Какие права нужны для электросамоката и какой штраф грозит нарушителю — полный разбор нюансов

25 июня 2026, 08:23
Электросамокаты в России: новые требования к правам, маршрутам и штрафам
Электросамокаты в России: новые требования к правам, маршрутам и штрафам
В России изменились правила для владельцев электросамокатов: появились новые категории, ограничения по мощности и скорости, а также штрафы за нарушения. Разбираемся, что важно знать каждому, кто использует этот транспорт в городе.
Правила для электросамокатов в России изменились, и теперь владельцам важно знать, какие устройства требуют водительских прав, где разрешено движение и какие штрафы грозят за нарушения. Электросамокаты стали неотъемлемой частью городских улиц, и новые нормы напрямую влияют на повседневную мобильность.
В Российских ПДД введена отдельная категория — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ней относятся электросамокаты, гироскутеры и моноколеса с мотором до 0,25 кВт, весом не более 35 кг и максимальной скоростью до 25 км/ч. Для управления такими устройствами права не требуются. Если хотя бы один из параметров превышен, транспортное средство приравнивается к мопеду или мотоциклу, и для его эксплуатации уже необходимы права соответствующей категории.
Если мощность электросамоката составляет от 0,25 до 4 кВт, а скорость превышает 25 км/ч, устройство считается мопедом, и требуется категория «М». Получить её можно с 16 лет после прохождения медосмотра, обучения и экзаменов в ГИБДД. Для моделей мощностью свыше 4 кВт уже нужна категория «А», как для мотоциклов. Нарушение этих требований может повлечь за собой штрафы или даже лишение прав.
Для маломощных СИМ разрешено движение по тротуарам, велодорожкам и в парках, но приоритет всегда остаётся за пешеходами. На проезжую часть можно выезжать только при отсутствии тротуаров, с 14 лет, по левому краю или обочине, не создавая помех. Более мощные электросамокаты, требующие прав, должны двигаться по правому краю дороги или велосипедной полосе. Выезд на автомагистрали запрещён. Пересекать проезжую часть можно только пешком, ведя устройство рядом.
За нарушение ПДД на электросамокате предусмотрен штраф 800 рублей. Если водитель находится в состоянии опьянения, оказывает сопротивление или причиняет вред здоровью, штраф увеличивается до 1000–1500 рублей, а нарушитель может быть направлен на медосвидетельствование. Для мощных моделей, требующих прав, поездка в нетрезвом виде карается штрафом в размере 45 000 рублей и лишением прав на срок до двух лет. Даже если водительские права не применялись, за причинение вреда возможно наказание вплоть до административного ареста.
В 2026 году электросамокаты продолжают набирать популярность, а правила их использования становятся всё строже. Важно помнить: для безопасного и законного передвижения необходимо учитывать ограничения по мощности, скорости и возрасту. В крупных городах уже созданы специальные зоны для СИМ, а в некоторых регионах обсуждается возможность введения дополнительных ограничений. Соблюдение новых требований позволяет избежать штрафов и сделать городское движение более безопасным для всех участников.
Многие владельцы мощных электросамокатов не знают о необходимости прав и о проблемах, связанных с неожиданными штрафами. Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому важно внимательно изучать характеристики своего транспорта и соблюдать правила. Кстати, ошибки инспекторов ГИБДД иногда становятся поводом для отмены штрафа — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о типах ошибок сотрудников ДПС при оформлении протокола .
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