Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 18:07

Электромотоциклы в России: преимущества, ограничения и актуальные модели 2026 года

Электромотоциклы в России: преимущества, ограничения и актуальные модели 2026 года

Почти как Tesla, только на двух колесах: почему электробайки вытесняют бензин с улиц российских городов

Электромотоциклы в России: преимущества, ограничения и актуальные модели 2026 года

Электромотоциклы уверенно входят в повседневную жизнь российских городов. Простота обслуживания, экономия на топливе и экологичность делают их привлекательными для горожан. Но есть нюансы, которые стоит учитывать при выборе такого транспорта.

Электромотоциклы уверенно входят в повседневную жизнь российских городов. Простота обслуживания, экономия на топливе и экологичность делают их привлекательными для горожан. Но есть нюансы, которые стоит учитывать при выборе такого транспорта.

Электромотоциклы становятся все заметнее на улицах российских городов. Их выбирают за простоту эксплуатации, низкие расходы на обслуживание и отсутствие вредных выбросов. В условиях плотного городского трафика и растущих цен на топливо, этот транспорт выглядит особенно актуальным.

В отличие от классических мотоциклов с ДВС, электробайки устроены проще: нет механической коробки передач, массивного бензобака и системы выхлопа. Это способствует освещению и вредным воздействиям. Многие выполнены по модульному принципу — если что-то вышло из строя, проще заменить весь узел, чем ремонтировать по частям.

Электромотоциклы развиваются по трем основным категориям по мощности: до 250 Вт (скорость 10-15 км/ч), от 250 до 4000 Вт (до 50 км/ч) и свыше 4000 Вт (от 90 км/ч). Самые маломощные модели не требуют регистрации и водительских прав, но их возможности ограничены. Средний класс приравнивается к мопедам - ​​здесь уже нужны права категории М, а для самых мощных потребуется регистрация в ГИБДД и права категории А1.

Эксплуация электробайка обходится дешевле: зарядка стоит меньше, чем заправка бензином, а в некоторых случаях можно воспользоваться журналами зарядными станциями. Особенно выгодно, если есть доступ к ночному тарифу или отдельной розетке во дворе. Техническое обслуживание минимальное — достаточно следить за состоянием батареи и иногда менять масло в редукторе.

Комфорт - еще один плюс. Электромотоцикл не шумит, не вибрирует и не пахнет бензином. Для многих это решающий фактор, особенно если приходится ездить или ночью во дворе. Крутящий момент доступен сразу — достаточно нажать на акселератор, и байк мгновенно происходит. Это удобно при обгонах и начать со светофора.

Однако есть и минусы. Цена на электромотоциклы пока выше, чем на бензиновые аналоги, хотя разница постепенно сокращается. Запас хода ограничен - даже в продвинутых моделях редко насчитывает 200-300 км. Зарядка занимает несколько часов, поэтому важна возможность подключиться к электросети дома или на работе. Для дальних поездок между городами электробайк пока не лучший выбор.

Среди популярных вариантов - Huojian TDR51Z V6 (75 км/ч, 90 км пробега), Enduro Nicot eBeast (110 км/ч, 100 км), Huojian FG-1000 CG (50-78 км/ч, 60 км), Yadea E10 (64 км/ч, компактный городской скутер) и Huojian TDR51Z Horizon (75 км/ч, до 180 км на одном заряде). Цены варьируются от 195 до 507 тысяч рублей.

Электромотоциклы повторяют путь электромобилей: еще недавно они казались экзотикой, а сегодня становятся частью городской среды. Как и в случае с автодомами на базе грузовиков, которые открывают новые возможности для путешествий, о чем рассказывалось в материале о внедорожном автодоме Mercedes Arocs 6x6 , электробайки меняют привычный взгляд на транспорт в мегаполисе.

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