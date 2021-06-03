Электросамокаты обяжут регистрировать и покупать ОСАГО
В СПЧ предлагают дополнить действующие правила дорожного движения характеристиками новых ТС и особенностями их эксплуатации. В частности, необходимо ограничить скорость подобных ТС, исходя из возраста водителя. Ввести аналог ОСАГО для пользователей сервисов кикшеринга (аренды самокатов) и курьеров. Обязать владельцев регистрировать свой электротранспорт и получить государственные номерные знаки. Кроме того, предлагается признать электрические велосипеды, самокаты и т.п. источниками повышенной опасности со всей вытекающей ответственностью. Пакет поправок в ПДД уже направлен на согласование в МВД.
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