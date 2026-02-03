Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 11:59

Как М.видео дошел до торговли автомобилями Lada и Москвич

Российский рынок автомобилей переживает неожиданные перемены - теперь купить Lada или «Москвич» можно там, где раньше брали смартфоны и телевизоры. Как это повлияет на доступность и цены, какие модели уже доступны и что ждет покупателей - мало кто знает детали. Эксперты объясняют, почему этот шаг может изменить подход к покупке авто в ближайшие годы.

Российский рынок автомобилей снова удивляет: теперь приобрести популярные модели Lada и «Москвич» можно не только у привычных дилеров, но и в крупной сети электроники. Такой шаг может стать поворотным моментом для всей отрасли, ведь он меняет саму логику покупки машины - от выбора до оформления сделки. Для многих автолюбителей это открывает новые возможности, а для рынка - задает свежий тренд.

Как сообщает пресс-служба одного из крупнейших ритейлеров, ассортимент автомобилей на площадке формируется с учетом массового спроса. В продаже представлены как городские, так и внедорожные версии Lada: Granta, Vesta и Niva. Покупателям доступны разные типы кузова, что позволяет подобрать машину под любые задачи - от ежедневных поездок по мегаполису до выездов за город. Что касается «Москвича», то здесь ставка сделана на современные городские модели, включая кроссоверы и электромобили. Это особенно актуально для тех, кто рассматривает альтернативные типы силовых установок и следит за экологичностью транспорта.

Процесс покупки автомобиля в магазине электроники практически не отличается от привычных маркетплейсов. Покупатель выбирает нужную модель, оформляет заказ онлайн, а затем завершает сделку с помощью официального дилера. Такой подход экономит время и делает покупку максимально прозрачной. Важно, что подобная схема уже была опробована ранее: осенью 2025 года ритейлер начал тестовые продажи электрокаров и гибридов, включая такие бренды, как Li Auto, Zeekr и Rox. Тогда же появились зарядные станции, что стало дополнительным плюсом для владельцев новых технологий.

Для российского автолюбителя это не просто удобство, а реальный шанс получить доступ к актуальным моделям без лишних сложностей. В условиях, когда традиционные дилеры сталкиваются с перебоями поставок и ростом цен, новые каналы продаж становятся спасением для многих семей. Кроме того, расширение ассортимента за счет электромобилей и гибридов подчеркивает, что рынок постепенно движется в сторону современных решений, несмотря на все внешние вызовы.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут изменить привычный подход к покупке автомобиля. Если раньше выбор ограничивался автосалонами и специализированными площадками, то теперь машины становятся частью повседневного ассортимента крупных ритейлеров. Это не только упрощает процесс, но и делает его более доступным для широкой аудитории. В ближайшие годы можно ожидать, что подобная практика станет нормой, а конкуренция между продавцами вырастет, что, возможно, приведет к снижению цен и появлению новых сервисов для покупателей.

Упомянутые марки: Москвич
