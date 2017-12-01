1 декабря 2017, 11:42

Электронные ПТС начнут выдавать с лета следующего года

С 1 июля 2018 года МВД прекратит оформление бумажных ПТС. Взамен этого при покупке автомобиля будут выдаваться паспорта транспортного средства в электронном виде.
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Новый документ будет содержать сведения о собственнике, техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях. Также в ПТС будет содержаться информация о ДТП.

Автовладельцы смогут обменять ПТС на электронный, подав соответствующее заявление. Ранее сообщалось, что процесс перехода на электронный документооборот продлится 2 года. В этот период автомобилистам будут выдавать бумажные паспорта, а параллельно оформлять электронный документ. Владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать ПТС до 1 июля 2018 года.

Помимо этого, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак выступил с предложением создать систему выдачи электронных водительских прав. По его словам, законодательство уже готово к введению таких документов.

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Электронные документы - это удобноМошенники смогут подделать электронный ПТС, как в случае с е-ОСАГО
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Электронные ПТС начнут выдавать с лета следующего года
{{material_120086}}Новый документ будет содержать сведения о собственнике, техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях. Также в ПТС будет содержаться информация о ДТП. Автовладельцы смогут обменять ПТС на электронный, подав соответствующее заявление. Ранее сообщалось, что процесс перехода на электронный документооборот продлится 2 года. В этот период автомобилистам будут выдавать бумажные паспорта, а параллельно оформлять электронный документ. Владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать ПТС до 1 июля 2018 года. Помимо этого, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак выступил с предложением создать систему выдачи электронных водительских прав. По его словам, законодательство уже готово к введению таких документов.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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