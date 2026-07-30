Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 23:49

Электромотоцикл RR: 3 кВт, 135 км/ч и отсутствие необходимости в правах

Электромотоцикл RR: 3 кВт, 135 км/ч и отсутствие необходимости в правах

Права больше не нужны: Электромотоцикл EL MOTO RR 2026 — 135 км/ч и 180 км хода

Электромотоцикл RR: 3 кВт, 135 км/ч и отсутствие необходимости в правах

Электромотоцикл RR от EL MOTO выделяется среди городских и спортивных моделей благодаря сочетанию высокой мощности, агрессивного дизайна и отсутствию необходимости в водительских правах категории А. Важно знать, как эти особенности влияют на эксплуатацию и выбор техники в 2026 году.

Электромотоцикл RR от EL MOTO выделяется среди городских и спортивных моделей благодаря сочетанию высокой мощности, агрессивного дизайна и отсутствию необходимости в водительских правах категории А. Важно знать, как эти особенности влияют на эксплуатацию и выбор техники в 2026 году.

Электромотоцикл RR от EL MOTO - это не просто очередная инновация на рынке электротранспорта. Модель ориентирована на райдеров, которым важны скорость, стиль и простота эксплуатации, но при этом не хочется тратить время на оформление водительских прав категории А.

RR различается низким профилем, тормозами Brembo и клипонами, что обусловливает его спортивный характер. Посадка высотой 780 мм, цепной привод и стальная трубчатая рама делают байк подходящим для городской эксплуатации. В зависимости от выбранной батареи, запас хода составляет от 80 до 180 км, максимальная скорость достигает 135 км/ч по GPS.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости в категории А: достаточна любая открытая, а категория М присваивается автоматически без экзамена. Это позволяет избежать лишних формальностей и сразу приступить к эксплуатации. Для многих пользователей это становится решающим фактором при выборе между RR и другими электромотоциклами.

RR создан для тех, кто ценит агрессивный дизайн и не готов идти на компромиссы. В отличие от более доступной модели R3, здесь сделан акцент на производительности и запоминающемся внешнем виде. Пластик испытывали при различных падениях корпуса на мотоджимхане, контроллер FarDriver с фирменной прошивкой раскрывает потенциал мотора QS - в штатном режиме доступна мощность до 20 кВт.

Управление максимально упрощено: нет передач, только газ и тормоз. Несмотря на супер спортивный внешний вид, RR проще в освоении, чем большинство скутеров. Электромотор не любит перегрева, что особенно актуально в летних пробках. Обслуживание сводится к уходу за цепью и тормозными колодками, зарядка возможна как от обычной розетки 220В, так и через разъем Тип 2 (опция).

Для тех, кто предпочитает более прямую посадку, в линейке EL MOTO есть модель Z1000 на той же платформе. А если нужна еще большая мощность - стоит обратить внимание на JYear с 10 кВт и водяным охлаждением. 

На фоне растущего интереса к электротранспорту в России, такие модели, как RR, становятся все более востребованными. Для сравнения, городские электровелосипеды, например, Minako U2 PRO, также набирают популярность благодаря практичности и автономности, например, в материалах о практичных решениях для города . Однако RR ориентирован на тех, кто ищет не только удобства, но и спортивный драйв.

Технические характеристики RR включают номинальную мощность 3 кВт, разгон до 100 км/ч за 6-7 секунд, варианты батарей (72В 80Ач, 72В 100Ач, 74В 120Ач), тормозную систему ABS и вес батареи от 22 до 38 кг. Высота сиденья - 730 мм, колесная база - 1380 мм, клиренс - 160 мм. Базовая комплектация стоит от 340 000 рублей. Важно помнить, что выбранная батарея напрямую влияет на ход запаса и время зарядки (от 3 до 6 часов).

RR может показаться слишком строгим для тех, кто хочет получить максимум от электромотоцикла. 

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