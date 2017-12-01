1 декабря 2017, 11:42
Электронные ПТС начнут выдавать с лета следующего года
С 1 июля 2018 года МВД прекратит оформление бумажных ПТС. Взамен этого при покупке автомобиля будут выдаваться паспорта транспортного средства в электронном виде.
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Отечественный автомобильный мир готовится к переходу на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС), ...Читать далее
Автовладельцы смогут обменять ПТС на электронный, подав соответствующее заявление. Ранее сообщалось, что процесс перехода на электронный документооборот продлится 2 года. В этот период автомобилистам будут выдавать бумажные паспорта, а параллельно оформлять электронный документ. Владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать ПТС до 1 июля 2018 года.
Помимо этого, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак выступил с предложением создать систему выдачи электронных водительских прав. По его словам, законодательство уже готово к введению таких документов.
Плюсы и минусы
|Электронные документы - это удобно
|Мошенники смогут подделать электронный ПТС, как в случае с е-ОСАГО
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