13 июня 2018, 09:07

Электронные ПТС отложили на год

Полный отказ от бумажных ПТС в пользу электронных должен был произойти 1 июля 2018 года. Но в связи несовершенством электронной системы переход на ЭПТС решили перенести на год – до 10 июня 2019 года.
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Российские власти приняли решение отложить введение электронных ПТС. Необходимые для стабильной и безопасной работы системы изменения в закон «О персональных данных» пока не внесены. Кроме того, компании-оператору АО «Электронный паспорт» не удалось устранить ряд технических проблем в процедуре регистрации нового автомобиля.
 
Об одной из этих неувязок мы рассказывали в конце мая. Дело в том, что сейчас для оформления полиса ОСАГО автовладелец должен предъявить свидетельство о регистрации или ПТС. Но свидетельство о регистрации на только что купленный автомобиль не выдадут без полиса ОСАГО, а электронный ПТС не предполагает бумажного дубликата. Обычная распечатка из базы данных, по мнению главы РСА Игоря Юргенса, не имеет никакой юридической силы.
 
К началу июля оператор ЭПТС пообещал заключить с РСА договор о сотрудничестве и предоставить страховым компаниям прямой доступ к базе паспортов. Но на отладку процесса все равно потребовалось бы время, в течение которого тысячи обладателей новеньких авто не могли бы купить полис ОСАГО и поставить автомобиль на учет в ГИБДД.

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С другой стороны, даже если взаимоотношения со страховщиками удастся урегулировать, электронный ПТС в нынешнем виде существенно упрощает жизнь угонщикам. Если автомобиль угнать на пути из автосалона в страховую компанию, то злоумышленники могут, составив фальшивый договор купли-продажи, официально поставить его на учет. Ведь электронный паспорт не содержит персональные данные покупателя и в базах страховых компаний пока не зарегистрирован. На этом этапе единственным документом, подтверждающим право собственности, является договор купли-продажи. В случае с подержанными машинами ситуация немного усложняется, но для профессиональных угонщиков подделать свидетельство о регистрации тоже не составит труда.

Почему электронный паспорт не содержит данных владельца? Потому что с 2006 года в России действует федеральный закон «О персональных данных». Он дает возможность автовладельцам не указывать информацию о себе в цифровом формате ПТС. Представители РСА просили правительство изменить данную норму еще несколько месяцев назад и сделать внесение персональных данных в ЭПТС обязательным. Однако, никаких шагов по сей день предпринято не было.
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Электронные ПТС отложили на год
{{material_123397}}Российские власти приняли решение отложить введение электронных ПТС. Необходимые для стабильной и безопасной работы системы изменения в закон «О персональных данных» пока не внесены. Кроме того, компании-оператору АО «Электронный паспорт» не удалось устранить ряд технических проблем в процедуре регистрации нового автомобиля. Об одной из этих неувязок мы рассказывали в конце мая. Дело в том, что сейчас для оформления полиса ОСАГО автовладелец должен предъявить свидетельство о регистрации или ПТС. Но свидетельство о регистрации на только что купленный автомобиль не выдадут без полиса ОСАГО, а электронный ПТС не предполагает бумажного дубликата. Обычная распечатка из базы данных, по мнению главы РСА Игоря Юргенса, не имеет никакой юридической силы. К началу июля оператор ЭПТС пообещал заключить с РСА договор о сотрудничестве и предоставить страховым компаниям прямой доступ к базе паспортов. Но на отладку процесса все равно потребовалось бы время, в течение которого тысячи обладателей новеньких авто не могли бы купить полис ОСАГО и поставить автомобиль на учет в ГИБДД.{{material_122760}}С другой стороны, даже если взаимоотношения со страховщиками удастся урегулировать, электронный ПТС в нынешнем виде существенно упрощает жизнь угонщикам. Если автомобиль угнать на пути из автосалона в страховую компанию, то злоумышленники могут, составив фальшивый договор купли-продажи, официально поставить его на учет. Ведь электронный паспорт не содержит персональные данные покупателя и в базах страховых компаний пока не зарегистрирован. На этом этапе единственным документом, подтверждающим право собственности, является договор купли-продажи. В случае с подержанными машинами ситуация немного усложняется, но для профессиональных угонщиков подделать свидетельство о регистрации тоже не составит труда.Почему электронный паспорт не содержит данных владельца? Потому что с 2006 года в России действует федеральный закон «О персональных данных». Он дает возможность автовладельцам не указывать информацию о себе в цифровом формате ПТС. Представители РСА просили правительство изменить данную норму еще несколько месяцев назад и сделать внесение персональных данных в ЭПТС обязательным. Однако, никаких шагов по сей день предпринято не было.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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