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Автор: Мария Степанова

14 июня 2026, 07:27

Электросамокат или электровелосипед: что выбрать для Москвы в 2026 году

Электросамокат или электровелосипед: что выбрать для Москвы в 2026 году

На чем реально ездить по Москве: сравниваем самокаты и велосипеды в пробках и на брусчатке

Электросамокат или электровелосипед: что выбрать для Москвы в 2026 году

В Москве продолжается рост популярности электросамокатов и электровелосипедов, но какой транспорт лучше подходит для столичных дорог, климата и новых правил? Разбираемся, что важно учесть при выборе, чтобы не ошибиться с покупкой.

В Москве продолжается рост популярности электросамокатов и электровелосипедов, но какой транспорт лучше подходит для столичных дорог, климата и новых правил? Разбираемся, что важно учесть при выборе, чтобы не ошибиться с покупкой.

В последние годы Москва стала настоящей ареной для микромобильности: электросамокаты и электровелосипеды встречаются на улицах все чаще. Причина проста — городские пробки, большая дальность поездок и желание сэкономить время заставляют искать альтернативу личному автомобилю и общественному транспорту. Но какой электротранспорт действительно подходит для столичных реалий?

Климатические условия Москвы не прощают ошибок при выборе. Зимние дороги покрыты снегом и льдом, и тут появляются нюансы. Электросамокат отлично проявляет себя в сухую погоду, но малейшее воздействие влаги или отрицательная температура превращают поворот в испытание: маленькие колеса и отсутствие защиты электроники делают его уязвимым. Электровелосипед, наоборот, благодаря большим колесам и протектору лучше держит дорогу и справляется с легким бездорожьем, особенно если установить зимнюю резину. Однако даже он не всесезонен — комфортно пользоваться электротранспортом в Москве можно лишь 5–7 месяцев в году.

Инфраструктура столицы развивается, но до идеала далеко. Электросамокат выигрывает в маневренности: легко лавирует между машинами и пешеходами, быстро складывается и не занимает много места. Но на плитке, брусчатке или при пересечении бордюров его преимущества быстро исчезают. Электровелосипед лучше всего подходит для уличных маршрутов и поездок по паркам, но в тесных помещениях и на узких тротуарах может мешать движению других объектов.

Дальность хода — еще один критический критерий. Большинство электросамокатов рассчитаны на 20–40 км, продвинутые модели — до 80 км. Этого хватает для ежедневных задач: от дома до метро, по району, на работу. Электровелосипеды способны преодолеть 40–150 км на одном заряде, что делает их оптимальным выбором для тех, кто часто ездит между районами или выбирает маршруты с перепадами высот. Скорость обоих видов транспорта обычно ограничена 25 км/ч, но на электровелосипеде можно разогнаться быстрее, если есть желание и соответствующая подготовка.

Комфорт поездки — не менее важный фактор. На электросамокате придется стоять, что быстро утомляет, особенно если дорога не идеальна. Отсутствие амортизации на большинстве моделей делает каждую неровность ощутимой. Электровелосипед позволяет передвигаться сидя, а амортизационная вилка и мягкое седло сглаживают изъяны дорожного покрытия. Для поездок по паркам или близлежащим местам велосипед однозначно предпочтительнее.

Портативность — сильная сторона электросамоката. Его легко занести в офис, квартиру или метро, особенно в часы пик. Электровелосипед тяжелее и габаритнее, даже складные модели не всегда удобно хранить в малогабаритной квартире. Оставлять велосипед на улице рискованно, несмотря на замки. Для тех, кто часто комбинирует поездки с общественным транспортом, компактность самоката — весомый аргумент.

Безопасность на дорогах Москвы требует особого внимания. Электросамокат менее устойчив, особенно на неровностях, и требует осторожности при торможении. Электровелосипед устойчивее, но из-за большей скорости последствия аварии могут быть серьезнее. В обоих случаях шлем обязателен, внимательность — залог безопасности. Важно помнить, что резкие движения и непредсказуемое поведение других участников движения создают дополнительные риски.

Стоимость — еще один фактор выбора. Электросамокаты доступны по цене: приличную модель можно найти за 30–60 тысяч рублей, обслуживание минимальное. Электровелосипеды дороже: стартуют от 60–80 тысяч, а топовые варианты могут стоить более 200 тысяч. Обслуживание сложнее и требует регулярного внимания к велосипедным компонентам. Для городских условий и ограниченного бюджета самокат выглядит разумнее, но если нужны комфорт и универсальность — велосипед оправдывает вложения.

В России введены новые правила: электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 250 Вт официально признаны транспортными средствами (СИМ). Для управления ими требуется водительское удостоверение, запрещено передвижение по тротуарам, аренда возможна только при наличии прав. Электровелосипеды с мотором до 250 Вт и ассистентом педалирования приравнены к обычным велосипедам. Эти изменения направлены на повышение безопасности и уже влияют на выбор транспорта среди москвичей.

На фоне растущего интереса к электротранспорту появляются новые решения: например, модели с независимой подвеской и специальными моторами, такими как электроскутер Veehop , расширяют возможности передвижения не только по городу, но и по сложным маршрутам.

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