Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 20:37

Электромотоциклы и бензиновые мотоциклы в 2026: что изменилось и почему это важно

Электробайки против ДВС: исчезнут ли бензиновые мотоциклы к 2030 году

В 2026 году рынок мотоциклов переживает переломный момент: электромотоциклы становятся все доступнее, а ограничения для бензиновых моделей ужесточаются. Разбираемся, как изменились технологии, на что обратить внимание при выборе и какие нюансы эксплуатации могут стать решающими.

В 2026 году выбор между электромотоциклом и бензиновым мотоциклом окончательно перестал быть вопросом вкуса. В крупных мегаполисах расширены «зеленые зоны», куда допускается только электротранспорт, а продажа новых маломощных бензиновых моделей полностью запрещена. На этом фоне электробайки стремительно набирают популярность, а их технологии совершили качественный рывок.

Производители предлагают аккумуляторы с запасом хода более 400 км, а стоимость владения электромотоциклом снизилась благодаря локализации производства в Индии и Китае. Бензиновые мотоциклы, напротив, продолжают дорожать из-за экологических сборов и новых налогов. Тем не менее для дальних поездок и экстремальных условий бензиновый двигатель остается вне конкуренции: он обеспечивает 300–600 км автономности и не зависит от зарядной инфраструктуры, которая за пределами городов все еще слаба.

Электромотоцикл не требует коробки передач, масла и антифриза, разгоняется быстрее аналога, работает почти бесшумно и не загрязняет воздух. Зарядка занимает от 2 до 8 часов, а быстрая позволяет восполнить 80% за 30–40 минут. Эксплуатация обходится дешево, обслуживание минимально, но минусы — ограниченный запас хода, высокая стоимость аккумулятора и слабая инфраструктура зарядных станций.

Бензиновый мотоцикл требует регулярного обслуживания и заправки, но обеспечивает большую автономность и ремонтопригодность. Заправка занимает 3–5 минут, а станции есть практически везде. Однако такие мотоциклы шумнее, требуют больше ухода и все сильнее страдают от экологических ограничений.

Сравнение на примере: Zero SR/S проезжает 150–200 км на заряде, Yamaha MT-09 — 300–450 км на баке. Стоимость эксплуатации у электро в разы ниже: 15–30 рублей на 100 км против 150–300 рублей у бензинового. Разгон до 100 км/ч — 3,3 секунды против 4,1, хотя максимальная скорость ниже (200 против 240 км/ч). Обслуживание электробайка обходится в 3000–5000 рублей, бензинового — от 15 000 до 25 000 рублей.

Электромотоциклы выигрывают в экономичности, экологичности и простоте, идеально подходя для города, курьерских служб и любителей технологий. Их минусы — ограниченный запас хода, высокая цена и неразвитая зарядная инфраструктура. Бензиновые мотоциклы остаются выбором путешественников и тех, кто ездит в условиях без зарядок. Их плюсы — автономность и универсальность, минусы — дорогое обслуживание и ужесточение экологических норм.

Если ваш маршрут не превышает 150 км, а дома или на работе есть зарядка — электромотоцикл поможет серьезно сэкономить. Он также необходим для поездок в экозоны. Бензиновый стоит выбрать тем, кто часто ездит далеко, предпочитает механику и не имеет стабильного доступа к зарядным станциям. Цены на электро постепенно снижаются, но пока остаются выше.

В топе 2026 года — городской Zero SR/S, универсальный бензиновый Honda CB500X и бюджетный Yamaha MT-03. В ближайшие годы ожидаются доступные электромотоциклы с запасом хода более 400 км и сверхбыстрой зарядкой, а бензиновые модели будут уходить в нишу для энтузиастов и коллекционеров.

К 2030 году электромотоциклы станут еще доступнее, а их характеристики приблизятся к бензиновым. Ожидается, что к 2040 году 80% новых мотоциклов будут электрическими, но бензиновые сохранят востребованность у любителей дальних путешествий и экстремальных условий. Главное при выборе — чтобы мотоцикл приносил удовольствие и не становился обузой.

Упомянутые марки: Honda, Yamaha
