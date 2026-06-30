Электрическая авиация выходит на маршруты: как проходят испытания ALIA CX300 и чем они полезны для России

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 09:21

Электросамолет ALIA CX300 начал тестовые рейсы между островами Гавайев

Электросамолет ALIA CX300 начал тестовые рейсы между островами Гавайев

Электрическая авиация выходит на маршруты: как проходят испытания ALIA CX300 и чем они полезны для России

Электросамолет ALIA CX300 начал тестовые рейсы между островами Гавайев

На Гавайях стартовала уникальная программа испытаний электрического самолета ALIA CX300. В проекте участвуют Surf Air Mobility и Hawaiian Airlines, а цель - проверить, насколько такие машины подходят для реальных межостровных перевозок. Это важный шаг для развития экологичного транспорта.

На Гавайях стартовала уникальная программа испытаний электрического самолета ALIA CX300. В проекте участвуют Surf Air Mobility и Hawaiian Airlines, а цель - проверить, насколько такие машины подходят для реальных межостровных перевозок. Это важный шаг для развития экологичного транспорта.

Демонстрационные полеты самолета ALIA CX300 на Гавайях привлекли внимание не только авиационного сообщества, но и всех, кто стремится к развитию экологических технологий на транспорте. Программа стартовала 18 июня 2026 года в аэропорту Хило и рассчитана на 6–8 недель. В рамках этой программы самолет с регистрационным номером N401NZ уже выполняет рейсы между ключевыми островами архипелага, включая Кайлуа-Кона, Кахулуи, Вахиаву и Гонолулу.

Главная задача — собрать реальные данные о работе самолета в условиях островной эксплуатации. Это позволит оценить экономическую эффективность, требования к зарядным станциям и готовность аэропортов к приему воздушных судов нового типа. В проекте участвуют Surf Air Mobility, предоставляющая операционный опыт через Mokulele Airlines и платформу SurfOS, а также Hawaiian Airlines, которая расширяет возможности межостровных маршрутов и помогает наладить взаимодействие с местными сообществами.

Особое внимание уделяется тому, как ALIA CX300 справляется с короткими перелетами и частыми взлетами-посадками — именно такие задачи стоят перед региональными перевозчиками на Гавайях. По информации организаторов, демонстрационные полеты проводятся в условиях, которые позволяют продемонстрировать не только преимущества, но и возможные сложности эксплуатации электрических самолетов на реальном примере.

Запуск программы был отмечен специальным мероприятием в техническом центре Hawaiian Airlines в аэропорту Гонолулу 25 июня. Это событие стало значимым для всей отрасли: впервые самолет такого класса проходит длительные испытания в условиях, максимально приближенных к коммерческой эксплуатации.

ALIA CX300 — это самолет с обычным взлетом и посадкой (CTOL), рассчитанный на региональные маршруты. Он может заинтересовать не только зарубежные, но и российские авиакомпании, особенно в регионах с развитой сетью маршрутов. Важно отметить, что подобные испытания позволяют заранее определить требования к инфраструктуре, оценить риски в эксплуатации и подготовить рынок к появлению новых технологий. Для России опыт Гавайев может стать ориентиром при внедрении электрических самолетов в труднодоступных регионах или на популярных туристических направлениях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок
Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Тульская область Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться