Toyota bZ7 с системой HarmonyOS и лидаром от Huawei – новая глава для электромобилей в Китае

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 11:09

Электроседан Toyota bZ7 для Китая: мотор Huawei, HarmonyOS и запас хода до 710 км

Электроседан Toyota bZ7 для Китая: мотор Huawei, HarmonyOS и запас хода до 710 км

Toyota bZ7 с системой HarmonyOS и лидаром от Huawei – новая глава для электромобилей в Китае

Электроседан Toyota bZ7 для Китая: мотор Huawei, HarmonyOS и запас хода до 710 км

Toyota представила в Китае электроседан bZ7 с инновационными технологиями. Модель получила мотор и электронику Huawei. В салоне — HarmonyOS и распознавание лиц. Запас хода — до 710 км. Подробности о новинке — в нашем материале.

Toyota представила в Китае электроседан bZ7 с инновационными технологиями. Модель получила мотор и электронику Huawei. В салоне — HarmonyOS и распознавание лиц. Запас хода — до 710 км. Подробности о новинке — в нашем материале.

На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года компания GAC-Toyota вывела на публику свой новый электроседан bZ7. Эта модель среднего и крупного класса стала второй разработкой, созданной преимущественно китайским инженерным коллективом Toyota. Производитель делает ставку на интеллектуальные функции, чтобы усилить позиции на рынке новых автомобилей КНР.

Впервые для GAC-Toyota bZ7 интегрирована фирменная система HarmonyOS от Huawei, а также установлен лидар для продвинутых ассистентов водителя. Внешне автомобиль продолжает стилистику семейства bZ3X: передняя часть выделяется раздельной оптикой, где основные фары совмещены с воздуховодами по краям. Броский бампер помогает снизить аэродинамическое сопротивление, а лидар разместился на крыше. Профиль подчеркивает вытянутый силуэт с объемной линией по бокам, полуутопленными ручками дверей и крупными колесами. Габариты впечатляют: длина — 5130 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1506 мм, колесная база — 3020 мм.

Задняя часть выполнена в духе купе: панорамная крыша плавно переходит в стекло багажника и доходит до кромки кормы. Благодаря такому решению удалось сделать большое боковое окно в задней стойке. Светодиодная полоса объединяет фонари, а над ними установлен динамичный спойлер. По бокам заднего бампера — дополнительные воздуховоды.

В салоне доминирует крупный экран мультимедийной системы, впервые в истории марки работающий на HarmonyOS. Среди опций — распознавание лиц, проекционный дисплей и развитая аудиосистема с несколькими динамиками. За безопасность и комфорт отвечает комплекс ассистентов Momenta, который поддерживает высокоуровневое вождение как в городе, так и на трассе. Система построена на интегрированной модели, способной анализировать дорожную ситуацию в реальном времени.

Техническая часть тоже не разочарует: электромотор DriveONE от Huawei развивает 207 кВт (278 л.с.), а максимальная скорость достигает 180 км/ч. В качестве источника энергии используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы CALB. Покупателям предложат два варианта батарей: 88,13 кВт-ч и 71,35 кВт-ч. В зависимости от комплектации, запас хода по циклу CLTC составит 600, 680, 700 или даже 710 км. Ожидается, что продажи Toyota bZ7 стартуют в Китае уже в этом году.

Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Сургут Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться