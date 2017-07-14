14 июля 2017, 18:00

Электронные паспорта расскажут обо всех ДТП автомобиля

Отечественный автомобильный мир готовится к переходу на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС), который запланирован на 1 июля 2018 года. Еще не все автовладельцы морально готовы расстаться с бумажной версией главного документа на машину. Но нововведение обещает быть удобным как для огранов государственной власти, так и для самих собственников транспортных средств.
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От листочка голубого цвета ожидать большой информативности не приходится. Сведения об автомобиле, VIN-код, экологический класс и список прошлых владельцев - только об этом может поведать привычный ПТС. Чего не скажешь об электронной версии паспорта. Кроме вышеперечисленных пунктов ЭПТС расскажет обо всех ДТП, в которых участвовал конкретный автомобиль. 

По словам нового главы ГИБДД Михаила Черникова, это сделано с целью упростить использование системы «европротокола» при оформлении ДТП.

Напомним, что срок окончательного перехода на электронные ПТС официально перенесен на 1 июля 2018 года из-за технической неготовности некоторых государств-членов ЕАЭС к замене бумажного документа на электронный.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Средний кроссовер
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
cudrin
ГрузАвтоСервис | отзывы
Сотрудники в этом горе автосервисе мягко говоря "редиски". Приехал с одной проблемой, уехал с еще большими трудностями. Мастер, который сдавал машину обматерил меня на чем свет стоит и сказал что это я тупой. Крайне не рекомендую обращаться туда. И машина и нервы целее будут. Обходите стороной!!!
Станислав
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Добрейшего всем дня!!! Хочу поделиться своими впечатлениями от моего Лифана Х50. Машину подарил муж на годовщину свадьбы) ) Спасибо любимый муж!!!! Девочки меня поймут - красненькая, компактная, шустрая, высокая, в салоне (по мне) всё на своём месте, удобно. У нас комплектация полная-люкс, но мультимедию ...
AlisaRR
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Электронные паспорта расскажут обо всех ДТП автомобиля
{{material_119948}}От листочка голубого цвета ожидать большой информативности не приходится. Сведения об автомобиле, VIN-код, экологический класс и список прошлых владельцев - только об этом может поведать привычный ПТС. Чего не скажешь об электронной версии паспорта. Кроме вышеперечисленных пунктов ЭПТС расскажет обо всех ДТП, в которых участвовал конкретный автомобиль. По словам нового главы ГИБДД Михаила Черникова, это сделано с целью упростить использование системы «европротокола» при оформлении ДТП.Напомним, что срок окончательного перехода на электронные ПТС официально перенесен на 1 июля 2018 года из-за технической неготовности некоторых государств-членов ЕАЭС к замене бумажного документа на электронный.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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