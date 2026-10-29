АвтоВАЗ рассказал о необычных тестах: зачем за руль новой Lada Azimut посадили робота в запертой комнате

Робот за рулем и мощное облучение: как на АвтоВАЗе жестко пытали электронику нового Lada Azimut

В безэховой камере инженеры проверили, как Lada Azimut переносит электромагнитные поля и статические разряды. Робот-автопилот задействовал органы управления в салоне. Испытания подтвердили устойчивость бортовой электроники.

В безэховой камере инженеры проверили, как Lada Azimut переносит электромагнитные поля и статические разряды. Робот-автопилот задействовал органы управления в салоне. Испытания подтвердили устойчивость бортовой электроники.

Внутри безэховой камеры робот-автопилот нажимал педали и управлял приборами в салоне, пока инженеры подвергали автомобиль воздействию электромагнитных полей. Так проверяли предсерийную Lada Azimut.

Специалисты оценивали работу бортовых систем при сильных электромагнитных воздействиях и статических разрядах. Одновременно измеряли электромагнитные излучения самого автомобиля, проверяя его электромагнитную совместимость. По данным SpeedMe, испытательное поле достигало 100 В/м при уровне 30 В/м, предусмотренном правилом R10. Об испытаниях рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Лаборатория использовала обновленное оборудование. Робот вращал руль и нажимал педали, затем переключал селектор передач, задействовал кнопки и мультимедийный экран. Так системы продолжали работать во время проверки. По заявлению пресс-службы, электроника сохранила стабильную работу при повышенной электромагнитной нагрузке.

Проверка электронных систем стала частью подготовки модели к выходу на рынок. Перед запуском производства АвтоВАЗ использовал более 370 опытных автомобилей и провел 7220 испытаний. Серийный выпуск Azimut начался 25 сентября 2026 года на главном конвейере предприятия в Тольятти. Старт производства, безусловно, стал одним из важнейших событий для российского автопрома.

На первом этапе модель предложат с атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Для версии с мотором 1,6 литра заявлена шестиступенчатая механическая коробка передач, для 1,8-литровой предусмотрен вариатор. Привод передний. Azimut построена на глубоко переработанной платформе Lada Vesta, удлиненной примерно на 40 мм. Стоимость пока не объявлена: АвтоВАЗ раскроет прайс-листы ближе к старту продаж.