены на подержанные авто из Азии снова удивляют: несмотря на сильный рубль, выгоды почти не осталось. Эксперты объяснили, почему утильсбор стал главным барьером, а популярные модели теряют привлекательность. Какие машины теперь вне досягаемости и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.Читать далее
-
28.05.2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.Читать далее
-
28.05.2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее