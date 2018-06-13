13 июня 2018, 09:07
Электронные ПТС отложили на год
Полный отказ от бумажных ПТС в пользу электронных должен был произойти 1 июля 2018 года. Но в связи несовершенством электронной системы переход на ЭПТС решили перенести на год – до 10 июня 2019 года.
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Об одной из этих неувязок мы рассказывали в конце мая. Дело в том, что сейчас для оформления полиса ОСАГО автовладелец должен предъявить свидетельство о регистрации или ПТС. Но свидетельство о регистрации на только что купленный автомобиль не выдадут без полиса ОСАГО, а электронный ПТС не предполагает бумажного дубликата. Обычная распечатка из базы данных, по мнению главы РСА Игоря Юргенса, не имеет никакой юридической силы.
К началу июля оператор ЭПТС пообещал заключить с РСА договор о сотрудничестве и предоставить страховым компаниям прямой доступ к базе паспортов. Но на отладку процесса все равно потребовалось бы время, в течение которого тысячи обладателей новеньких авто не могли бы купить полис ОСАГО и поставить автомобиль на учет в ГИБДД.
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Почему электронный паспорт не содержит данных владельца? Потому что с 2006 года в России действует федеральный закон «О персональных данных». Он дает возможность автовладельцам не указывать информацию о себе в цифровом формате ПТС. Представители РСА просили правительство изменить данную норму еще несколько месяцев назад и сделать внесение персональных данных в ЭПТС обязательным. Однако, никаких шагов по сей день предпринято не было.
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