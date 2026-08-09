Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 00:02

Электроскутер OMAKS V-1: литиевый аккумулятор, 48 кг веса и скорость до 50 км/ч

Электроскутер OMAKS V-1: литиевый аккумулятор, 48 кг веса и скорость до 50 км/ч

OMAKS V-1 — спортивный электроскутер для города: скорость до 50 км/ч, полный заряд за 6 часов и никаких прав

Электроскутер OMAKS V-1: литиевый аккумулятор, 48 кг веса и скорость до 50 км/ч

OMAKS V-1 выделяется среди электроскутеров сочетанием легкости, спортивного дизайна и простоты конструкции. Модель не требует водительских прав и подходит для ежедневных поездок по городу, что особенно актуально в условиях роста интереса к экологичному транспорту.

OMAKS V-1 выделяется среди электроскутеров сочетанием легкости, спортивного дизайна и простоты конструкции. Модель не требует водительских прав и подходит для ежедневных поездок по городу, что особенно актуально в условиях роста интереса к экологичному транспорту.

ОМАКС В-1 - это электроскутер, который сразу обращает на себя внимание благодаря спортивному облику и продуманной эргономике. Управлять им может практически любой человек: для этого не нужны ни права, ни специальные навыки. Достаточно занять удобное место на седле, повернуть ручку газа - и скутер начнет движение.

В конструкции V-1 нет привычного бензобака - его место занял тройной литиевый аккумулятор, который полностью заряжается за шесть часов. Это решение не только экологично, но и удобно для городских условий. Вес скутера составляет всего 48 кг, что способствует маневрированию и удобной транспортировке. Большие колеса и мощный электродвигатель позволяют развивать скорость до 50 км/ч и даже выше, что делает модель актуальной для динамичного ритма мегаполиса.

Обслуживание скутера обходится дешевле, чем бензиновых аналогов: достаточно периодически проверять основные узлы. 

Эксперты отмечают, что плавный ход, быстрый разгон и надежность конструкции делают ОМАКС V-1 привлекательным выбором для ежедневных поездок. В ходе испытаний на различных дорогах, в общей сложности проехав более 2000 км, скутер показал стабильную работу и экономичность. Внешний вид модели вдохновлен спортивными мотоциклами, но при этом сохраняет индивидуальность и простоту обслуживания.

Интерес к электротранспорту в России продолжает расти, и ОМАКС В-1 может стать одним из драйверов этого направления. Для сравнения, современные электровелосипеды, такие как городская модель с высокой грузоподъемностью , также набирают популярность среди жителей мегаполисов. 

ОМАКС В-1 может заинтересовать широкий круг пользователей: от студентов до офисных работников. Его преимущества — простота эксплуатации, стоимость технического обслуживания, современный дизайн и реальная экономия времени в стандартных пробках. Важно отметить, что электроскутеры не требуют регистрации и позволяют свободно передвигаться по большинству городских маршрутов, что делает их особенно актуальными в 2026 году.

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