Электрическая авиация выходит на маршруты: как проходят испытания ALIA CX300 и чем они полезны для России

Электросамолет ALIA CX300 начал тестовые рейсы между островами Гавайев

На Гавайях стартовала уникальная программа испытаний электрического самолета ALIA CX300. В проекте участвуют Surf Air Mobility и Hawaiian Airlines, а цель - проверить, насколько такие машины подходят для реальных межостровных перевозок. Это важный шаг для развития экологичного транспорта.

На Гавайях стартовала уникальная программа испытаний электрического самолета ALIA CX300. В проекте участвуют Surf Air Mobility и Hawaiian Airlines, а цель - проверить, насколько такие машины подходят для реальных межостровных перевозок. Это важный шаг для развития экологичного транспорта.

Демонстрационные полеты самолета ALIA CX300 на Гавайях привлекли внимание не только авиационного сообщества, но и всех, кто стремится к развитию экологических технологий на транспорте. Программа стартовала 18 июня 2026 года в аэропорту Хило и рассчитана на 6–8 недель. В рамках этой программы самолет с регистрационным номером N401NZ уже выполняет рейсы между ключевыми островами архипелага, включая Кайлуа-Кона, Кахулуи, Вахиаву и Гонолулу.

Главная задача — собрать реальные данные о работе самолета в условиях островной эксплуатации. Это позволит оценить экономическую эффективность, требования к зарядным станциям и готовность аэропортов к приему воздушных судов нового типа. В проекте участвуют Surf Air Mobility, предоставляющая операционный опыт через Mokulele Airlines и платформу SurfOS, а также Hawaiian Airlines, которая расширяет возможности межостровных маршрутов и помогает наладить взаимодействие с местными сообществами.

Особое внимание уделяется тому, как ALIA CX300 справляется с короткими перелетами и частыми взлетами-посадками — именно такие задачи стоят перед региональными перевозчиками на Гавайях. По информации организаторов, демонстрационные полеты проводятся в условиях, которые позволяют продемонстрировать не только преимущества, но и возможные сложности эксплуатации электрических самолетов на реальном примере.

Запуск программы был отмечен специальным мероприятием в техническом центре Hawaiian Airlines в аэропорту Гонолулу 25 июня. Это событие стало значимым для всей отрасли: впервые самолет такого класса проходит длительные испытания в условиях, максимально приближенных к коммерческой эксплуатации.

ALIA CX300 — это самолет с обычным взлетом и посадкой (CTOL), рассчитанный на региональные маршруты. Он может заинтересовать не только зарубежные, но и российские авиакомпании, особенно в регионах с развитой сетью маршрутов. Важно отметить, что подобные испытания позволяют заранее определить требования к инфраструктуре, оценить риски в эксплуатации и подготовить рынок к появлению новых технологий. Для России опыт Гавайев может стать ориентиром при внедрении электрических самолетов в труднодоступных регионах или на популярных туристических направлениях.