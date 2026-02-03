Как М.видео дошел до торговли автомобилями Lada и Москвич

3 февраля 2026, 11:59
Электроника и автомобили: новые правила игры на рынке продаж в России
Электроника и автомобили: новые правила игры на рынке продаж в России
Российский рынок автомобилей переживает неожиданные перемены - теперь купить Lada или «Москвич» можно там, где раньше брали смартфоны и телевизоры. Как это повлияет на доступность и цены, какие модели уже доступны и что ждет покупателей - мало кто знает детали. Эксперты объясняют, почему этот шаг может изменить подход к покупке авто в ближайшие годы.
Российский рынок автомобилей снова удивляет: теперь приобрести популярные модели Lada и «Москвич» можно не только у привычных дилеров, но и в крупной сети электроники. Такой шаг может стать поворотным моментом для всей отрасли, ведь он меняет саму логику покупки машины - от выбора до оформления сделки. Для многих автолюбителей это открывает новые возможности, а для рынка - задает свежий тренд.
Как сообщает пресс-служба одного из крупнейших ритейлеров, ассортимент автомобилей на площадке формируется с учетом массового спроса. В продаже представлены как городские, так и внедорожные версии Lada: Granta, Vesta и Niva. Покупателям доступны разные типы кузова, что позволяет подобрать машину под любые задачи - от ежедневных поездок по мегаполису до выездов за город. Что касается «Москвича», то здесь ставка сделана на современные городские модели, включая кроссоверы и электромобили. Это особенно актуально для тех, кто рассматривает альтернативные типы силовых установок и следит за экологичностью транспорта.
Процесс покупки автомобиля в магазине электроники практически не отличается от привычных маркетплейсов. Покупатель выбирает нужную модель, оформляет заказ онлайн, а затем завершает сделку с помощью официального дилера. Такой подход экономит время и делает покупку максимально прозрачной. Важно, что подобная схема уже была опробована ранее: осенью 2025 года ритейлер начал тестовые продажи электрокаров и гибридов, включая такие бренды, как Li Auto, Zeekr и Rox. Тогда же появились зарядные станции, что стало дополнительным плюсом для владельцев новых технологий.
Для российского автолюбителя это не просто удобство, а реальный шанс получить доступ к актуальным моделям без лишних сложностей. В условиях, когда традиционные дилеры сталкиваются с перебоями поставок и ростом цен, новые каналы продаж становятся спасением для многих семей. Кроме того, расширение ассортимента за счет электромобилей и гибридов подчеркивает, что рынок постепенно движется в сторону современных решений, несмотря на все внешние вызовы.
Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут изменить привычный подход к покупке автомобиля. Если раньше выбор ограничивался автосалонами и специализированными площадками, то теперь машины становятся частью повседневного ассортимента крупных ритейлеров. Это не только упрощает процесс, но и делает его более доступным для широкой аудитории. В ближайшие годы можно ожидать, что подобная практика станет нормой, а конкуренция между продавцами вырастет, что, возможно, приведет к снижению цен и появлению новых сервисов для покупателей.
Похожие материалы Moskvich
-
03.02.2026, 11:58
Владелец BMW M4 в США отказался продавать купе после падения цены на $17 тысяч
Редкий случай на рынке: владелец почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США не согласился на продажу авто после того, как максимальная ставка оказалась на $16 900 ниже его цены покупки. В чем причина такой ситуации и что происходит с ценами на спорткары - разбираемся.Читать далее
-
03.02.2026, 11:22
Вторичный рынок LCV в России: продажи снизились, но лидеры остались прежними
Несмотря на общее замедление, рынок подержанных LCV в России сохранил стабильность. Лидеры не сдают позиций, а отечественные бренды продолжают доминировать. Какие модели оказались в центре внимания и что это значит для бизнеса - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но на рынке есть неожиданные тенденции.Читать далее
-
03.02.2026, 10:42
В Петербурге зафиксировано резкое снижение продаж новых автомобилей в январе 2026 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в январе 2026 года заметно просели. По данным Минпромторга, объем реализации оказался минимальным за последние три года. Какие причины привели к такому результату и что это значит для рынка - разбираемся в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 10:27
OMODA C5 готовится к обновлению: что изменится в популярном кроссовере 2026 года
Вышло исследование: OMODA готовит кроссовер C5 к масштабному обновлению. Модель, уже ставшая хитом, получит не только свежий облик, но и новые технические решения. Какие перемены ждут поклонников марки, и почему именно сейчас производитель решился на такой шаг - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за кулисами этого анонса скрывается целая философия развития бренда.Читать далее
-
03.02.2026, 10:15
Гибридный кроссовер iCAUR V27: старт продаж в России и ценовой разрыв с конкурентами
Гибридный кроссовер iCAUR V27 готовится к выходу на российский рынок с ценой от 4,1 млн рублей. Эксперты отмечают, что модель может стать неожиданным игроком в сегменте полноразмерных гибридов. Какие преимущества и риски ждут покупателей - объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 10:06
