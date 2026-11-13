Ninebot M90 за 48 000 рублей: 52 км/ч, 80 км хода и 30 литров под сиденьем — на что способен новый скутер 2026

Ninebot M90: обзор модели, правовой статус в России и ПДД

Ninebot M90 получил багажник объемом 30 литров и набор электронных помощников. На внешнем рынке скутер оценили от 4399 юаней - примерно в 48 000 рублей; заявленный запас хода достигает 80 км.

Ninebot M90 получил багажник объемом 30 литров и набор электронных помощников. На внешнем рынке скутер оценили от 4399 юаней - примерно в 48 000 рублей; заявленный запас хода достигает 80 км.

Компактный электроскутер Ninebot M90 располагает багажником на 30 литров, встроенным под сиденье. Помимо этого, модель характеризуется заявленным запасом хода до 80 км и дополнена электронным оснащением.

Пиковая мощность электродвигателя составляет 2600 Вт, максимальная скорость заявлена на уровне 52 км/ч. Аккумулятор емкостью 24 А·ч при напряжении 72 В, по данным производителя, обеспечивает возможность проехать до 80 км без подзарядки. Следует оговориться, что это паспортный показатель, а не реальный.

Рама выполнена из легированной стали. Тормозная система совмещает дисковые механизмы на обоих колесах с электронным торможением. Предусмотрен и контроль тяги: он должен обеспечивать движение по скользкой дороге. Эти решения заявлены в описании модели.

При повседневном использовании скутер открывается без кнопки, руль автоматически блокируется. Есть круиз-контроль; при старте на подъеме помогает отдельная система. Позиционирование скутера предусматривает модуль тройной платформы на базе GPS и Beidou.

По информации IT Home, стартовая цена на внешнем рынке составляет 4399 юаней (около 48 000 рублей). Это не одобренная цена для России. Покупателям предлагают четыре цвета: боевой черный и жемчужно-белый, а также военно-зеленый и серый.

На российском рынке интерес к подобным моделям может быть связан с растущим вниманием к экологичному транспорту и вопросам безопасности. Однако данных о начале продаж в России нет. Ninebot M90 также рассматривается как вариант для подростков и взрослых пользователей, которым нужен городской транспорт с багажным отделением. В Китае растет популярность электровелосипедов и электромобилей, вместе с этим — и международным электротранспортом.

Ключевой момент для России: с 2026 года Минтранс готовит масштабные поправки в ПДД, которые разграничивают СИМ и мопеды по мощности и скорости. СИМ (средство индивидуальной мобильности) — это устройства с мощностью двигателя от 0,1 до 0,25 кВт (100–250 Вт) и максимальной скоростью не более 25 км/ч. Для управления права не нужны, но действуют ограничения: масса до 35 кг для движения по тротуарам, приоритет пешеходов, запрет перевозки пассажиров (если не предусмотрено конструкцией), возраст с 16 лет (по проекту). Мопед — это техника с мощностью от 0,25 до 4 кВт (250 Вт – 4 кВт) и/или скоростью выше 25 км/ч; для управления требуются права категории M (или любая открытая категория), выезд на тротуары запрещен, движение — только по проезжей части.

Ninebot M90 (2600 Вт, 52 км/ч) попадает в категорию мопед. Это означает: для управления на дорогах общего пользования в России потребуются права категории M; движение по тротуарам, пешеходным дорожкам и велодорожкам запрещено; эксплуатация без прав влечет штраф от 5 000 до 15 000 рублей; требования к экипировке и техническому состоянию (тормоза, фары, звуковой сигнал) соответствуют требованиям для мопедов.

Проект Минтранса находится на общественном обсуждении; нормы, действующие сейчас, также относят мощные устройства к мопедам, однако правоприменение в отношении частных электроскутеров может различаться. Перед покупкой для использования на дорогах общего пользования в России необходимо учитывать риск квалификации транспорта как мопеда и наличие требований к правам. Для подростков: проект ПДД устанавливает минимальный возраст для управления СИМ — 16 лет (для мопедов — соответственно, с 16 лет при наличии прав категории M). Ninebot M90 как мопед не подходит для использования детьми младше 16 лет даже на закрытых территориях, если рассматривать его как транспортное средство.