26 августа 2026, 06:08
Электромотоциклы до 100 000 рублей: что реально предлагают производители
26 августа 2026, 06:08
Электромотоциклы до 100 000 рублей: что реально предлагают производители
Топ-5 лучших электромотоциклов до 100 тысяч: До 80 км/ч и 96 км пробега — обзор рынка
Электромотоциклы до 100 000 рублей: что реально предлагают производители
Доступные электромотоциклы становятся все популярнее, но их возможности и ограничения часто остаются за кадром. Разбираемся, какие модели действительно подходят для города и дачи, а какие - лишь внешне напоминают мотоцикл.
За последние годы сегмент электромотоциклов с ценой до 100 000 рублей заметно оживился. Ещё недавно такие аппараты воспринимались как диковинка или подростковая забава, но сегодня на рынке появились модели, которые по характеристикам приближаются к скутерам и лёгким мотоциклам. Главные аргументы в их пользу — скорость до 60–80 км/ч, съёмные аккумуляторы и запас хода, позволяющий уверенно перемещаться по городу. Однако за внушительным внешним видом часто скрываются ограничения по мощности и юридическому статусу.
В этом ценовом диапазоне чаще всего встречаются тяжёлые электромопеды и лёгкие эндуро. Яркий пример — Qronge SPARK X1-L: аппарат с мотором на 4500 Вт, максимальной скоростью 80 км/ч и запасом хода от 34 до 96 км в зависимости от режима. Крупные колёса (17 дюймов спереди и 14 сзади) обеспечивают устойчивость, а диапазон роста райдера — от 132 до 188 см — делает модель универсальной для большинства взрослых. Стоимость этой модели близка к верхней границе сегмента, но технические параметры выгодно выделяют её среди конкурентов.
Любителям классического стиля стоит обратить внимание на BNP MH3. Этот электромотоцикл выполнен в духе чоппера, рассчитан на двух человек и выдерживает нагрузку до 250 кг. Мощность двигателя — 2500 Вт, скорость — до 60 км/ч, запас хода — до 60 км. Съёмный аккумулятор на 30 А·ч позволяет быстро заменить батарею, что удобно для ежедневных поездок.
Однако не все предложения одинаково полезны. На рынке встречаются модели по 40 000–70 000 рублей, которые внешне напоминают мотоциклы, но по сути являются крупными игрушками. Например, мини-электромотоцикл SQ с мотором 250 Вт и скоростью до 25 км/ч или Razor MX650, способный разогнаться лишь до 27 км/ч и проехать не более 16 км. Такие устройства рассчитаны на подростков и не подходят для регулярной эксплуатации взрослыми.
Перед покупкой важно учитывать юридические нюансы. Большинство электромотоциклов в этом сегменте по характеристикам приравниваются к мопедам и требуют соблюдения стандартов категории «М». Если мощность превышает 4 кВт, потребуется регистрация в ГИБДД. Это может стать неожиданностью для тех, кто рассчитывал обойтись без формальностей.
Интересно, что в сегменте до 100 000 рублей электромотоциклы открывают доступ к новому формату мобильности для взрослых. Они позволяют экономить на топливе, не зависят от пробок и подходят для городских и дачных маршрутов. Однако полноценные мотоциклы с аналогичными характеристиками стоят в разы дороже, а бюджетные электромотоциклы — это всегда компромисс между ценой, скоростью и запасом хода.
Судя по динамике рынка, интерес к электромотоциклам в России будет только расти. При выборе важно внимательно изучить технические параметры и юридический статус модели, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Для сравнения: полноценные электрические мотоциклы, такие как отечественный «Арктур» или британский Blacksheep Power, стоят на порядок дороже — их цена может достигать миллионов рублей. Поэтому сегмент до 100 000 рублей — это прежде всего транспорт для активного отдыха и повседневных поездок, а не альтернатива классическому мотоциклу.
Тем, кто ищет дополнительные варианты, стоит обратить внимание на опыт других моделей. Например, электромотоцикл White Siberia BELLUGA 002 отличается мощным мотором и высоким клиренсом, что делает его интересным для сложных условий. Подробнее о нём можно узнать в отдельном материале о возможностях BELLLUGA 002.
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