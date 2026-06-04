Электроскутер или электровелосипед: что выгоднее и удобнее для городских условий

Электроскутер или электровелосипед: что выбрать для города в 2026 году

Электроскутеры и электровелосипеды становятся все популярнее в российских городах. Разбираемся, чем они отличаются, какие преимущества и ограничения есть у каждого варианта, и на что обратить внимание при выборе электротранспорта для повседневных поездок.

Электроскутеры и электровелосипеды становятся все популярнее в российских городах. Разбираемся, чем они отличаются, какие преимущества и ограничения есть у каждого варианта, и на что обратить внимание при выборе электротранспорта для повседневных поездок.

В 2026 году электротранспорт уверенно займёт место среди привычных средств передвижения. В условиях растущего внимания к экологии и введения ограничений для автомобилей всё больше жителей мегаполисов выбирают электроскутеры и электровелосипеды. Оба средства безопасны при поездках по городу, но различия между ними могут стать решающими при выборе.

Электроскутеры и электровелосипеды схожи по конструкции: оба имеют два колеса, аккумулятор и рассчитаны на городские маршруты. Однако их эксплуатация и возможности имеют заметные отличия. Электроскутер приводится в движение исключительно электромотором – достаточно повернуть ручку газа, чтобы поехать. Электровелосипед же позволяет использовать как электропривод, так и педали: в режиме ассистента двигатель помогает крутить педали, уменьшая нагрузку на ноги. Если аккумулятор разрядился, электровелосипед превращается в обычный велосипед, а вот электроскутер остаётся на зарядке.

Скорость — один из ключевых параметров. Электроскутеры обычно развивают скорость до 40 км/ч, что позволяет быстро перемещаться по городу и даже объезжать пробки быстрее потока машин. Электровелосипеды чаще ограничены 25 км/ч, хотя экспериментальные модели способны разогнаться до 33 км/ч. Для многих пользователей этого достаточно, особенно если важны безопасность и возможность передвигаться по велодорожкам.

Вес тоже играет роль. Электровелосипед весит в среднем 25–30 кг, что делает его более мобильным и удобным для хранения в квартире или офисе. Электроскутер может весить до 100 кг, что ограничивает его транспортировку и требует отдельного места для парковки. Оба типа транспорта рассчитаны на одного-двух человек и не предусматривают перевозки серьёзных грузов, хотя в электроскутере часто есть багажное отделение.

Дальность хода у современных моделей примерно одинакова — 50–100 км на одном заряде. Но если заряд аккумулятора закончится, только электровелосипед позволит доехать до дома на педалях. Маневренность выше у электровелосипеда: благодаря высокой посадке и большим колёсам он легче справляется с бордюрами и неровностями. Электроскутеры различаются по размеру колёс, что позволяет подобрать вариант под свои задачи.

Среди преимуществ электровелосипеда — отсутствие необходимости регистрировать транспорт в ГАИ и получать права категории A1. Это особенно актуально для тех, кто не хочет связываться с бюрократией. Кроме того, электровелосипед легче, его проще хранить, и он не требует сложного обслуживания. Электроскутер выигрывает в производительности, скорости и удобстве перевозки вещей, а также часто оснащается противоугонной системой и съёмными аккумуляторами.

В последние годы правила использования электротранспорта в России ужесточились. Например, для электросамокатов и скутеров теперь необходимо соблюдать новые нормы, подробно описанные в соответствующем материале о новых требованиях к электросамокатам и их статусе в 2026 году .