Редкий Ferrari 360 Modena выставлен на продажу в Екатеринбурге по цене китайского премиума
В Екатеринбурге появился шанс приобрести легендарный Ferrari 360 Modena с минимальным пробегом и эксклюзивной отделкой по цене китайского премиума. Что скрывается за ценой в 6,3 млн рублей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 09:44
Tenet T4 2025: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные нюансы
Владельцы Tenet T4 делятся неожиданными минусами и деталями, которые часто остаются за кадром. Какие проблемы могут ждать новых владельцев и что стоит учесть при выборе этой модели — рассказываем подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 09:24
Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться
В Китае произошло резонансное ДТП с участием сразу трех электромобилей, включая эксклюзивный Yangwang U9 и роскошный Zeekr 009. Почему этот инцидент вызвал столько обсуждений, и что он может значить для будущего электрокаров — разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 09:09
В Петербург привезли новые автомобили EXEED TXL
Бренд EXEED обновил две комплектации среднеразмерного внедорожника TXL. Впервые у этой модели стали доступны сервисы EXEED CONNECT – экосистемы умных решений для удаленного взаимодействия с автомобилем.Читать далее
-
03.02.2026, 08:51
Дизельный ГАЗ-3309: экономия топлива и неожиданные проблемы с электроникой Bosch
ГАЗ-3309 с дизельным мотором обещал экономию, но столкнулся с дорогим ремонтом электроники Bosch и быстрой коррозией кузова. Водитель рассказывает, как эти особенности влияют на эксплуатацию и расходы.Читать далее
Похожие материалы Moskvich
-
03.02.2026, 11:58
Владелец BMW M4 в США отказался продавать купе после падения цены на $17 тысяч
Редкий случай на рынке: владелец почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США не согласился на продажу авто после того, как максимальная ставка оказалась на $16 900 ниже его цены покупки. В чем причина такой ситуации и что происходит с ценами на спорткары - разбираемся.Читать далее
-
03.02.2026, 11:22
Вторичный рынок LCV в России: продажи снизились, но лидеры остались прежними
Несмотря на общее замедление, рынок подержанных LCV в России сохранил стабильность. Лидеры не сдают позиций, а отечественные бренды продолжают доминировать. Какие модели оказались в центре внимания и что это значит для бизнеса - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но на рынке есть неожиданные тенденции.Читать далее
-
03.02.2026, 10:42
В Петербурге зафиксировано резкое снижение продаж новых автомобилей в январе 2026 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в январе 2026 года заметно просели. По данным Минпромторга, объем реализации оказался минимальным за последние три года. Какие причины привели к такому результату и что это значит для рынка - разбираемся в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 10:27
OMODA C5 готовится к обновлению: что изменится в популярном кроссовере 2026 года
Вышло исследование: OMODA готовит кроссовер C5 к масштабному обновлению. Модель, уже ставшая хитом, получит не только свежий облик, но и новые технические решения. Какие перемены ждут поклонников марки, и почему именно сейчас производитель решился на такой шаг - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за кулисами этого анонса скрывается целая философия развития бренда.Читать далее
-
03.02.2026, 10:15
Гибридный кроссовер iCAUR V27: старт продаж в России и ценовой разрыв с конкурентами
Гибридный кроссовер iCAUR V27 готовится к выходу на российский рынок с ценой от 4,1 млн рублей. Эксперты отмечают, что модель может стать неожиданным игроком в сегменте полноразмерных гибридов. Какие преимущества и риски ждут покупателей - объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 10:06
Редкий Ferrari 360 Modena выставлен на продажу в Екатеринбурге по цене китайского премиума
В Екатеринбурге появился шанс приобрести легендарный Ferrari 360 Modena с минимальным пробегом и эксклюзивной отделкой по цене китайского премиума. Что скрывается за ценой в 6,3 млн рублей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 09:44
Tenet T4 2025: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные нюансы
Владельцы Tenet T4 делятся неожиданными минусами и деталями, которые часто остаются за кадром. Какие проблемы могут ждать новых владельцев и что стоит учесть при выборе этой модели — рассказываем подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 09:24
Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться
В Китае произошло резонансное ДТП с участием сразу трех электромобилей, включая эксклюзивный Yangwang U9 и роскошный Zeekr 009. Почему этот инцидент вызвал столько обсуждений, и что он может значить для будущего электрокаров — разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 09:09
В Петербург привезли новые автомобили EXEED TXL
Бренд EXEED обновил две комплектации среднеразмерного внедорожника TXL. Впервые у этой модели стали доступны сервисы EXEED CONNECT – экосистемы умных решений для удаленного взаимодействия с автомобилем.Читать далее
-
03.02.2026, 08:51
Дизельный ГАЗ-3309: экономия топлива и неожиданные проблемы с электроникой Bosch
ГАЗ-3309 с дизельным мотором обещал экономию, но столкнулся с дорогим ремонтом электроники Bosch и быстрой коррозией кузова. Водитель рассказывает, как эти особенности влияют на эксплуатацию и расходы.Читать далее