14 июля 2017, 18:00
Электронные паспорта расскажут обо всех ДТП автомобиля
Отечественный автомобильный мир готовится к переходу на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС), который запланирован на 1 июля 2018 года. Еще не все автовладельцы морально готовы расстаться с бумажной версией главного документа на машину. Но нововведение обещает быть удобным как для огранов государственной власти, так и для самих собственников транспортных средств.
От листочка голубого цвета ожидать большой информативности не приходится. Сведения об автомобиле, VIN-код, экологический класс и список прошлых владельцев - только об этом может поведать привычный ПТС. Чего не скажешь об электронной версии паспорта. Кроме вышеперечисленных пунктов ЭПТС расскажет обо всех ДТП, в которых участвовал конкретный автомобиль.
По словам нового главы ГИБДД Михаила Черникова, это сделано с целью упростить использование системы «европротокола» при оформлении ДТП.
Напомним, что срок окончательного перехода на электронные ПТС официально перенесен на 1 июля 2018 года из-за технической неготовности некоторых государств-членов ЕАЭС к замене бумажного документа на электронный.
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