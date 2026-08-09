OMAKS V-1 — спортивный электроскутер для города: скорость до 50 км/ч, полный заряд за 6 часов и никаких прав

9 августа 2026, 00:02
Электроскутер OMAKS V-1: литиевый аккумулятор, 48 кг веса и скорость до 50 км/ч
Электроскутер OMAKS V-1: литиевый аккумулятор, 48 кг веса и скорость до 50 км/ч
OMAKS V-1 выделяется среди электроскутеров сочетанием легкости, спортивного дизайна и простоты конструкции. Модель не требует водительских прав и подходит для ежедневных поездок по городу, что особенно актуально в условиях роста интереса к экологичному транспорту.
ОМАКС В-1 - это электроскутер, который сразу обращает на себя внимание благодаря спортивному облику и продуманной эргономике. Управлять им может практически любой человек: для этого не нужны ни права, ни специальные навыки. Достаточно занять удобное место на седле, повернуть ручку газа - и скутер начнет движение.
В конструкции V-1 нет привычного бензобака - его место занял тройной литиевый аккумулятор, который полностью заряжается за шесть часов. Это решение не только экологично, но и удобно для городских условий. Вес скутера составляет всего 48 кг, что способствует маневрированию и удобной транспортировке. Большие колеса и мощный электродвигатель позволяют развивать скорость до 50 км/ч и даже выше, что делает модель актуальной для динамичного ритма мегаполиса.
Обслуживание скутера обходится дешевле, чем бензиновых аналогов: достаточно периодически проверять основные узлы.
Эксперты отмечают, что плавный ход, быстрый разгон и надежность конструкции делают ОМАКС V-1 привлекательным выбором для ежедневных поездок. В ходе испытаний на различных дорогах, в общей сложности проехав более 2000 км, скутер показал стабильную работу и экономичность. Внешний вид модели вдохновлен спортивными мотоциклами, но при этом сохраняет индивидуальность и простоту обслуживания.
Интерес к электротранспорту в России продолжает расти, и ОМАКС В-1 может стать одним из драйверов этого направления. Для сравнения, современные электровелосипеды, такие как городская модель с высокой грузоподъемностью , также набирают популярность среди жителей мегаполисов.
ОМАКС В-1 может заинтересовать широкий круг пользователей: от студентов до офисных работников. Его преимущества — простота эксплуатации, стоимость технического обслуживания, современный дизайн и реальная экономия времени в стандартных пробках. Важно отметить, что электроскутеры не требуют регистрации и позволяют свободно передвигаться по большинству городских маршрутов, что делает их особенно актуальными в 2026 году.
Похожие материалы
-
09.08.2026, 01:09
Eko-bike Double mini TLG: электроскутер с грузовой платформой и запасом хода до 70 км
Грузовой электроскутер Eko-bike Double mini TLG выделяется складными багажными полками и мощным двигателем, что делает его актуальным для перевозки малогабаритного груза в городе. Модель рассчитана на длительные поездки и подходит для тех, кто ищет практичное решение для повседневных задач.Читать далее
-
08.08.2026, 21:11
Топ-10 электромобилей 2026 года: что изменилось на российском рынке
В 2026 году электромобили в России стали не только доступнее, но и разнообразнее. В рейтинге - ключевые модели, их плюсы и минусы, а также советы по выбору. Эксперты отмечают важные нюансы, которые стоит учесть при покупке.Читать далее
-
08.08.2026, 19:10
Airwheel R5: складной электровелосипед с легкой рамой и сменным аккумулятором
Airwheel R5 - электровелосипед с оригинальной складной рамой и легким весом, который подходит для городских поездок и удобного хранения. Модель отличается сменным аккумулятором и возможностью настройки через приложение, что особенно актуально для современных пользователей.Читать далее
-
08.08.2026, 18:09
Ecobahn ZQTD-370: электроскутер с запасом хода 50 км и скоростью до 40 км/ч
Ecobahn ZQTD-370 выделяется среди электроскутеров сочетанием мощности, стильного дизайна и практичности для городских условий. Модель рассчитана на ежедневные поездки и способна заинтересовать тех, кто ищет экономичный транспорт для коротких маршрутов.Читать далее
-
08.08.2026, 16:09
iTank Doohan PRO 3000W: трицикл с запасом хода до 100 км и мотором Bosch
Электроскутер iTank Doohan PRO 3000W выделяется среди городских трициклов благодаря мощному мотору Bosch, двойной батарее и продуманной конструкции. Модель рассчитана на дальние поездки и сложные дорожные условия, что особенно актуально для российских городов.Читать далее
-
08.08.2026, 12:30
TANK 700: гибридный внедорожник с премиальным салоном и спорными решениями
Гибридный TANK 700 выделяется не только размерами и необычным интерьером, но и сочетанием комфорта с неожиданными компромиссами. Разбираемся, насколько оправдана его цена и что стоит учитывать при выборе такого автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
08.08.2026, 11:25
LADA Azimut прошла краш-тесты: новые стандарты безопасности для российских кроссоверов
LADA Azimut завершила сертификационные испытания, впервые для бренда получив боковые шторки безопасности. Это событие важно для рынка: модель демонстрирует новый уровень пассивной защиты, что может повлиять на стандарты безопасности в сегменте массовых автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 06:32
Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений
В августе Geely неожиданно пересмотрела стоимость сразу нескольких популярных моделей в России. Подорожание затронуло как флагманские, так и компактные кроссоверы, причем разница в цене оказалась ощутимой. Какие комплектации подорожали сильнее всего, что это значит для покупателей и почему именно сейчас произошли изменения - разбираемся с учетом мнения специалистов.Читать далее
-
08.08.2026, 06:31
GT U2 PRO: электроскутер с мотором 1500 Вт и дальностью хода до 80 км для города и трассы
GT U2 PRO - электроскутер с мощным мотором, высокой грузоподъемностью и всесезонным аккумулятором. Модель выделяется запасом хода до 80 км и возможностью эксплуатации даже при низких температурах, что актуально для российских условий.Читать далее
-
08.08.2026, 06:11
Geely Coolray для России: только турбо и робот, без альтернативных версий
На российском рынке Geely Coolray представлен лишь в одной комплектации и с единственным вариантом силовой установки. Мало кто знает, что версия с атмосферным двигателем и классическим автоматом не появится - компания официально подтвердила это. Что это значит для покупателей и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
09.08.2026, 01:09
Eko-bike Double mini TLG: электроскутер с грузовой платформой и запасом хода до 70 км
Грузовой электроскутер Eko-bike Double mini TLG выделяется складными багажными полками и мощным двигателем, что делает его актуальным для перевозки малогабаритного груза в городе. Модель рассчитана на длительные поездки и подходит для тех, кто ищет практичное решение для повседневных задач.Читать далее
-
08.08.2026, 21:11
Топ-10 электромобилей 2026 года: что изменилось на российском рынке
В 2026 году электромобили в России стали не только доступнее, но и разнообразнее. В рейтинге - ключевые модели, их плюсы и минусы, а также советы по выбору. Эксперты отмечают важные нюансы, которые стоит учесть при покупке.Читать далее
-
08.08.2026, 19:10
Airwheel R5: складной электровелосипед с легкой рамой и сменным аккумулятором
Airwheel R5 - электровелосипед с оригинальной складной рамой и легким весом, который подходит для городских поездок и удобного хранения. Модель отличается сменным аккумулятором и возможностью настройки через приложение, что особенно актуально для современных пользователей.Читать далее
-
08.08.2026, 18:09
Ecobahn ZQTD-370: электроскутер с запасом хода 50 км и скоростью до 40 км/ч
Ecobahn ZQTD-370 выделяется среди электроскутеров сочетанием мощности, стильного дизайна и практичности для городских условий. Модель рассчитана на ежедневные поездки и способна заинтересовать тех, кто ищет экономичный транспорт для коротких маршрутов.Читать далее
-
08.08.2026, 16:09
iTank Doohan PRO 3000W: трицикл с запасом хода до 100 км и мотором Bosch
Электроскутер iTank Doohan PRO 3000W выделяется среди городских трициклов благодаря мощному мотору Bosch, двойной батарее и продуманной конструкции. Модель рассчитана на дальние поездки и сложные дорожные условия, что особенно актуально для российских городов.Читать далее
-
08.08.2026, 12:30
TANK 700: гибридный внедорожник с премиальным салоном и спорными решениями
Гибридный TANK 700 выделяется не только размерами и необычным интерьером, но и сочетанием комфорта с неожиданными компромиссами. Разбираемся, насколько оправдана его цена и что стоит учитывать при выборе такого автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
08.08.2026, 11:25
LADA Azimut прошла краш-тесты: новые стандарты безопасности для российских кроссоверов
LADA Azimut завершила сертификационные испытания, впервые для бренда получив боковые шторки безопасности. Это событие важно для рынка: модель демонстрирует новый уровень пассивной защиты, что может повлиять на стандарты безопасности в сегменте массовых автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 06:32
Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений
В августе Geely неожиданно пересмотрела стоимость сразу нескольких популярных моделей в России. Подорожание затронуло как флагманские, так и компактные кроссоверы, причем разница в цене оказалась ощутимой. Какие комплектации подорожали сильнее всего, что это значит для покупателей и почему именно сейчас произошли изменения - разбираемся с учетом мнения специалистов.Читать далее
-
08.08.2026, 06:31
GT U2 PRO: электроскутер с мотором 1500 Вт и дальностью хода до 80 км для города и трассы
GT U2 PRO - электроскутер с мощным мотором, высокой грузоподъемностью и всесезонным аккумулятором. Модель выделяется запасом хода до 80 км и возможностью эксплуатации даже при низких температурах, что актуально для российских условий.Читать далее
-
08.08.2026, 06:11
Geely Coolray для России: только турбо и робот, без альтернативных версий
На российском рынке Geely Coolray представлен лишь в одной комплектации и с единственным вариантом силовой установки. Мало кто знает, что версия с атмосферным двигателем и классическим автоматом не появится - компания официально подтвердила это. Что это значит для покупателей и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся подробно.Читать далее