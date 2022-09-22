Электросамокат едва не сжег заживо своего владельца

Ранее мы писали Самокатчикам придумали еще один штраф в 5 000 рублей Недавно вы писали, что людей на самокатах начали массово штрафовать на 5 000 рублей за вождение без прав. ... Читать далее

Инцидент произошел на улице Красных Партизан в Краснодаре, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Владелец электрического самоката, выходя из квартиры, заметил неисправность и решил по дороге зайти в мастерскую, чтобы сдать своего двухколесного друга в ремонт. Однако пока он ехал в лифте, самокат внезапно загорелся. От дыма двери лифта заблокировались, и 37-летний мужчина оказался в огненной ловушке.

Когда спасателям, наконец, удалось вызволить мужчину, кабина успел почти полностью выгореть, а сам пострадавший получил серьезные ожоги. Медики диагностировали у него поражение 60% тела. С ожогами третьей степени мужчину увезли в реанимацию. Полиция проводит проверку.

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