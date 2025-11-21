Toyota bZ7 с системой HarmonyOS и лидаром от Huawei – новая глава для электромобилей в Китае

Электроседан Toyota bZ7 для Китая: мотор Huawei, HarmonyOS и запас хода до 710 км

Toyota представила в Китае электроседан bZ7 с инновационными технологиями. Модель получила мотор и электронику Huawei. В салоне — HarmonyOS и распознавание лиц. Запас хода — до 710 км. Подробности о новинке — в нашем материале.

На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года компания GAC-Toyota вывела на публику свой новый электроседан bZ7. Эта модель среднего и крупного класса стала второй разработкой, созданной преимущественно китайским инженерным коллективом Toyota. Производитель делает ставку на интеллектуальные функции, чтобы усилить позиции на рынке новых автомобилей КНР.

Впервые для GAC-Toyota bZ7 интегрирована фирменная система HarmonyOS от Huawei, а также установлен лидар для продвинутых ассистентов водителя. Внешне автомобиль продолжает стилистику семейства bZ3X: передняя часть выделяется раздельной оптикой, где основные фары совмещены с воздуховодами по краям. Броский бампер помогает снизить аэродинамическое сопротивление, а лидар разместился на крыше. Профиль подчеркивает вытянутый силуэт с объемной линией по бокам, полуутопленными ручками дверей и крупными колесами. Габариты впечатляют: длина — 5130 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1506 мм, колесная база — 3020 мм.

Задняя часть выполнена в духе купе: панорамная крыша плавно переходит в стекло багажника и доходит до кромки кормы. Благодаря такому решению удалось сделать большое боковое окно в задней стойке. Светодиодная полоса объединяет фонари, а над ними установлен динамичный спойлер. По бокам заднего бампера — дополнительные воздуховоды.

В салоне доминирует крупный экран мультимедийной системы, впервые в истории марки работающий на HarmonyOS. Среди опций — распознавание лиц, проекционный дисплей и развитая аудиосистема с несколькими динамиками. За безопасность и комфорт отвечает комплекс ассистентов Momenta, который поддерживает высокоуровневое вождение как в городе, так и на трассе. Система построена на интегрированной модели, способной анализировать дорожную ситуацию в реальном времени.

Техническая часть тоже не разочарует: электромотор DriveONE от Huawei развивает 207 кВт (278 л.с.), а максимальная скорость достигает 180 км/ч. В качестве источника энергии используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы CALB. Покупателям предложат два варианта батарей: 88,13 кВт-ч и 71,35 кВт-ч. В зависимости от комплектации, запас хода по циклу CLTC составит 600, 680, 700 или даже 710 км. Ожидается, что продажи Toyota bZ7 стартуют в Китае уже в этом году.