Сможет ли этот зверь заменить мотоцикл — или это просто хайп?

Электросамокат Yume Raptor: два мотора, 80 км/ч и цена до 150 тысяч рублей

Yume Raptor ворвался на рынок электросамокатов с дерзким характером. Два мотора, скорость до 80 км/ч и цена, которая удивляет. Чем он отличается от конкурентов? Почему его обсуждают даже скептики? Узнайте подробности.

Электросамокаты сегодня стали релейной частью городского пейзажа. Их выбирают из-за мобильности, экономичности и возможности быстро перемещаться по пробкам. Но среди большого количества похожих моделей иногда создаются «хищники», которые способны удивить даже опытных райдеров. Одним из таких стал Yume Raptor — аппарат, который уже успел сделать шум среди поклонников быстрой езды.

Yume Raptor - это не просто очередной электросамокат для прогулок по парку. Его главная фишка — два мощных электромотора, которые в сумме выдают впечатляющую динамику. Максимальная скорость, заявленная производителем, достигает 80 км/ч. Для сравнения: большинство современных моделей ограничены 25-30 км/ч, а тут - почти мотоциклетные показатели. При этом цена на на электросамокат заявлена на уровне 150 тысяч рублей, что делает его доступным для большинства.

Внешне Raptor выглядит агрессивно: массивная дека, широкие колеса, мощная подвеска и внушительный руль. Все детали продуманы для езды не только по асфальту, но и по пригородной местности. Это действительно универсальный транспорт, который не боится ни бордюров, ни ям, ни даже легкого бездорожья. Производитель гарантирует, что самокат выдержит все испытания, а отзывы владельцев подтверждают надежность.

Аккумулятор на 60 В обеспечивает достойный запас хода - до 70 километров на одном заряде. Конечно, многое зависит от стиля езды, веса райдера и рельефа, но даже при активной эксплуатации можно держаться 40-50 километров без подзарядки. Батарея заряжается за 6-8 часов, что вполне стандартно для техники такого класса.

Управление у Raptor получилось понятным: курок газа, тормозные ручки, индикатор с индикаторами. Есть даже режимы езды, возможность выбирать между экономией. В целях безопасности предусмотрены дисковые тормоза, яркая светодиодная оптика и даже сигнализация. В темное время суток самокат заметен издалека, тормозной путь не создает опасности даже на высокой скорости.

Отдельно стоит отметить качество сборки. Несмотря на относительно невысокую цену, Raptor выглядит недешево. Все элементы аккуратно подогнуты, люфтов и скрипов нет, материалы вызывают доверие. Весит самокат незначительно - около 35 килограммов, но это плата за мощность и надежность. Перенести его на себе вряд ли получится, зато на дороге он ведет себя уверенно и стабильно.

Yume Raptor – это выбор для тех, кто устал от скучных и слабых электросамокатов. Он подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для вылазок за его пределы. Конечно, такая скорость требует ответственности: шлем и защитная экипировка обязательны, а на тротуарах лучше не рисковать. Но если хочется драйва и новых ощущений - этот аппарат точно не разочарует.

По сути, появление Yume Raptor на российском рынке - это вызов устоявшимся представлениям о том, каким должен быть электросамокат. Он ломает стереотипы, заставляет пересмотреть отношение к транспорту и, возможно, начнет начало новой эры быстрых и мощных технологий EV. Вопрос только в том, готовы ли мы к такому повороту?