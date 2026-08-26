Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 05:56

Электромотоциклы до 4 кВт: новые правила и 9 моделей без регистрации в 2026 году

Электромотоциклы до 4 кВт: новые правила и 9 моделей без регистрации в 2026 году

До 95 км/ч и 110 км хода без прав: ТОП электромотоциклов, которые не требуют регистрации в ГИБДД

Электромотоциклы до 4 кВт: новые правила и 9 моделей без регистрации в 2026 году

В 2026 году на российском рынке появились электромотоциклы, для которых не требуется регистрация и права категории А. Это заметно упрощает доступ к экологичному транспорту и снижает стоимость, что особенно актуально для жителей мегаполисов.

В 2026 году на российском рынке появились электромотоциклы, для которых не требуется регистрация и права категории А. Это заметно упрощает доступ к экологичному транспорту и снижает стоимость, что особенно актуально для жителей мегаполисов.

В 2026 году российский рынок электромотоциклов переживает перемены: появляются модели, которые можно использовать без регистрации в ГИБДД и получения водительских прав категории «А». Это решение не только снижает бюрократические барьеры, но и делает электротранспорт более доступным для окружающей среды, особенно в условиях растущего интереса к экологическим решениям и необходимости экономить время в мегаполисах.

Согласно действующим правилам, большинство электробайков мощностью до 4000 Вт допускаются к эксплуатации при наличии прав категории «М» или «В». Среди наиболее востребованных моделей — Super-Soco TC Max, способный разгоняться до 95 км/ч и преодолевать до 110 км на одной зарядке. Его выделяют стильный внешний вид и высокая маневренность, что делает его удобным для ежедневных поездок по городу.

Для тех, кто ценит динамику и большой запас хода, интересна модель «Альрендо ТС Браво» с двигателем мощностью 80 кВт и дальностью хода до 400 км. В сегменте технологических решений появляется Tinbot RS-1, сочетающий современные технологии и привлекательный дизайн. Super Soco Street Hunter ориентирован на поклонников спортивного стиля, а ELECTRON Diavel Pro совмещает маневренность с эргономикой круизера.

Любителям скорости и комфорта подходят ELECTRON GTR и Ducati Panigale — визуальная копия культового спортбайка, создающая ощущение лёгкости на дороге. ELECTRON BMW RR — классика в электрическом исполнении, а ELECTRON R3, вдохновлённый прототипом Yamaha, задаёт новые стандарты комфорта для обычных дорог.

Главное преимущество данных электромотоциклов — отсутствие необходимости получать права категории «А» или «А1», а также проходить обязательную регистрацию, устанавливать номерные знаки и проходить техосмотр. Это снижает порог входа для новых водителей и экономит время. При этом требования к безопасности и соблюдению ПДД остаются актуальными, несмотря на упрощение формальностей.

При выборе электробайка важно учитывать не только технические характеристики, но и требования безопасности, а также внимательно следить за изменениями в законодательстве. Максимальная мощность для моделей без регистрации ограничена 4000 Вт, запас хода и скорость зависят от конкретной модели. Рост интереса к электротранспорту отмечается не только среди молодёжи, но и среди опытных водителей, ищущих альтернативу классическим мотоциклам. Судя по текущим тенденциям, электромотоциклы без регистрации и с упрощёнными бюрократическими требованиями могут стать одной из ключевых движущих сил городского транспорта в ближайшие годы.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются и в сегменте электроскутеров: например, надёжный и простой в управлении трайк Volteco также не требует водительских прав и становится актуальной альтернативой для обычных жителей, как в материале по выбору электроскутера для города .

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