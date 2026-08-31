Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 07:20

Электромотоциклы 2026: запас хода до 340 км и разгон до 140 км/ч - что выбрать

Электромотоциклы 2026: запас хода до 340 км и разгон до 140 км/ч - что выбрать

Запас хода до 340 км и разгон до 140 км/ч: обзор лучших электромотоциклов 2026 года

Электромотоциклы 2026: запас хода до 340 км и разгон до 140 км/ч - что выбрать

В 2026 году электромотоциклы перестали быть компромиссом: запас хода до 340 км и динамика разгона до 140 км/ч становятся нормой для премиального сегмента. Производители делают ставку на технологии, которые способны конкурировать с бензиновыми аналогами. Разбираемся, какие модели и решения определяют будущее рынка.

В 2026 году электромотоциклы перестали быть компромиссом: запас хода до 340 км и динамика разгона до 140 км/ч становятся нормой для премиального сегмента. Производители делают ставку на технологии, которые способны конкурировать с бензиновыми аналогами. Разбираемся, какие модели и решения определяют будущее рынка.

На рынке электромотоциклов в 2026 году электротранспорт больше не воспринимается как компромисс между экологией и динамикой. Современные модели уверенно конкурируют с бензиновыми аналогами, запас хода до 340 км и разгон до 140 км/ч становятся стандартом для премиального сегмента.

В сегменте дальнобойных и технологических моделей выделяется Verge TS Pro. Этот электробайк с бесступенчатым мотором и футуристическим дизайном проезжает до 600 км в городском режиме, а в смешанном цикле — 380–420 км. Такой результат обеспечен инновационной конструкцией, минимизирующей потери энергии. Verge TS Pro относится к гипербайкам и стоит более $30 000.

Итальянская Energica с моделью Experia предлагает реальный пробег по смешанным дорогам около 270 км, а спортбайк Energica Ego+ с лёгкостью преодолевает более 400 км и поддерживает зарядку до 80% за 40 минут. Это делает его главным конкурентом бензиновым мотоциклам для дальних поездок.

Любителям максимальной динамики стоит обратить внимание на Lightning LS-218, который разгоняется до 100 км/ч за 2,2 секунды, и Energica Ego+ — за 2,6 секунды. LS-218 выдаёт до 362 л.с., Arc Vector — 181 л.с., последний вариант оснащён интеллектуальной подвеской. В более доступном сегменте представлен Damon HyperSport с 200 л.с., запасом хода около 320 км и адаптивной эргономикой. Его цена оценивается в $35 000. Honda WN7 ориентирована на поклонников классических 600-кубовых мотоциклов: 67 л.с., 100 Н·м крутящего момента и цена около €14 780.

Среди концептов 2026 года — AOTOS Flux X26 с подавлением «вилли» одной кнопкой и запасом хода до 112 км по цене от 1199 долларов. BMW DE-02 x Deus удивляет встроенной акустикой Marshall и проигрывателем винила, превращающим мотоцикл в мобильную музыкальную площадку. Японский концепт Ichiban предлагает полноприводную систему с моторами на каждом колесе, что обеспечивает уникальное сцепление и динамику.

При выборе электромотоцикла важно учитывать реальный запас хода: активная езда по трассе со скоростью выше 110 км/ч может снизить пробег до 40–55% от городского. Однако современные модели с DC-быстрой зарядкой позволяют восполнить 80% заряда батареи за 20–50 минут, что делает дальние поездки более реальными. Стоимость владения также становится важным основанием наряду с гарантией: премиальные модели Arc Vector и Dab Concept-E RS стоят от 6 до 8 миллионов рублей, но на рынке имеются и бюджетные решения. Индийский Avore предлагает EX1 и EX2 по цене от 1300 долларов с запасом хода до 255 км, LiveWire S4 Honcho за 4999 долларов — лёгкий мини-байк для города и лёгкого бездорожья.

В 2026 году электромотоциклы практически сравнялись с бензиновыми по возможностям: электротяга обеспечивает не только экологичность, но и впечатляющую производительность, инновационные решения и новые стандарты комфорта. Для российского рынка это может означать расширение выбора и снижение затрат, особенно с учётом развития зарядной инфраструктуры и продвижения новых моделей в разных ценовых сегментах. Важно помнить, что реальный запас хода зависит от стиля езды и условий, а быстрая зарядка становится основным преимуществом для дальних маршрутов.

Упомянутые марки: Honda, BMW
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