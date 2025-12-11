Права в телефоне: почему эта удобная идея может обернуться катастрофой

11 декабря 2025, 13:37
Электронные водительские права: когда ждать и чего опасаться
Минцифры хочет узаконить цифровые права. Это упростит жизнь водителям. Но есть серьезные опасения. Эксперты предупреждают о рисках. Кибератаки могут стать большой проблемой. Узнайте все подробности первыми.
Идея заменить привычный пластик водительского удостоверения на его цифровой аналог в смартфоне снова на повестке дня. Министерство цифрового развития предложило официально приравнять электронные версии прав и СТС к их бумажным оригиналам. Как сообщает издание Autonews, общественное обсуждение этой инициативы уже запущено и продлится до конца декабря. Хотя разговоры об этом идут не первый год, именно сейчас переход на «цифру» кажется как никогда реальным.
На самом деле, возможность показать инспектору ГИБДД QR-код вместо документов уже существует с 2021 года в приложении «Госуслуги Авто». По данным ведомства, этим сервисом пользуются миллионы: в приложение загружено свыше 10 миллионов удостоверений и почти 15 миллионов свидетельств о регистрации. Однако пока это лишь эксперимент. Инспектор все еще имеет полное право потребовать предъявить физические документы, и отказать ему нельзя.
Если же новый закон примут, ситуация кардинально изменится. QR-код, который обновляется в приложении каждые 24 часа, станет полноценной заменой пластиковой карточки. Сотрудник ГИБДД сможет считать его своим служебным планшетом и мгновенно получить всю необходимую информацию из баз данных Госавтоинспекции. В Минцифры уверены, что это не только удобно для водителей, но и существенно ускорит проверку документов на дороге.
Несмотря на очевидные плюсы, специалисты и юристы призывают не торопиться и указывают на серьезные риски. Главное опасение связано с кибербезопасностью. Эксперты напоминают о негативном опыте Австралии, где базу данных электронных прав взломали, что привело к серьезным последствиям. Специалисты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» отмечают, что сама по себе цифровая версия документа может быть даже лучше защищена, чем бумажная. Проблема кроется в надежности инфраструктуры, где эти данные хранятся и обрабатываются. Если система будет уязвима, то вся польза от нововведения сойдет на нет из-за угрозы утечек и мошенничества.
Другой важный момент - техническая сторона вопроса. Сенатор Игорь Мурог и президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обращают внимание на нестабильность сотовой связи и интернета на огромных территориях страны. Что делать водителю, если он окажется в глухой деревне, где сеть не ловит, или у него просто сядет телефон? Такие ситуации могут спровоцировать ненужные конфликты с инспекторами. К тому же, никто не застрахован от сбоев в работе самого приложения или ошибок при обновлении данных.
Существуют и юридические тонкости. В переходный период возможна путаница, когда не все ведомства и структуры будут готовы работать с новым форматом документов. Кроме того, эксперты опасаются появления поддельных QR-кодов, которые мошенники могут генерировать в кустарных приложениях. Чтобы отличить фальшивку, инспектору потребуется стабильный доступ к базам данных, а с этим, как уже говорилось, могут быть проблемы. Таким образом, прежде чем полностью отказываться от пластика, необходимо создать безупречно работающую и защищенную систему, доступную в любой точке страны.
