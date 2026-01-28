Что такое электронные карточки ДТП и чем они грозят водителям

28 января 2026, 11:59
Электронные карточки ДТП: как изменится фиксация аварий на дорогах России
В России готовится масштабное обновление системы учета ДТП - теперь все аварии будут фиксироваться в электронном виде. Это позволит быстрее выявлять опасные участки и оперативно реагировать на проблемы. Почему это решение может изменить подход к безопасности на дорогах и что ждет водителей - разбираемся в деталях.
Введение электронных карточек для фиксации дорожно-транспортных происшествий - шаг, который способен заметно изменить подход к безопасности на российских дорогах. Законопроект, внесенный в Госдуму, уже вызвал оживленную дискуссию среди экспертов и автомобилистов. Причина проста: речь идет не только о цифровизации, но и о реальном сокращении времени реагирования на аварийные ситуации.
Согласно инициативе, каждый случай ДТП будет фиксироваться в специальной электронной карточке. В ней сотрудники полиции должны будут указывать точные координаты происшествия, дату, время, погодные условия, а также подробную информацию о транспортных средствах, водителях и пассажирах. Важно, что в карточке появятся данные о марках и моделях автомобилей, возрасте и категории пассажиров, наличии детских кресел для детей до 12 лет и другие детали. Вся эта информация автоматически поступит в Федеральную государственную информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (ФГИС СКДФ).
Как отмечают авторы законопроекта, такой подход позволит не только оперативно выявлять участки с повышенной аварийностью, но и быстрее принимать меры по их устранению. Сейчас на анализ и реакцию уходит до полутора лет, а после внедрения электронной системы этот срок сократится до 30 дней. Владельцы дорог и компания «Автодор» будут обязаны реагировать на появление опасных зон в течение месяца с момента поступления информации в систему.
Эксперты подчеркивают, что электронный документооборот по ДТП - это не просто удобство для полиции и водителей. Это еще и возможность для аналитиков и дорожных служб получать максимально полную и актуальную статистику. По мнению специалистов, именно такой подход позволит точнее определять, где и почему происходят аварии, и своевременно принимать меры для снижения числа ДТП.
Однако не все так однозначно. На ДТП, оформляемые по Европротоколу, электронные карточки заводить не будут. Некоторые эксперты считают, что для максимальной эффективности системы необходимо подключить к ней страховые компании. Только так можно будет аккумулировать всю информацию о происшествиях и сделать аналитику действительно полной. Кроме того, переход на электронные карточки позволит избавиться от бумажной волокиты: теперь вместо бумажных постановлений водители будут получать электронные документы, что упростит оформление и ускорит процесс взаимодействия с ГИБДД.
Юристы отмечают, что нововведение откроет новые возможности для анализа аварийных участков и повысит прозрачность работы дорожных служб. Впрочем, как и любое масштабное изменение, переход на электронные карточки потребует времени на адаптацию и обучение сотрудников. Но уже сейчас понятно: если законопроект будет поддержан Госдумой, Советом Федерации и президентом, с 1 сентября 2026 года оформление ДТП в России станет полностью цифровым.
Как сообщает Autonews, инициатива получила положительные отклики среди специалистов, однако остается вопрос: насколько быстро и эффективно новая система заработает на практике. Водителям стоит быть готовыми к переменам - и внимательно следить за развитием ситуации.
