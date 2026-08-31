Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 07:35

Электромотоциклы: когда права и регистрация не обязательны по закону

Электромотоциклы: когда права и регистрация не обязательны по закону

До 50 км/ч и без регистрации: всё, что нужно знать об электромотоциклах в 2026 году

Электромотоциклы: когда права и регистрация не обязательны по закону

Владельцы электромотоциклов могут ездить без оформления в ГИБДД и получения прав категории А, если мощность транспорта не превышает 4 кВт. Это открывает новые возможности для городских поездок и упрощает процесс покупки. Разбираемся, какие документы все же нужны.

Владельцы электромотоциклов могут ездить без оформления в ГИБДД и получения прав категории А, если мощность транспорта не превышает 4 кВт. Это открывает новые возможности для городских поездок и упрощает процесс покупки. Разбираемся, какие документы все же нужны.

В последние годы электромотоциклы стали настоящим открытием для тех, кто хочет передвигаться по городу быстро и без формальностей. Для большинства моделей не требуется получать права категории А или А1, а также проходить регистрацию в ГИБДД. Это связано с тем, что по российскому законодательству, электромотоциклы мощностью до 4 кВт и максимальной скоростью до 50 км/ч приравниваются к мопедам.

Согласно пункту 1.2 ПДД РФ, мопедом считается транспортное средство с электродвигателем мощностью более 0,25 кВт, но менее 4 кВт. Такие ТС не требуют обязательной регистрации и получения номеров. Управлять ими можно с правами категории М или любой другой открытой категорией водительских прав, кроме тракториста-машиниста. 

Однако полностью без документов сделать это не получится. Чтобы избежать вопросов со стороны инспекторов, рекомендуется всегда иметь при себе права категории М или В, договор купли-продажи, акт приема-передачи, заводской сертификат и шильдик на самом электромотоцикле. Эти документы подтверждают законность владения и соответствие оборудования требованиям.

Электромотоциклы привлекают не только простой конструкцией, но и техническими преимуществами. Мгновенный отклик на газ, отсутствие необходимости в сложном обслуживании и минимальные расходы на зарядку делают их особенно привлекательными для обычных жителей. К тому же, электромотоциклы работают практически бесшумно, что выгодно отличает их от бензиновых.

Интересно, что похожие тенденции и при выборе электроскутеров. Например, в материалах о модели MOTIKO MU5 подробно разбираются тонкости покупки и эксплуатации электротранспорта для города — подробности можно найти здесь

Несмотря на упрощенные правила, безопасность на дороге остается приоритетом. Электромотоциклы - это не игрушка, а полноценное транспортное средство, требующее внимательности и соблюдения ПДД. Для тех, кто ценит свободу передвижения и не хочет тратить время на бюрократию, электромотоцикл может стать альтернативным выбором. Но важно помнить о необходимости иметь при себе базовый комплект документов и следить за изменениями в законодательстве.

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