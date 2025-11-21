Toyota bZ7 с системой HarmonyOS и лидаром от Huawei – новая глава для электромобилей в Китае

21 ноября 2025, 11:09
Электроседан Toyota bZ7 для Китая: мотор Huawei, HarmonyOS и запас хода до 710 км
Toyota представила в Китае электроседан bZ7 с инновационными технологиями. Модель получила мотор и электронику Huawei. В салоне — HarmonyOS и распознавание лиц. Запас хода — до 710 км. Подробности о новинке — в нашем материале.
На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года компания GAC-Toyota вывела на публику свой новый электроседан bZ7. Эта модель среднего и крупного класса стала второй разработкой, созданной преимущественно китайским инженерным коллективом Toyota. Производитель делает ставку на интеллектуальные функции, чтобы усилить позиции на рынке новых автомобилей КНР.
Впервые для GAC-Toyota bZ7 интегрирована фирменная система HarmonyOS от Huawei, а также установлен лидар для продвинутых ассистентов водителя. Внешне автомобиль продолжает стилистику семейства bZ3X: передняя часть выделяется раздельной оптикой, где основные фары совмещены с воздуховодами по краям. Броский бампер помогает снизить аэродинамическое сопротивление, а лидар разместился на крыше. Профиль подчеркивает вытянутый силуэт с объемной линией по бокам, полуутопленными ручками дверей и крупными колесами. Габариты впечатляют: длина — 5130 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1506 мм, колесная база — 3020 мм.
Задняя часть выполнена в духе купе: панорамная крыша плавно переходит в стекло багажника и доходит до кромки кормы. Благодаря такому решению удалось сделать большое боковое окно в задней стойке. Светодиодная полоса объединяет фонари, а над ними установлен динамичный спойлер. По бокам заднего бампера — дополнительные воздуховоды.
В салоне доминирует крупный экран мультимедийной системы, впервые в истории марки работающий на HarmonyOS. Среди опций — распознавание лиц, проекционный дисплей и развитая аудиосистема с несколькими динамиками. За безопасность и комфорт отвечает комплекс ассистентов Momenta, который поддерживает высокоуровневое вождение как в городе, так и на трассе. Система построена на интегрированной модели, способной анализировать дорожную ситуацию в реальном времени.
Техническая часть тоже не разочарует: электромотор DriveONE от Huawei развивает 207 кВт (278 л.с.), а максимальная скорость достигает 180 км/ч. В качестве источника энергии используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы CALB. Покупателям предложат два варианта батарей: 88,13 кВт-ч и 71,35 кВт-ч. В зависимости от комплектации, запас хода по циклу CLTC составит 600, 680, 700 или даже 710 км. Ожидается, что продажи Toyota bZ7 стартуют в Китае уже в этом году.
Похожие материалы Тойота
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 14:41
Новый Nissan Leaf 2026 года из Сандерленда получил право на британский электромобильный грант
В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года. Модель собирают в Сандерленде, а покупатели могут рассчитывать на государственную поддержку. Электрокар попал в список машин, на которые действует специальный грант. Узнайте, как получить скидку и что изменилось в новой версии.Читать далее
